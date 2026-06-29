Japón se perfila como un centro de producción de armas para la disuasión aliada en el Indo-Pacífico

Ghost Robotics Vision 60 participa en un ejercicio militar anual de Año Nuevo realizado por la 1ª Brigada Aerotransportada de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón en el campo de ejercicios Narashino, en Funabashi, al este de Tokio, Japón, el 11 de enero de 2026 (Reuters)

Japón empieza a perfilarse como un centro de producción para la disuasión aliada en el Indo-Pacífico, en un giro que combina inversión extranjera, reformas en defensa y la idea de que una guerra prolongada ya no se decide solo por el poder militar, sino por la capacidad de fabricar, reponer y adaptar sistemas no tripulados cerca de un eventual frente con China. Según The Japan Times, en pocas semanas se acumularon señales de ese cambio: proyectos con empresas europeas, ucranianas y estadounidenses, junto con una revisión interna de la política industrial y militar de Tokio.

El trasfondo no es menor. Buena parte de la producción mundial de motores, baterías, placas de circuito, imanes de tierras raras y otros componentes críticos para drones se realiza en China o depende en gran medida de proveedores chinos, de acuerdo con la publicación. Construir en Japón una base industrial resistente exigiría, por eso, crear cadenas de suministro alternativas a lo largo de todo el proceso de fabricación.

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Lo que a primera vista parecían acuerdos aislados de cooperación en defensa empieza a dibujar una transformación más amplia: Japón deja de ser visto solo como comprador de material militar y pasa a ser considerado un posible nodo industrial donde convergen tecnología aliada, capacidad fabril y experiencia de combate.

Ese movimiento coincide con un cambio profundo en el enfoque de Tokio sobre la producción para defensa. El gobierno estudia, según el diario, una legislación que permitiría nacionalizar fábricas dedicadas a equipos de defensa críticos, aunque las empresas privadas seguirían operándolas.

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Tokio busca adaptar su industria a una guerra larga

La propuesta sigue recomendaciones del gobernante Partido Liberal Democrático, que sostiene que Japón debe adaptarse a una “nueva forma de guerra” marcada por la invasión rusa de Ucrania. Entre las medidas planteadas figuran la expansión acelerada de la producción nacional de drones, una mayor inversión en inteligencia artificial y robótica, el refuerzo de la manufactura de doble uso y la creación de capacidad para aumentar la producción en tiempos de guerra.

La lógica surge de una lección que Tokio y Washington consideran cada vez más evidente tras años de combate de alta intensidad en Ucrania: el éxito en el campo de batalla depende tanto de la sofisticación tecnológica como de la posibilidad de fabricar, reemplazar y modificar de manera continua miles de sistemas no tripulados de bajo costo. El desgaste dejó de ser solo un problema militar y pasó a ser también un problema industrial.

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Esa constatación está alterando la planificación en el Indo-Pacífico. Durante la última década, Estados Unidos y Japón concentraron sus esfuerzos de disuasión en misiles de mayor alcance, despliegues distribuidos e integración más estrecha de la alianza, pero ahora aparece una vulnerabilidad más profunda: quién construirá, y seguirá construyendo, los sistemas autónomos necesarios para sostener esas fuerzas en un conflicto prolongado y de alta intensidad.

En ese esquema, distintos actores aportan ventajas diferentes. Ucrania ofrece experiencia adquirida en el diseño y adaptación de drones bajo condiciones de guerra electrónica intensa; las firmas estadounidenses suman avances en autonomía, software e inteligencia artificial; y los fabricantes europeos aportan pericia aeroespacial madura.

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Personal militar sostiene banderas de Japón, Estados Unidos y Australia durante un ejercicio militar anual de Año Nuevo realizado por la 1ª Brigada Aerotransportada de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón en el campo de entrenamiento de Narashino, en Funabashi, al este de Tokio, Japón, el 11 de enero de 2026 (Reuters)

Japón, a su vez, reúne activos que explican el interés. Cuenta con uno de los sectores manufactureros más sofisticados del mundo, capacidades de ingeniería de precisión, un gasto en defensa en expansión y un gobierno cada vez más dispuesto a rediseñar la política industrial en función de exigencias de seguridad de largo plazo.

La ubicación de Japón

La geografía agrega una ventaja operativa. A diferencia de Europa, Japón no observa desde lejos una eventual crisis con China: su propio territorio está en la primera línea de cualquier conflicto en la zona. Y a diferencia de Taiwán, expuesto de forma inmediata a misiles chinos y a un posible bloqueo, Japón aparece como una retaguardia industrial comparativamente más segura desde la cual podrían continuar la producción y el mantenimiento durante una crisis regional.

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Fabricar allí también acorta de forma considerable las líneas logísticas. Ubicar plantas a miles de kilómetros menos de puntos sensibles como el estrecho de Taiwán o el mar de China Oriental permitiría producir, reparar y reponer sistemas autónomos sin depender por completo de rutas transpacíficas vulnerables a interrupciones.

El atractivo japonés no se limita al abastecimiento de las Fuerzas de Autodefensa. Varias empresas ucranianas manifestaron interés en usar Japón como plataforma para fabricar drones destinados a la exportación hacia Filipinas y posiblemente otros socios del Indo-Pacífico, una posibilidad que encaja con la estrategia de Tokio de fortalecer las capacidades defensivas de países afines mediante su programa oficial de asistencia en seguridad.

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Si ese esquema se concreta, el papel industrial japonés cambiaría de manera sustancial. Ya no se trataría solo de equipar a las Fuerzas de Autodefensa, sino de actuar como centro manufacturero para necesidades de seguridad de varios socios regionales.

Hirohito Ogi, experto en estrategia de defensa de la International House of Japan, dijo a The Japan Times que las reformas regulatorias y la expansión del mercado interno vuelven a Japón cada vez más atractivo para empresas extranjeras del sector. Añadió que establecer producción en el país para atender tanto a las Fuerzas de Autodefensa como a socios regionales representa una oportunidad comercial “altamente lucrativa”.

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Límites legales y dependencia externa

La apuesta también abre una cuestión estratégica más compleja: cuánto margen de soberanía tecnológica está dispuesto a conservar Japón. Producir en territorio japonés sistemas diseñados en Estados Unidos puede fortalecer la interoperabilidad de la alianza, pero también crear nuevas dependencias justo cuando Tokio busca desarrollar su propio ecosistema tecnológico de defensa.

Ogi señaló que Japón quiere que las asociaciones extranjeras fortalezcan, y no opaquen, a su industria nacional. En ese sentido, es probable que los responsables políticos prefieran transferencias de tecnología y colaboración con firmas japonesas antes que una simple propiedad extranjera de las plantas de producción.

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Esa tensión convive con obstáculos internos. El experto advirtió que las normas japonesas sobre producción de armas y pruebas de drones militares fueron diseñadas en gran medida para fabricantes nacionales, lo que deja interrogantes sobre cómo navegarán las empresas extranjeras el proceso de aprobación.

Muchas de las iniciativas anunciadas siguen en una fase exploratoria y no operativa. Su éxito dependerá tanto de la inversión extranjera como de la transferencia de tecnología y de la integración industrial, además de la capacidad de Japón para superar restricciones legales y políticas de larga data sobre exportaciones de defensa, moldeadas por su tradición pacifista de posguerra.

El reto final es de escala, velocidad y costo. Japón deberá demostrar que su industria puede fabricar sistemas prescindibles en grandes cantidades, a un ritmo sostenido y con precios asumibles, mientras reduce su dependencia de cadenas de suministro chinas y construye alternativas para todo el ciclo productivo. La cuestión de fondo, concluye la publicación, es si la siguiente etapa de la disuasión regional se decidirá en el campo de batalla o en la fábrica.