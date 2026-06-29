Avanza proyecto para la construcción de un hospital magisterial salvadoreño con una inversión de $74 millones

La construcción del Hospital Magisterial en El Salvador avanzó tras décadas de solicitudes del sector educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto de construcción de un Hospital Magisterial en El Salvador ha avanzado después de décadas de solicitudes por parte del sector educativo.

La iniciativa, impulsada por Bases Magisteriales de El Salvador y respaldada por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), se propone transformar las condiciones de acceso a la salud para más de 42,000 maestros y sus familias en el país.

Según explicó Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, el ISBM ha sido presionado durante años por los docentes para hacer realidad una propuesta que ha sido considerada un sueño colectivo del gremio.

“El sueño de los profesores, solicitado por muchos años, está a punto de convertirse en realidad”, manifestó Zelada durante una entrevista con Infobae.

El plan se enmarca en el programa estratégico institucional definido por el Consejo Directivo del ISBM para el periodo 2019-2024, presidido por Silvia Azucena Canales Represa.

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Uno de los principales objetivos de este programa consiste en fortalecer la autonomía administrativa y financiera del instituto, que hasta ahora ha operado como intermediario en la compra de servicios médicos para los afiliados, utilizando las cuotas de los docentes y la contribución del Ministerio de Educación.

El proyecto del Hospital Magisterial cuenta con el impulso de Bases Magisteriales de El Salvador y el respaldo del ISBM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zelada detalló que la prestación indirecta de servicios incrementa los costos y dificulta el control sobre la calidad de la atención. Al depender de clínicas privadas y farmacias externas, los usuarios han reportado situaciones de maltrato y retrasos en la asignación de citas con especialistas.

La construcción del hospital permitiría que el ISBM gestione sus propios recursos, contrate personal médico especializado y ofrezca atención directa, eficiente, pero también digna para el sector.

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La ubicación del hospital de segundo nivel está definida, la fuente señaló que el terreno ya fue adquirido en San Salvador, tras la autorización de una modificación presupuestaria que permitió invertir más de $2 millones en la compra del inmueble.

“Ya se cuenta con el terreno en un lugar de San Salvador en donde sería construido el hospital magisterial”, puntualizó Zelada.

El proyecto lleva el nombre oficial de "Diseño, Construcción y Equipamiento del Hospital General de Segundo Nivel del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, Departamento de San Salvador" y se encuentra listo para iniciar la fase de ejecución.

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El costo estimado de la obra supera los $74 millones. El financiamiento incluye recursos internacionales, pero requiere la intervención del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, para obtener la garantía soberana que permita acceder a esos fondos. Según Zelada, aunque la deuda será pagada por el ISBM, la ley exige la aprobación estatal para este tipo de operaciones.

Francisco Zelada, de SIMEDUCO, afirmó que el Hospital Magisterial puede convertir en realidad una demanda histórica de los docentes. (Cortesía: Ministerio de Educación de El Salvador)

El hospital beneficiará directamente a 42,550 educadores y a sus familiares inscritos, alcanzando cerca de 95,000 usuarios. Además de los beneficiarios directos, el proyecto contempla la opción de ofrecer servicios a familiares que no estén afiliados al instituto, mediante la compra de paquetes de salud a tarifas preferenciales.

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“En la venta de servicios, ahí se verían beneficiados los familiares indirectos, aquellos que no son afiliados al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, pero que son familiares de los profesores que podrían comprar paquetes de salud a precios preferenciales”, explicó el secretario general de SIMEDUCO.

La propuesta también representa un alivio económico para los docentes y sus familias, al facilitar el acceso a consultas médicas, cirugías, medicamentos y otros servicios sin recurrir a clínicas privadas con precios elevados.

“El usuario estaría adquiriendo los servicios médicos, estaría recibiendo cirugía cuando la necesite, consultas médicas, medicamentos y todo eso que, de no prestarse esos servicios a los afiliados del instituto, tendrían que recurrir a gastos económicos”, detalló Zelada en la entrevista.

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El hospital de segundo nivel permitirá la contratación de médicos especialistas y una mejor organización de las citas, lo que solucionará los problemas actuales. El ISBM considera que la gestión directa de los servicios permitirá un uso más eficiente de los fondos y una atención más humana y respetuosa para el magisterio.

El ISBM busca dejar la intermediación con clínicas privadas y farmacias externas, que eleva costos y genera quejas por maltrato y retrasos en citas. Foto cortesía Ministerio de Educación

Actualmente, el proyecto se encuentra formulado y a la espera de la aprobación final del financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda para iniciar su construcción. La obra representa un paso significativo en la autonomía y dignificación del sector docente, que por años ha buscado mejorar sus condiciones de salud y atención médica a través de una infraestructura propia.

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