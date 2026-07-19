Revelan video de una emboscada que terminó con dos hombres asesinados en Guatemala

Un ataque armado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos hombres muertos y una tercera persona herida de gravedad. (Ministerio Público)

Un violento ataque armado sacudió la tranquilidad del municipio de San Miguel Dueñas, del departamento Sacatepéquez, en Guatemala.

El incidente, que inicialmente se reportó como una balacera aislada, cobró la vida de dos hombres y dejó a una tercera persona gravemente herida.

La alerta se activó en horas de la noche del sábado 18 de julio, cuando llamadas de emergencia movilizaron a los cuerpos de socorro hacia la escena del crimen. Bomberos Municipales Departamentales acudieron de inmediato para brindar asistencia médica.

La balacera en Guatemala fue reportada la noche del sábado 18 de julio, pero la revelación de un video este domingo, cambió el escenario del crimen. (Redes Sociales)

Al llegar, los paramédicos evaluaron a las víctimas; sin embargo, dos de ellas ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad y multiplicidad de los impactos de bala recibidos en órganos vitales. Una tercera víctima, que sobrevivió al ataque inicial, fue trasladada de urgencia en estado crítico hacia el hospital nacional más cercano.

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El video clave de la emboscada

El caso dio un giro determinante este domingo 19 de julio tras la revelación de grabaciones procedentes de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la zona. Las imágenes captaron el momento exacto en el que se perpetró el crimen y evidenciaron que se trató de una emboscada.

En los metrajes compartidos en plataformas digitales se observa cómo las víctimas viajaban en un picop rojo cuando fueron interceptadas de manera sorpresiva por un vehículo blanco que les impidió el paso. En la escena aparece una camioneta agrícola más, de donde se bajan varias personas y abren fuego de forma directa y continua.

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Un ataque armado en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, dejó dos hombres muertos y una tercera persona herida de gravedad. Las cámaras de seguridad revelaron que el crimen fue una emboscada y no una balacera aislada. Las grabaciones muestran que las víctimas viajaban en un picop rojo y fueron interceptadas por un vehículo blanco y otra camioneta agrícola. (Redes Sociales)

En las imágenes se observa cómo un grupo de personas que estaban sentadas en un área cercana salen huyendo al escuchar los disparos.

Mientras que las víctimas tratan de escapar, pero sólo logran movilizarse unos metros de retroceso. Luego buscan huir de frente, pero la ráfaga de disparos se los impide. Tras consolidar el crimen en cuestión de segundos, los sicarios huyeron del lugar con rumbo desconocido, aprovechando los callejones de la localidad.

Investigación en desarrollo

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron rápidamente el perímetro para resguardar la escena y proteger las evidencias balísticas, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) iniciaron la recolección de indicios y testimonios.

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Imágenes difundidas en Facebook relevan la gran cantidad de impactos de bala que recibió el vehículo donde viajaban las víctimas. (Redes Sociales)

El material audiovisual de las cámaras de vigilancia se ha convertido en la pieza central de la investigación, ya que permite identificar cómo ocurrió el hecho, así como los vehículos empleados en la fuga.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del doble asesinato. Mientras que vecinos identificaron a una de las víctimas como Cristian Alexander López, más conocido como “Tiny Boy”. De acuerdo con medios locales, se trata de peligroso pandillero cabecilla de una clica que opera contra pilotos y comerciantes. Sin embargo, esta información aún no es confirmada por las autoridades.

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Las autoridades de Guatemala aún no determinaron el móvil del doble asesinato, mientras vecinos identificaron a una de las víctimas como Cristian Alexander López, alias "Tiny Boy". (Redes Sociales)

Otra de las víctimas sería el cuñado de Alexander López, quien aún no ha sido identificado por nombre.

En tanto, autoridades del Ministerio Público y de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil guatemalteca ya investigan los indicios y las posibles causas del ataque armado.