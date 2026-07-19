Competencia global de cálculo mental reunirá en Panamá a mil niños de más de 20 países

Un niño resuelve mentalmente problemas matemáticos, mientras un ábaco se encuentra a su lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son más de 70 operaciones aritméticas, entre sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces cuadradas, porcentajes, fracciones y operaciones combinadas, que los participantes, niños de entre seis y trece años, deben resolver en cinco minutos, en pruebas adaptadas a diferentes niveles y edades.

El evento: el Mundial de Aloha a realizarse el próximo 26 de julio en Panamá, con la participación de más de mil niños provenientes de Asia, Europa, África y América.

Esta es una competencia que impulsa el entrenamiento mental y matemático en los menores, consolidando el prestigio del país como anfitrión de eventos educativos de alcance global.

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De acuerdo con la organización ALOHA Mental Arithmetic, el torneo se estructura en distintas fases y niveles de dificultad, adaptados por edad y grado de avance.

Los niños deben resolver una serie de ejercicios aritméticos en papel y mentalmente, sin ayuda de calculadoras ni dispositivos electrónicos.

En julio del año pasado 21 de los 26 niños que representaron a Panamá en el Campeonato Internacional ALOHA, en Camboya, lograron medallas y reconocimientos internacionales. (Cortesía)

Los desafíos incluyen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que deben completarse en tiempos muy reducidos, lo que exige altos niveles de agilidad mental y dominio de técnicas de ábaco japonés.

El torneo se desarrollará en varias rondas, donde los niñoscompiten de manera individual y por equipos. La dinámica de las pruebas privilegia tanto la rapidez como la precisión, evaluando la resolución correcta de operaciones aritméticas en tiempo limitado.

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Los organizadores resaltan que el sistema de competencia está diseñado no solo para premiar a los ganadores, sino para incentivar el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo.

El Mundial de Aloha se consolida como una de las competencias de cálculo mental más importantes del mundo, y la edición 2026 en la capital panameña promete reunir a una generación de niños preparados para afrontar retos intelectuales, sociales y culturales de escala global.

Adrian Cedeño, organizador de este mundial de cálculo mental, explicó a los medios que la elección de Panamá responde al desempeño que han tenido los niños panameños en competencias internacionales realizadas en países como Indonesia, Malasia, Camboya, Rusia y China, donde han obtenido resultados que despertaron el interés de la organización mundial del programa.

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Un niño participa de una sesión de aprendizaje de matemáticas, acompañado de un ábaco y una pizarra con ecuaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El torneo contará con alrededor de 400 participantes panameños, mientras que el resto de los competidores llegará desde distintos países.

Para afrontar el Mundial, los niños panameños llevan alrededor de seis meses de preparación, que incluye entrenamiento técnico, acompañamiento de psicólogos deportivos y orientación nutricional para fortalecer la concentración, el manejo de la presión y el rendimiento mental frente a delegaciones consideradas potencias en esta disciplina, como China, Malasia, Indonesia e India.

De 26 niños que el año pasado representaron a Panamá en el Campeonato Internacional ALOHA 2025 realizado en Camboya, 21 lograron medallas y reconocimientos internacionales, incluyendo títulos tan importantes como Grand Champion y Champion. En esa oportunidad, el pequeño Asher Concepción, de seis años, conquistó el primer lugar.

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El impacto del Mundial de Aloha trasciende lo académico y se proyecta en el desarrollo integral de los niños.

Los organizadores y pedagogos subrayan los beneficios del entrenamiento en cálculo mental para el desarrollo de la memoria, la atención y la autoconfianza. Además, la interacción entre niños de distintas culturas contribuye a la formación de valores como el respeto, la tolerancia y la cooperación internacional, subraya el sitio Pijarnews.

El panameño Asher Concepción, de seis años, primer lugar en el campeonato internacional de matemática realizado en 2025, en Camboya. (Cortesía)

ALOHA es un programa educativo diseñado para potenciar el desarrollo mental de los niños a través del uso del ábaco soroban y técnicas de cálculo mental.

Sin embargo, sus promotores indican que su valor no está solo en que los niños aprendan a sumar, restar, multiplicar o dividir con rapidez, sino en todo lo que desarrollan mientras entrenan su mente.

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