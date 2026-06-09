Guatemala

El Gobierno de Guatemala inaugura el puente El Jícaro sobre el río Motagua tras 14 años de espera

La nueva estructura en El Progreso ofrece un paso permanente hacia la CA-9 Norte y beneficia a 34.214 personas al reducir el aislamiento y mejorar el acceso a comercio, salud y educación

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Vista frontal de un puente de concreto con varias personas caminando sobre él, rodeado de montañas verdes bajo un cielo nublado
Residentes caminan por el recién inaugurado puente de concreto, una infraestructura vital que mejora la conectividad en la región montañosa. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

El puente El Jícaro sobre el río Motagua fue inaugurado en El Progreso tras 14 años de espera y dará una conexión permanente con la ruta CA-9 Norte para 34.214 habitantes, con el objetivo de reducir el aislamiento, mejorar los traslados durante todo el año y facilitar el acceso a comercio, salud y educación, según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Fondo Social de Solidaridad.

La obra requirió una inversión de Q130.014.841,75, después de que el proyecto iniciara en 2022 con 116 millones, de acuerdo con la información oficial. El Gobierno de Guatemala indicó que la ejecución enfrentó cinco suspensiones antes de concluir en 2026.

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El nuevo paso vehicular está ubicado en el ingreso principal al municipio de El Jícaro y enlaza con la CA-9 Norte en el kilómetro 98, una de las rutas principales del país, según el CIV. Esa conexión permitirá el traslado de personas y mercancías con una vía estable incluso en temporada de lluvias.

Un sacerdote con vestimenta blanca bendice con un aspersorio sobre una carretera, flanqueado por hombres. Al fondo, la barandilla de un puente, montañas y árboles
Un sacerdote bendice el puente El Jícaro sobre el río Motagua inaugurado en El Progreso tras 14 años de espera y conectará de forma permanente con la ruta CA-9 Norte. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

La estructura se ubica entre las más grandes construidas recientemente en Guatemala

El Gobierno de Guatemala afirmó que el puente se posiciona como uno de los cinco más grandes del país. La infraestructura tiene una longitud total de 440 metros, e incluye rampas de ingreso y salida.

La estructura tiene un ancho total de 10 metros y dos carriles vehiculares de cuatro metros de ancho cada uno, además de banquetas peatonales a ambos lados, según el detalle técnico difundido por el FSS. También cuenta con señalización horizontal y vertical para ordenar la circulación.

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Entre los componentes constructivos figuran vigas de acero estructural, losa metálica y carpeta de rodadura de concreto reforzado. El diseño incorpora pilas de concreto reforzado con geometría hidrodinámica y cimentaciones profundas mediante pilotes de perfiles H de acero estructural, de acuerdo con la descripción oficial.

Vista frontal de un largo puente de concreto con doble línea amarilla, un grupo de personas en el extremo, montañas y cielo nublado de fondo
El puente El Jícaro sobre el río Motagua fue inaugurado en El Progreso tras 14 años de espera y conectará de forma permanente con la ruta CA-9 Norte. (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

El proyecto incluye cinco tramos estructurales de 42 metros cada uno. Según el CIV, ese conjunto fue diseñado para garantizar transitabilidad permanente durante las distintas estaciones del año.

El puente reemplaza años de cruces riesgosos y busca acelerar el comercio local

La respuesta directa al problema histórico de la zona es concreta: las familias de El Jícaro ya no dependerán de canoas ni de las condiciones climáticas para cruzar el Motagua, porque el nuevo puente habilita un paso seguro y continuo hacia trabajos, centros educativos, servicios de salud y mercados, según la información oficial.

Durante años, en época de lluvia, muchos vecinos debían cruzar el río en embarcaciones precarias para llegar a sus actividades cotidianas. El Gobierno sostuvo que esa situación exponía a la población a riesgos de seguridad y limitaba la movilidad del municipio.

El impacto económico también forma parte del objetivo de la obra. Según el CIV, el puente favorecerá el transporte de productos agrícolas y comerciales, reducirá tiempos de traslado y mejorará la competitividad de productores, comerciantes, estudiantes y trabajadores de las comunidades cercanas.

El coordinador ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, Luis Rivera, explicó que la terminación del proyecto implicó resolver obstáculos ajenos a la obra misma. “Este proyecto fue un verdadero reto, debido a los derechos de paso, pero sin duda reactivarlo fue una de las mejores labores que se han realizado para llegar hasta donde estamos ahora. Por ello, el FSS se concentró en culminar el proyecto para darle continuidad de paso y desarrollo al pueblo”.

Desde la comunidad, Carlos Sandoval, representante de Las Ovejas, vinculó la inauguración con una demanda sostenida durante años. “Valió la pena tanta lucha, tanto esfuerzo. Hoy llega a ustedes el resultado de esa espera. Agradecemos a los señores del Gobierno, al CIV y al FSS, quienes resolvieron favorablemente las gestiones para desarrollar este proyecto. El Jícaro hoy disfruta de esta fiesta principal. Agradecemos por permitirnos vivir este momento y disfrutar de este puente”.

Geovany Safaroli, representante de la empresa encargada de la construcción, también describió las dificultades del proceso y atribuyó la continuidad del proyecto al respaldo oficial. “Este proyecto fue difícil, porque con el cambio de proyecto se pensó que no iba a haber apoyo, pero gracias a Dios, el presidente de la República giró instrucciones para que el CIV respaldara incondicionalmente. Agradecemos el apoyo del Gobierno, el sacrificio y la paciencia de la población”.

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