Guatemala: informe del PNUD advierte que la democracia en América Latina se erosiona pese a su peso regional

El PNUD, Bernardo Arévalo y funcionarios de Guatemala presentaron el informe Democracias bajo presión, que advierte una erosión interna de la democracia en América Latina y el Caribe. (Diario de Centroamerica)

El PNUD, el presidente Bernardo Arévalo y funcionarios de Guatemala presentaron el informe Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia en América Latina y el Caribe 2026, un diagnóstico que sostiene que la región conserva el mayor peso democrático del mundo en desarrollo, pero atraviesa una erosión interna que compromete la capacidad de los Estados para convertir derechos, representación y bienestar en resultados sostenibles.

El dato central del informe, expuesto por Almudena Fernández en el acto de lanzamiento, es que hoy cuatro de cada cinco habitantes de América Latina y el Caribe viven en democracias y que las transiciones de poder han sido pacíficas, legítimas y frecuentes durante los últimos 30 años.

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A la vez, Fernández advirtió que la región enfrenta polarización, desinformación, crimen organizado, movilidad humana y crisis ambiental, presiones que alteran quién ejerce poder y quién influye en las decisiones públicas.

Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, afirmó en el lanzamiento que la democracia ha sido “un motor de ampliación de derechos y bienestar” y sostuvo que la región es hoy la más democrática del mundo en desarrollo y la tercera del mundo, detrás de Europa Occidental y América del Norte.

Según Muschett, la permanencia de los regímenes democráticos en las últimas décadas no garantiza su sostenibilidad. La funcionaria del PNUD dijo que la democracia “nunca es estática y siempre está o en un proceso de consolidación o en un proceso de erosión”.

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla ante una audiencia durante el lanzamiento del informe 'Democracias bajo presión para Centroamérica' en un evento formal. (Diario de Centroamerica)

El informe vincula democracia, desarrollo humano y capacidad estatal

El documento propone leer la crisis regional como un triángulo entre democracia, desarrollo humano y Estado. Según Fernández, hay problemas de la democracia, ligados a su calidad y durabilidad, y problemas para la democracia, asociados a la brecha entre lo que la población espera y lo que los gobiernos pueden entregar.

Ese enfoque parte de una deuda estructural. De acuerdo con Fernández, América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo: casi 70% de las personas apoya políticas para reducir la desigualdad, pero los sistemas fiscales de la región siguen siendo poco redistributivos.

Carlos Mendoza, Secretario de Planificación de Guatemala pronuncia un discurso sobre los "Cinco compromisos indispensables" del PNUD ante una concurrida audiencia reunida en un evento formal en un patio histórico. (Diario de Centroamerica)

La segunda deuda señalada en la presentación es la inclusión política. Fernández indicó que alrededor del 36% de los parlamentos regionales está integrado por mujeres, aunque la región todavía está lejos de la paridad y los avances se desaceleraron o retrocedieron en algunos casos. La observación se extiende también a pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes y personas LGBTQ+.

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Otra fragilidad es la corrupción. Fernández sostuvo que la percepción de integridad del sector público en la región es inferior al promedio global y se ubica todavía más abajo que en países más desarrollados, al tiempo que esa percepción se deterioró en los últimos años.

Guatemala fue presentada como un caso relevante para la discusión regional

Muschett sostuvo que Guatemala tuvo un papel activo en la elaboración del informe por al menos tres hitos. El primero fue la transición política entre 2023 y 2024, que el PNUD acompañó y que, según la funcionaria, mostró el papel de los pueblos indígenas y de sus liderazgos ancestrales, con una fuerte participación femenina, en la defensa del voto.

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Carlos Mendoza, secretario de SEGEPLAN, dijo durante el evento que en Guatemala la ciudadanía defendió después de las elecciones de 2023 el respeto de los resultados y que las autoridades indígenas sostuvieron durante más de tres meses una movilización cívica pacífica frente al acoso del Ministerio Público y los intentos de desconocer la voluntad popular.

Mendoza añadió que la principal falla estuvo antes de los comicios, cuando se aceptó “con demasiada normalidad” la exclusión arbitraria de candidaturas y no se hizo un esfuerzo suficiente para empadronar a jóvenes de entre 18 y 25 años que ya contaban con documento de identidad, pero no estaban inscritos en el registro de ciudadanos.

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Arévalo afirmó en el acto que Guatemala busca demostrar que “un gobierno decente es un gobierno eficiente” y vinculó la defensa de la democracia con la prestación de servicios públicos, infraestructura, alivio a la pobreza, seguridad y confianza institucional. El presidente sostuvo que “no hay desarrollo que se sostenga sin democracia, ni democracia que perdure si no genera desarrollo”.

Según Arévalo, en el mundo hay hoy menos países democráticos que autoritarios por primera vez en más de 20 años y más de dos tercios de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios. En ese escenario, dijo, a América Latina le corresponde sostener su condición de región en desarrollo más democrática del planeta.

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El informe, de acuerdo con Fernández, propone cinco líneas generales de acción: reconstruir la base de la representación política, limitar la influencia desproporcionada del poder económico, reducir la heterogeneidad territorial de la presencia estatal, resguardar la deliberación y el ecosistema informativo, y reforzar los contrapesos institucionales