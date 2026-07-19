Cumbre Continental de Gastronomía de América impulsa la actividad turística en El Salvador

La Cumbre Continental de Gastronomía de América reunió en el Puerto de La Libertad a chefs y representantes culinarios de once países. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El muelle turístico del Puerto de La Libertad se convirtió en el escenario de la Cumbre Continental de Gastronomía de América, un encuentro que reunió a chefs de renombre y representantes culinarios de once países. Durante una amplia jornada, el público pudo experimentar una muestra viva de la diversidad gastronómica del continente, con platos elaborados en el momento y la posibilidad de interactuar con los creadores de cada receta.

El evento, organizado por el movimiento K’ooben con el apoyo de la Corporación Salvadoreña de Turismo y el Ministerio de Turismo, marcó la segunda edición consecutiva de esta cumbre. Desde la apertura, la asistencia al muelle fue constante. Visitantes de distintas regiones y turistas internacionales recorrieron las estaciones de los países participantes, atraídos por la variedad de ingredientes locales y la creatividad de los más de 27 chefs presentes. Este año se incorporaron Bolivia y Perú al grupo de naciones representadas, ampliando el espectro de sabores y técnicas compartidas.

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El evento organizado por K’ooben, con apoyo de la Corporación Salvadoreña de Turismo y el Ministerio de Turismo, celebró su segunda edición consecutiva en El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

En cada estación, los cocineros ofrecieron platillos emblemáticos de sus países, preparados con productos de temporada y métodos tradicionales. El ambiente fue complementado por la presencia de egresados del programa Gastro-Lab Surf City, quienes colaboraron en la preparación y presentación de los alimentos, fortaleciendo así su formación profesional. Estas dinámicas permitieron un intercambio directo entre los profesionales y el público, lo que favoreció la transmisión de conocimientos y la valoración de la cocina regional.

Además de las degustaciones, el programa incluyó números artísticos que sumaron color y dinamismo a la jornada. Danzas folclóricas, presentaciones musicales y exposiciones sobre la historia de los ingredientes acompañaron la oferta culinaria. De este modo, la cumbre no solo funcionó como una vitrina de productos y técnicas, sino también como un espacio para el diálogo cultural.

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Bolivia y Perú se sumaron este año a la Cumbre Continental de Gastronomía de América y ampliaron la diversidad de sabores y técnicas compartidas. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El desarrollo de la actividad tuvo un impacto positivo en distintos sectores económicos de El Salvador. La llegada de visitantes nacionales y extranjeros incrementó la demanda de servicios turísticos, desde hospedaje y transporte hasta la venta de artesanías o productos agroalimentarios locales. Pequeños negocios ubicados en las inmediaciones del muelle reportaron un incremento en sus ventas durante los días de la cumbre. La exposición mediática del evento contribuyó a posicionar al país como un destino capaz de albergar iniciativas internacionales de gran escala.

El Puerto de La Libertad forma parte de la zona conocida como Surf City 1, uno de los polos turísticos que concentra mayor flujo de visitantes en El Salvador. La recuperación y modernización del muelle turístico ha facilitado la realización de eventos de este tipo, lo que dinamiza la economía local y genera oportunidades para emprendedores y trabajadores del sector servicios. La articulación entre entidades públicas y privadas ha sido fundamental para garantizar la logística y la seguridad durante la cumbre.

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Más de 27 chefs prepararon en vivo platos emblemáticos con productos de temporada y métodos tradicionales ante el público del muelle turístico. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

En ediciones previas, la presencia de El Salvador en el panorama de festivales gastronómicos internacionales era limitada. La consolidación de este evento ha permitido fortalecer la imagen del país como anfitrión y referente en la promoción de la cultura culinaria del continente. Organizaciones como la Corporación Salvadoreña de Turismo y el Ministerio de Turismo han destacado la importancia de estos encuentros para impulsar el desarrollo local y proyectar la riqueza cultural salvadoreña ante un público global.

Egresados del programa Gastro-Lab Surf City participaron en la preparación de alimentos y fortalecieron su formación profesional durante la cumbre gastronómica. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La Cumbre Continental de Gastronomía de América se afianza como un punto de encuentro para chefs, estudiantes, empresarios y amantes de la cocina.