El Ministerio de Comunicaciones formalizó una adenda para avalar el derecho de vía del AeroMetro en Guatemala

Las modernas cabinas del sistema AeroMetro, identificadas con su logotipo verde y azul, esperan en un área de almacenamiento sobre tarimas de madera, rodeadas de otras unidades cubiertas, con edificios residenciales en el fondo. (Aerómetro Guatemala-Muni Guate)

El Ministerio de Comunicaciones de Guatemala formalizó una adenda al Plan Maestro de Movilidad con las municipalidades de Guatemala y Mixco para revisar y otorgar avales sobre el uso del derecho de vía, un trámite necesario para el proyecto del AeroMetro, que el gobierno de Bernardo Arévalo presenta como parte de la modernización del transporte metropolitano, según el comunicado oficial.

El sistema fue concebido para transportar hasta 374 mil usuarios por día, de acuerdo con la información del proyecto, y operará con más de 450 cabinas de 12 pasajeros cada una a 23,4 km/h, con paso por estación cada seis segundos. La red prevista tendrá 11 estaciones distribuidas en dos líneas principales, según la planificación municipal.

PUBLICIDAD

La primera línea unirá Plaza España con El Trébol. La segunda conectará El Trébol 2 con el Hospital Roosevelt, Kaminal Juyú-Rus Mall, Utatlán, Santa Rita, Eskala-Cotió y Molino de las Flores, en Mixco, según la planificación municipal.

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Norma Zea sostuvo en el comunicado oficial que el CIV “es y seguirá siendo un facilitador de todos aquellos proyectos que contribuyen a mejorar la movilidad de los usuarios de nuestras vías y carreteras”. Zea agregó en el mismo comunicado que el ministerio mantiene una labor constante para que esas soluciones alcancen no solo a la capital, sino también a los departamentos del país.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Comunicaciones de Guatemala formalizó una adenda con las municipalidades de Guatemala y Mixco para otorgar avales sobre el derecho de vía del AeroMetro. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala)

El alcalde metropolitano de la Ciudad de Guatemala Ricardo Quiñónez afirmó en el comunicado oficial que el acuerdo entre el Gobierno central y las municipalidades busca consolidar soluciones de movilidad interconectadas. “La suscripción de este documento fortalece la relación entre el Gobierno central y las municipalidades como un esfuerzo conjunto, basado en una preocupación compartida que ya comienza a reflejar respuestas, resultados y avances concretos”, dijo Quiñónez según el comunicado oficial.

La estación de Plaza España pasó de la obra civil al montaje electromecánico

La Municipalidad de Guatemala inició el montaje electromecánico del AeroMetro en la estación uno de Plaza España. Esa etapa marca el paso de la obra civil al ensamblaje del sistema que moverá las cabinas, según la información del proyecto.

PUBLICIDAD

En esa estación ya fueron instalados rieles, sistemas de ruedas y estructuras metálicas necesarias para la operación. También continúan los trabajos de cimentación y fueron activados protocolos de seguridad por la temporada lluviosa.

La primera línea fue diseñada desde Plaza España, en la zona nueve, con estaciones en Tecún Umán, el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados y El Trébol 1, en la zona 11. Según la planificación, en El Trébol se construirá un espacio más amplio como centro de transferencia y punto de conexión con otros sistemas de transporte y servicios para los usuarios.

Según la comuna, en otros puntos avanzan las excavaciones y la construcción de la mayoría de las bases donde se levantarán las torres de las cuatro estaciones de la línea uno. También siguen las validaciones topográficas previas a nuevas fundiciones de concreto para otros espacios a lo largo del trayecto.

PUBLICIDAD

El Trébol concentrará el motor principal y un garaje para 135 cabinas

En las estaciones de Tecún Umán y El Trébol ya se realizaron excavaciones profundas y se colocaron bases para torres, según la comuna. En la estación dos de Tecún Umán, zona nueve, se prevé ampliar la construcción a un segundo y un tercer nivel para facilitar el cruce peatonal entre ambos lados de la vía.

La estación cuatro, en El Trébol, será la estación motriz de la línea uno. Allí se instalará el motor principal que moverá el cable y funcionará un garaje para 135 cabinas, además de otros espacios menores y una plaza abierta.

De acuerdo con la planificación, en ese punto los trabajos han sido subterráneos e incluyen la cimentación de estructuras de concreto destinadas a dar estabilidad al sistema electromecánico y al generador eléctrico que permitirá operar el AeroMetro ante eventuales fallas en el suministro de energía.

PUBLICIDAD

La Secretaría Privada de la Presidencia acompañó el acto y reiteró, según el comunicado oficial, que la modernización del sistema de movilidad urbana y metropolitana es una prioridad de la administración de Arévalo. El gobierno evalúa este año alternativas para continuar la implementación del MetroRiel con la meta de modernizar la movilidad en la capital y fortalecer la conexión entre municipios y departamentos bajo parámetros de transparencia y eficiencia.