Guatemala

Guatemala: El Ministerio de Energía y Minas atribuye el cambio de fecha del E10 a un rezago en unas mil gasolineras

La postergación se discutió en el Legislativo tras exponer que, de 2,200 estaciones, más de 1,200 ya fueron revisadas, pero cerca de la mitad aún no limpia ni adecua tanques

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Infografía detallada muestra el aplazamiento de la gasolina E10 en Guatemala, con iconos de una gasolinera, calendarios, cifras de ahorro y beneficios.
Guatemala pospone la implementación de gasolina E10 del 30 de junio al 21 de agosto debido a que mil gasolineras no han adecuado sus tanques para la mezcla de etanol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Energía y Minas del Congreso confirmó que la entrada en vigor de la gasolina con etanol E10 en Guatemala ya no será el 30 de junio, sino el 21 de agosto, después de que el Ministerio de Energía y Minas reconociera retrasos en importadores y estaciones de servicio; el Gobierno sostiene que la prórroga busca asegurar que toda la operación esté lista, evitar fallas y avanzar en una medida que, según las autoridades, reduciría emisiones y el precio final del combustible.

La postergación quedó explicada en la discusión legislativa por un dato operativo: de unas 2.200 gasolineras del país, alrededor de mil todavía no habían hecho la limpieza y adecuación de sus tanques, mientras más de 1.200 ya habían sido inspeccionadas. El ministerio sostuvo que ese rezago obligó a abrir un período de transición para que todos los agentes estén listos el 21 de agosto.

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El ministro Hugo Ventura dijo ante la comisión que el cambio respondió a “ciertos atrasos” detectados tras revisar toda la cadena y a una petición de los importadores, que pidieron “unos días más, unas semanas más” porque en algunos casos aún no concluían sus inversiones. También afirmó que el país reforzará la comunicación pública para elevar la confianza sobre una mezcla que describió como mínima.

El presidente de la comisión, Ernesto Bran, expuso que más de 60 países ya operan con etanol y que Brasil acumula más de 50 años de uso de estas mezclas. Bran añadió que en Guatemala siguen las dudas sobre el impacto en el parque vehicular y sobre la falta de divulgación oficial en comunidades urbanas y rurales.

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Estación de servicio en Guatemala bajo un cielo azul, con un cartel digital que muestra "GASOLINA E10 DISPONIBLE 21 AGOSTO 2026", bombas y vehículos.
Una estación de servicio en Guatemala muestra el anuncio oficial de la disponibilidad de gasolina E10 a partir del 21 de agosto de 2026, conforme a las directrices del gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno calcula una rebaja de entre Q0,50 y Q1,50 por galón

El dato central para el consumidor es este: el Ministerio de Energía y Minas calcula que la gasolina E10 podría bajar entre Q0,50 y Q1,50 por galón. Según las autoridades, una parte concreta de esa reducción proviene del impuesto a la distribución de petróleo, porque al representar el etanol el 10% de la mezcla se estima una baja directa de Q0,46 por galón.

El viceministro Erwin Barrios explicó ante la comisión que el etanol también tiene un precio internacional inferior al de la gasolina y permite usar una gasolina de menor octanaje para alcanzar la especificación final del producto. En la sesión se indicó además que, en la etapa inicial, el 75% del etanol sería importado y el 25% de origen local.

Las autoridades respondieron a una pregunta directa de la comisión que la mezcla no se hará en las gasolineras. Ventura detalló que el proceso ocurrirá en las terminales de importación del Atlántico y del Pacífico, donde las distribuidoras han realizado la mayor inversión.

Barrios señaló que los importadores ya añadieron tanques para etanol junto a los tanques usuales de gasolina. Explicó que, mediante dispensadores y un sistema controlado por software, se incorporará una proporción de nueve partes de gasolina y una de etanol antes de la salida hacia los camiones cisterna, lo que produce una mezcla homogénea que termina de uniformarse durante el transporte.

El Ministerio de Ambiente defendió el plan por el reemplazo del MTBE

La defensa técnica del programa ante la comisión quedó a cargo del Ministerio de Ambiente. Su viceministro Edwin Castellanos explicó que la gasolina que hoy se usa en el país contiene el aditivo MTBE, un oxidante que ayuda a la combustión, pero es tóxico y soluble en agua, por lo que una fuga o derrame puede contaminar el manto freático.

Castellanos recordó que en Estados Unidos uno de los argumentos para prohibir el MTBE fue precisamente ese riesgo de contaminación. Según su explicación ante los diputados, la medida prevista en Guatemala consiste en sustituir ese oxidante por etanol.

El viceministro sostuvo que pruebas de laboratorio muestran una disminución de gases contaminantes en el escape cuando se agrega etanol a la gasolina. Con ese argumento, defendió que la mezcla mejora la calidad del aire en centros urbanos.

El diputado Edín Barrera citó información según la cual pruebas universitarias mostraron reducciones de CO2 de entre 13% y 21%. Los legisladores señalaron ese dato como parte de la información que el Gobierno debería trasladar con mayor claridad a la población.

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