Guatemala

Las lluvias y los vientos dejan emergencias en cuatro departamentos de Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó inundaciones, derrumbes y daños en viviendas en Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula y El Progreso, con atención a afectados y evaluación en curso

Guardar
Google icon
Una casa de madera con techo de lámina oxidada está rodeada por agua lodosa de inundación. Se ve una bicicleta y plantas flotando en el agua
Una vivienda rústica se encuentra parcialmente sumergida debido a las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales que han azotado Guatemala en las últimas horas. (SE CONRED Guatemala)

Las lluvias, los vientos y los deslizamientos que afectaron a Guatemala en las últimas horas dejaron emergencias en al menos cuatro departamentos, mientras las autoridades mantienen una alerta institucional amarilla por un patrón de precipitaciones alterado por el fenómeno de El Niño, que según la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, tiene más de 90% de probabilidad de ocurrencia en el país.

El escenario también abre una preocupación para los próximos meses. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, los suelos podrían quedar más expuestos a deslizamientos cuando lleguen las lluvias más intensas del último trimestre del año, después de una canícula prevista para julio y agosto que puede debilitarlos.

PUBLICIDAD

La emergencia se distribuyó entre Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula y El Progreso. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los cuerpos de socorro y las autoridades locales coordinan la atención a los afectados y la evaluación de daños en las zonas impactadas.

Una casa de madera con un porche inundado por agua marrón, mostrando una bicicleta y una silla de madera parcialmente sumergidas, y árboles al fondo
El agua de las inundaciones cubre el suelo frente a una casa de madera en Guatemala, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas. (SE CONRED Guatemala)

Alta Verapaz concentró la mayor cantidad de incidentes

El mayor número de reportes se registró en Alta Verapaz, donde la Conred desplegó equipos para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en distintos puntos afectados.

Uno de los casos más graves ocurrió en el barrio La Libertad, en Santa María Cahabón, donde un deslizamiento dañó una vivienda. Según la Conred, no se reportaron personas heridas, aunque sí hubo daños materiales.

PUBLICIDAD

Vista de una calle de tierra cubierta de lodo espeso. Varios hombres con chalecos naranjas y palas limpian la vía junto a un camión blanco con barro y una carretilla
Equipos de rescate trabajan arduamente para retirar el lodo y los escombros de las calles en Guatemala, luego de que intensas lluvias provocaran graves inundaciones en las últimas horas. (SE CONRED Guatemala)

En el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, las lluvias provocaron una inundación en la aldea Nueva Libertad que afectó a varias familias. A través de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres se activó el protocolo de evaluación para gestionar apoyo.

Otra inundación se registró en la colonia 19 de Mayo, también en Fray Bartolomé de las Casas. Las autoridades mantienen el monitoreo en ese sector por los inmuebles anegados.

Los fuertes vientos golpearon además el caserío Santa María Rubel Tzul, en Santa María Cahabón. Según la Conred, las imágenes difundidas por la institución muestran láminas de techo desprendidas por completo de las estructuras.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que atendieron a 25 familias afectadas por daños en sus viviendas en ese caserío. Las tareas incluyeron monitoreo y evacuaciones en la zona.

Vista de un deslizamiento de tierra cerca de una casa precaria de madera y lámina, rodeada de vegetación tropical exuberante en una ladera, con figuras humanas en la distancia
Un deslizamiento de tierra, provocado por las recientes lluvias torrenciales, amenaza una vivienda precaria en una zona rural de Guatemala, mientras equipos de rescate evalúan la situación. (SE CONRED Guatemala)

Hubo inundaciones, lodo y derrumbes en otras tres regiones

En el departamento de El Progreso, un deslizamiento afectó el kilómetro 76 de la carretera CA-9, en jurisdicción de Guastatoya. La Unidad Ejecutora de Conservación Vial trabaja en la limpieza del tramo para restablecer la circulación.

En Chiquimula, un flujo de lodo cubrió la calle Barrio Nuevo, en San José La Arada. Personal municipal y efectivos del Ejército de Guatemala colaboran en la limpieza del área afectada.

En Izabal, la aldea Curva del Pino, en el municipio de Los Amates, registró una inundación que alcanzó múltiples viviendas. Las autoridades continúan con la verificación de daños en esa comunidad.

La respuesta directa a la emergencia es esta: Guatemala enfrenta un episodio de lluvias irregulares que ya produjo inundaciones, daños en viviendas, un derrumbe sobre una carretera y acumulación de lodo en calles de cuatro departamentos, con evaluación de necesidades todavía en curso en varias de las áreas afectadas.

Ogaldes había advertido días antes que el comportamiento de las lluvias en el país está siendo alterado por El Niño. Según la funcionaria de la Conred, algunas zonas concentran agua en poco tiempo mientras otras permanecen sin precipitaciones.

Ante ese panorama, la Conred elevó su alerta institucional a color amarillo. La entidad también indicó que podría avanzar a alerta naranjada si las condiciones empeoran.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévalolluvias en Guatemalaemergencias por lluvias en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

La medida, avalada de urgencia nacional, busca reforzar la operación del órgano comicial en 2026 y dejar lista la organización de los comicios de 2027, con saldos trasladables al año siguiente

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

Destinan más de USD 5,158 millones a la interconexión vial de Los Alcarrizos, en República Dominicana

La inversión financiará rutas circulares, 26 intercomunicaciones y obras de apoyo al Teleférico y la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y ampliar la cobertura urbana

Destinan más de USD 5,158 millones a la interconexión vial de Los Alcarrizos, en República Dominicana

Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año

El registro del Banco Central de Reserva reportó compras externas por USD 499.7 millones entre enero y abril, con 294.8 millones de kilogramos, por debajo de los 327.5 millones del mismo lapso de 2025

Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año

Cambio de abogado dilata proceso contra exdirector del IFARHU Bernardo “Nando” Meneses

La modificación de la defensa obligó a posponer una diligencia que podría concentrar varias de las causas abiertas contra el exfuncionario.

Cambio de abogado dilata proceso contra exdirector del IFARHU Bernardo “Nando” Meneses

El Salvador: Sentencian a 254 miembros de la MS-13 que controlaban el 50% de Cabañas

La resolución vinculó a la clica con la MS-13 y fijó castigos de hasta 85 años por hechos ocurridos entre 2013 y 2022, con base en el reporte de Centros Judiciales

El Salvador: Sentencian a 254 miembros de la MS-13 que controlaban el 50% de Cabañas

TECNO

Así puedes descargar gratis Winexy en Steam, el juego de habilidad y rompecabezas en 3D

Así puedes descargar gratis Winexy en Steam, el juego de habilidad y rompecabezas en 3D

Si tu hijo juega Minecraft puede estar en peligro por este malware que se esconde en trucos

Qué se sabe de God of War: Laufey, el nuevo juego de la saga centrado en Faye

Juego gratis para Xbox y Steam: así es la aventura narrativa que tiene más de 15.000 reseñas positivas

Cómo desactivar la función de Instagram que puede publicar tus fotos por error

ENTRETENIMIENTO

Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

La despedida que nunca fue: Chyler Leigh, la pandemia y el adiós a Eric Dane en Grey's Anatomy

“Niños desnudos con círculos marcados”: el testimonio más perturbador de la docuserie sobre el juicio a Michael Jackson

A$AP Rocky habla sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

MUNDO

El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"

El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"

El festival Bleak Week convierte la desesperanza en fenómeno global

Tokio multa a quienes tiren basura en Shibuya, la nueva respuesta al auge turístico

Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

La amenaza del Kremlin tras el ataque ucraniano a San Petersburgo: “Las respuestas serán sistemáticas”