Decomisan USD 18,700 y capturan a presunto integrante de red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos en Honduras

Durante el operativo en San Pedro Sula fueron decomisados L500 mil, equivalentes a USD 18,700. (FOTO: Infobae)

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La Fiscalía de Delitos Comunes, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó un operativo que permitió asestar un nuevo golpe contra una estructura criminal transnacional integrada presuntamente por ciudadanos de origen colombiano y venezolano, señalada de cometer fraudes mediante la manipulación de cajeros automáticos en distintas zonas de Honduras.

Como parte de las acciones desarrolladas en San Pedro Sula, los agentes capturaron a un presunto integrante de la organización y le decomisaron L500,000 (aproximadamente USD 18,700) en efectivo, dinero que quedó bajo custodia de las autoridades como parte de la investigación. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial correspondiente.

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De acuerdo con el Ministerio Público, la detención representa un avance en las investigaciones dirigidas a desarticular esta organización criminal, la cual presuntamente utilizaba dispositivos tecnológicos para cometer fraudes bancarios, obtener información de tarjetas y retirar dinero de manera ilícita mediante la alteración del funcionamiento de cajeros automáticos.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para identificar a otros presuntos integrantes de la organización. (FOTO: MP)

De forma paralela a la captura realizada en San Pedro Sula, equipos especializados de la ATIC localizaron y neutralizaron un dispositivo de clonación e interferencia instalado en un cajero automático ubicado sobre el Anillo Periférico, en Tegucigalpa.

Según las autoridades, este tipo de equipos es utilizado por organizaciones criminales para obtener información bancaria de los usuarios, clonar tarjetas y acceder de manera ilegal a recursos económicos, afectando tanto a clientes como a instituciones financieras.

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La intervención permitió retirar el mecanismo antes de que continuara siendo utilizado para cometer nuevos delitos, evitando posibles pérdidas económicas para ciudadanos que utilizan estos servicios bancarios de forma cotidiana.

El Ministerio Público informó que las investigaciones permanecen abiertas con el objetivo de identificar a otros presuntos integrantes de la organización y determinar el alcance de sus operaciones dentro del territorio hondureño.

Las diligencias también buscan establecer si la estructura mantenía vínculos con otras organizaciones dedicadas a delitos financieros en la región y verificar si existen más dispositivos instalados en otros cajeros automáticos del país.

Las autoridades no descartan que la organización haya operado en distintos departamentos de Honduras, por lo que los trabajos de inteligencia continúan para identificar a todos los responsables y evitar que nuevos usuarios resulten afectados por este tipo de fraude.

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La estructura es investigada por presuntos fraudes mediante la manipulación de cajeros automáticos. (FOTO: Noticias 24/7)

Bajo los lineamientos estratégicos del director de la ATIC, Ángel Fernando Murillo Paz, las autoridades mantienen operativos de inteligencia, vigilancia y prevención en diferentes departamentos con el propósito de ubicar a otros miembros de estas estructuras dedicadas al fraude financiero.

El Ministerio Público reiteró que continuará fortaleciendo las acciones contra este tipo de delitos tecnológicos, al considerar que representan una amenaza para la seguridad patrimonial de los usuarios del sistema bancario y para la confianza en los servicios financieros.

Asimismo, las autoridades recomendaron a la población revisar cualquier anomalía antes de utilizar un cajero automático, cubrir el teclado al ingresar el número de identificación personal (PIN) y reportar inmediatamente cualquier dispositivo sospechoso a la institución bancaria o a los cuerpos de seguridad.

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Las autoridades hondureñas señalaron que este tipo de organizaciones suele operar de manera itinerante en distintos países de la región, utilizando equipos especializados para instalar dispositivos de clonación de tarjetas y extraer información bancaria de los usuarios.

Por ello, las investigaciones buscan establecer si la estructura desarticulada mantenía conexiones con otras células criminales que operan en Centroamérica y determinar el alcance de sus actividades en el país.