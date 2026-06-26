Guatemala

Los bomberos voluntarios de Guatemala suspenden la búsqueda del piloto desaparecido en la laguna de Ayarza

La institución cerró el operativo tras seis días de rastreos subacuáticos, en tierra y con binomios, sin hallar al conductor cuyo automóvil se hundió en Santa Rosa la madrugada del 20 de junio

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Dos buceadores equipados con tanques operan en aguas turbias. El metraje muestra la inspección de los restos de un vehículo sumergido, incluyendo un radiador y una rueda de aleación plateada y negra. También se observan componentes metálicos dañados y partes del interior del automóvil. Una mano con un traje de neopreno interactúa con los escombros. El video documenta una actividad submarina de exploración o recuperación de un automóvil accidentado. Crédito Bomberos Vountarios

Los Bomberos Voluntarios de Guatemala dieron por concluida la búsqueda del piloto desaparecido en la Laguna de Ayarza, en Santa Rosa, tras seis días de operaciones iniciadas después de que el vehículo en el que viajaba cayó al agua durante la madrugada del sábado 20 de junio, un caso que sigue sin resolución pese a los rastreos acuáticos, terrestres y con apoyo canino. Según información divulgada por el mismo cuerpo bomberil y difundida por medios de comunicación locales.

En la fase final del operativo, los rescatistas realizaron nueve inmersiones con técnicas de búsqueda circular y en paralelo, y descendieron hasta 120 pies de profundidad, equivalentes a 36.6 metros. El resultado fue negativo, según el reporte oficial de la institución.

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El cierre de las labores se produjo luego de varios días continuos de búsqueda en el lugar, aunque en una declaración de cierre el mayor Juan Díaz Muñoz habló de seis días de trabajo. La institución indicó que permanecerá en apresto si los lancheros del sector o la familia solicitan reanudar las acciones.

El rastreo combinó buceo, brigada canina y búsqueda en tierra

Durante la última jornada participaron elementos de la Brigada Especial de Rescate, especialistas en rescate y salvamento acuático y personal de la Unidad Canina. Dos perros y tres guías recorrieron la zona bajo la coordinación del jefe de esa sección.

Los binomios marcaron interés en un punto específico de la laguna, y por eso las labores se concentraron en esa área. Aun así, tampoco allí fue posible localizar al desaparecido.

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El oficial Leandro Amado, portavoz de la institución, explicó que la sección canina fue activada para detectar olores asociados a cuerpos en descomposición. También informó que ese día ya se habían hecho 10 inmersiones y que los buzos habían llegado hasta 90 pies de profundidad, unos 27,4 metros, para continuar la búsqueda del hombre desaparecido en las aguas de Ayarza.

Díaz Muñoz dijo al cierre del operativo que se rastreó toda el área, que la brigada canina obtuvo un resultado negativo y que además hubo búsquedas en la montaña con personal en tierra y recorridos superficiales en la playa de la laguna.

“Suspendemos todo tipo de labor de búsqueda y rescate”, afirmó, aunque aclaró que podrían retomarlas si la familia aporta nueva información o señala un punto concreto.

Hombre con gorra negra y tatuajes en el brazo izquierdo, sostiene un perro marrón con arnés que ingresa a agua verdosa desde una embarcación azul
Los Bomberos Voluntarios de Guatemala dieron por concluida la búsqueda del piloto desaparecido en la Laguna de Ayarza tras seis días de operativo. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El vehículo fue localizado sumergido, pero no había personas cerca

El domingo 21, un equipo de la Brigada Especial de Rescate y Salvamento Acuático “Hombres Rana” localizó un vehículo sumergido en la laguna. El despliegue fue coordinado por Díaz Muñoz e incluyó a nueve elementos movilizados hacia el área de los miradores, entre la aldea Media Cuesta y la aldea El Portezuelo, en San Rafael Las Flores.

La misión consistía en hallar un automóvil que había caído a la laguna con personas a bordo. Los buzos ubicaron el automotor a una profundidad aproximada de 45 pies, unos 13,7 metros, y no encontraron personas en sus alrededores.

Durante esa jornada el equipo realizó más de 20 inmersiones y exploró zonas de hasta 90 pies de profundidad. La búsqueda quedó suspendida al final del día para renovar al personal y retomarla después.

Las tareas se desarrollaron con visibilidad limitada y corrientes internas, condiciones que obligaron a aplicar protocolos de seguridad para proteger al personal especializado. El jefe nacional supervisó de forma directa el avance de las operaciones.

El accidente ocurrió en Media Cuesta y permitió identificar a allegados por documentos hallados

Según Soy502, el incidente ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando un hombre que circulaba por las curvas de la zona conocida como Media Cuesta perdió el control del vehículo por causas que siguen bajo investigación de las autoridades.

La documentación encontrada permitió avanzar en la identificación del caso en la laguna de Ayarza. (Cortesía: Gobierno Municipal San Rafael Las Flores)
La documentación encontrada permitió avanzar en la identificación del caso en la laguna de Ayarza. (Cortesía: Gobierno Municipal San Rafael Las Flores)

La Municipalidad de San Rafael Las Flores informó después que en la zona fueron localizados documentos. Con ese hallazgo pidió apoyo de la población para ubicar a familiares de la persona que viajaba en el automóvil que cayó desde las vueltas de Media Cuesta hacia la laguna.

Ese aviso fue difundido por el gobierno municipal como un servicio social urgente y luego replicado por medios que siguieron el caso. A partir de entonces, la búsqueda se concentró en el conductor, cuya localización no fue posible pese al despliegue de buzos, personal en tierra y apoyo canino.

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