Sofía Córdova, representante de la diáspora, es coronada Miss Universo El Salvador 2026

Sofía Córdova ganó Miss El Salvador en el Teatro Presidente de San Salvador y quedó en ruta a Miss Universo 2026 en Puerto Rico, (Cortesía: Miss Universo El Salvador)

En una noche llena de de belleza, desarrollada este domingo en el Teatro Presidente, Sofía Córdova consiguió la corona de Miss Universo El Salvador 2026. La representante de la diáspora viajará a Puerto Rico para competir en Miss Universo 2026, certamen que celebrará su 75.ª edición en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan en noviembre próximo.

El premio que recibe Córdova incluye un paquete valorado en más de USD 400,000 compuesto por becas, contratos de representación, viajes y apoyo para su preparación rumbo a la máxima competición. Este galardón está diseñado para asegurar que la representante del país cuente con los recursos necesarios para destacar a nivel internacional.

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La velada contó con la presencia de invitados especiales, patrocinadores y familiares de las 15 candidatas. El evento fue transmitido en directo en plataformas digitales, permitiendo que la audiencia nacional e internacional siguiera el evento en tiempo real.

Sofía Córdova, representante de la diáspora, obtuvo el título principal. El jurado valoró su desempeño en el escenario y sus respuestas sobre actualidad, cultura y proyección social. (Cortesía: Miss Universo El salvador)

Sofía Córdova se agenció con la corona

Las concursantes realizaron una presentación en pasarela, continuaron con el desfile en traje de baño y luego en traje de gala. En la ronda final, el jurado formuló preguntas a las cinco finalistas.

El grupo de finalistas incluyó a Sofía Córdova (Diáspora), Griselda Morales (Santa Ana), Eleonora Calderón (Ahuachapán), Alejandra Ortiz (La Paz) e Iris Ayala (Usulután).

Tras las rondas de desfile y la sesión de preguntas, finalmente, Córdova ganó el certamen gracias a la votación del jurado, recibiendo la corona de la reina saliente, Giulia Zanoni. Mientras que Morales fue reconocida como primera finalista y obtuvo el segundo lugar.

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La participación de la diáspora salvadoreña en esta edición refleja la importancia de la comunidad salvadoreña en el exterior, que mantiene vínculos culturales y familiares con el país. La organización ha destacado la relevancia de incluir a candidatas que representan a la diáspora, afirmando que este enfoque enriquece el certamen y promueve la diversidad de historias dentro de la competencia.

La final de Miss El Salvador se definió con pasarela, traje de baño, traje de gala y una ronda de preguntas del jurado para el top 5, (Cortesía: Miss Universo El Salvador)

Durante la ceremonia, la organización entregó premios especiales que destacaron atributos y cualidades de las señoritas. El reconocimiento a Mejor Cuerpo fue otorgado a Miss Ahuachapán, Eleonora Calderón; el premio Miss Fotogénica recayó en Miss Cabañas, María José Portillo; mientras que el galardón a Mejor Sonrisa fue entregado a Miss Usulután, Iris Ayala.

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Por otro lado, Miss Social Media recayó en Alejandra Ortiz (La Paz), Mejor Sonrisa fue para Mariana Quintanilla (La Unión) y el premio a Miss Amistad, que es votado por las propias concursantes, fue para Ellen Interiano (San Salvador).

Camino a San Juan

El proceso de selección en El Salvador incluyó 2 meses de preparación, donde cada una de las aspirantes pasaron por entrevistas y actividades de integración. En la noche decisiva, el jurado evaluó no solo la presencia escénica y el manejo del escenario, sino también la capacidad de las candidatas para responder preguntas sobre temas de actualidad, cultura y proyección social.

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Con la designación de Sofía Córdova, como Miss Universo El Salvador 2026, la organización inicia una nueva etapa de preparación y promoción de cara a la competencia global que tendrá lugar en la “Isla del Encanto” a finales del año.