Guatemala

Guatemala captura a 55 salvadoreños prófugos en lo que va del año

La institución reportó que 29 de esos ciudadanos ya fueron expulsados y puestos a disposición de autoridades de El Salvador, mientras 26 permanecen detenidos y cumplen condenas por delitos cometidos en Guatemala

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La Policía Nacional Civil de Guatemala detectó desde enero a 55 salvadoreños con cuentas pendientes con la ley en territorio guatemalteco.(Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala detectó desde enero a 55 salvadoreños con cuentas pendientes con la ley en territorio guatemalteco.(Cortesía: PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala reportó el sábado que, de enero a la fecha (13 de junio), han detectado un total de 55 ciudadanos salvadoreños en su territorio con cuentas pendientes con la ley, resultado de operativos orientados a identificar y neutralizar a personas vinculadas a estructuras criminales internacionales. De ese número, según las autoridades, 29 fueron expulsados y entregados a la justicia de El Salvador, mientras que 26 permanecen capturados cumpliendo condenas por diversos delitos cometidos en Guatemala.

Uno de los casos más recientes corresponde a Alex Ernesto M., de 26 años, supuesto integrante de la pandilla Barrio 18, quien fue localizado durante un operativo de despistolización ejecutado por agentes de la Comisaría 11 en la 7ª avenida y 5ª avenida de la zona 4 de la Ciudad de Guatemala.

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Tras verificar sus antecedentes, la PNC confirmó que el capturado era requerido en El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas. La institución informó que el procedimiento incluyó su traslado inmediato a la frontera de San Cristóbal, Atescatempa, Jutiapa, donde fue entregado a las autoridades salvadoreñas para enfrentar la justicia de su país.

Gráfico informativo sobre 55 salvadoreños detectados en Guatemala en 2026, con imágenes de agentes PNC y detenidos, e íconos de calendario, globo y celda.
La Policía Nacional Civil de Guatemala informó la detección de 55 salvadoreños con cuentas pendientes entre enero y junio de 2026, resultando en 29 expulsiones y 26 detenciones en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En operativo de despistolización que desarrollaban policías de la comisaría 11 en la 7ª avenida y 5ª avenida de la zona 4, localizaron y expulsaron al salvadoreño Alex Ernesto M., de 26 años, quien era requerido en su país por el delito de agrupaciones ilícitas, es integrante de la terrorista pandilla del barrio 18 en El Salvador”, explicó la policía en sus redes sociales.

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Además, la institución policial destacó que: “Este individuo ya es trasladado a la frontera de San Cristóbal, Atescatempa, Jutiapa, donde será entregado a autoridades del vecino país”.

Identificación y control de personas que huyen de la justicia

Según la Policía guatemalteca, la estrategia de seguridad se ha intensificado durante los últimos meses, con la finalidad de evitar que individuos con historial delictivo utilicen Guatemala como refugio o punto de tránsito para escapar de la justicia.

De igual manera, la PNC precisó que las capturas y expulsiones forman parte de una política de cooperación binacional, orientada a reducir la incidencia de delitos transnacionales y fortalecer la seguridad pública tanto en Guatemala como en El Salvador.

Alex Ernesto Morales Martínez, de 26 años, fue identificado por la PNC como presunto integrante de Barrio 18 y requerido en El Salvador por agrupaciones ilícitas. (Cortesía: PNC de Guatemala)
Alex Ernesto Morales Martínez, de 26 años, fue identificado por la PNC como presunto integrante de Barrio 18 y requerido en El Salvador por agrupaciones ilícitas. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Estrategias y acciones para fortalecer la seguridad y el control en Guatemala

Las autoridades también resaltaron la importancia de la colaboración ciudadana en la localización de individuos buscados por la justicia. La PNC recordó que las denuncias anónimas, recibidas a través de sus canales oficiales, han facilitado la identificación de integrantes de organizaciones delictivas, quienes buscan establecerse fuera de su país de origen.

De igual manera, la Policía Nacional Civil de Guatemala reiteró que los operativos de control y despistolización continuarán en diversos puntos del país, todo con el objetivo de ubicar y expulsar a extranjeros con antecedentes penales. Además, la institución insistió en que estas acciones responden a protocolos legales y acuerdos internacionales de cooperación en materia de seguridad.

El caso refleja la dinámica actual de la lucha contra el crimen transnacional en el territorio guatemalteco.

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