Guatemala

El Congreso de Guatemala reclama supervisión sobre pactos de seguridad con Estados Unidos

Las declaraciones de legisladores surgieron tras un reporte estadounidense sobre eventuales acuerdos militares, en el que también se enfatizó la obligación de cumplir con los controles constitucionales requeridos por la ley guatemalteca

Guardar
Google icon
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante su encuentro con el ministro del Interior de Guatemala, Francisco Jiménez, en la firma de un acuerdo de seguridad conjunto en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Cristina Chiquin
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante su encuentro con el ministro del Interior de Guatemala, Francisco Jiménez, en la firma de un acuerdo de seguridad conjunto en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

Una controversia surgió en Guatemala después de que una publicación de The New York Times, diario estadounidense reportó que el país habría aceptado realizar ataques aéreos conjuntos. Legisladores de varias bancadas legislativas recalcaron la necesidad de que cualquier acuerdo de seguridad firmado entre ambos países pase por el Congreso, aludiendo a los límites constitucionales del organismo Ejecutivo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, negó la existencia de un pacto de ese tipo y precisó que el gobierno únicamente solicitó incrementar la cooperación tradicional en equipos, capacitación e inteligencia, según declaraciones recogidas por The New York Times.

PUBLICIDAD

La revelación del diario estadounidense provocó una reacción inmediata en el Congreso de Guatemala. Cristian Álvarez, diputado de oposición, planteó la inquietud sobre la legalidad de un posible acuerdo de este alcance sin la intervención del poder legislativo. “El tema es ver si el presidente por sí solo puede armar esto o se necesita de algún convenio en el Congreso. En el caso de que se necesite venir al Congreso, creo que es importante conocerlo a la brevedad posible”, afirmó Álvarez en declaraciones reproducidas por The New York Times.

Julio César López, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, coincidió en que la propuesta debe ser presentada formalmente. “Estamos preparados para recibir cualquier acción que se tenga de parte del Ejecutivo, poder analizarla y pasarla al pleno (...), quien es el que tiene la última decisión para tomar este tipo de acción”, enfatizó López, según detalló The New York Times.

PUBLICIDAD

Ministro de Desarrollo de Guatemala es interpelado en el Congreso de Guatemala
Fotografías: Congreso de la República de Guatemala

En el seno del Congreso, el debate giró en torno a la necesidad de respetar los controles institucionales y garantizar que cualquier esquema de cooperación con Estados Unidos se ciña a la legislación vigente. Ronald Portillo, diputado del bloque parlamentario Vamos, respaldó la postura de control parlamentario.

“Yo creo que siempre es bienvenida cualquier tipo de acción nacional o internacional en contra del crimen organizado”, expresó Portillo. Aclaró que la Junta Directiva sigue a la espera de recibir la documentación oficial que el gobierno pueda trasladar sobre el tema.

El contexto regional y la estrategia de Trump

La polémica se produce en un contexto regional marcado por las tensiones en torno a la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Según The New York Times, en marzo pasado Trump promovió la creación del Escudo de las Américas, una coalición de gobiernos de la región para combatir el crimen transnacional.

Este bloque reúne principalmente a gobiernos como Argentina, El Salvador y Ecuador. En contraste, ejecutivos de orientación progresista en países como Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no incorporarse a la iniciativa.

La funcionaria estadounidense, Kristi Noem, y el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, firman un entendimiento sobre un acuerdo de de seguridad conjunto en el Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala, el jueves 26 de junio de 2025. (Anna Moneymaker/Pool Foto vía AP)
La funcionaria estadounidense, Kristi Noem, y el ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, firman un entendimiento sobre un acuerdo de de seguridad conjunto en el Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala, el jueves 26 de junio de 2025. (Anna Moneymaker/Pool Foto vía AP)

Dentro de este esquema, Washington mantiene con Ecuador un modelo de cooperación militar que incluye asesoría en redadas terrestres y ataques aéreos, una práctica que ha generado alertas internacionales. The New York Times reportó que un bombardeo en la frontera norte de Ecuador afectó por error a una granja lechera, lo que elevó la preocupación por posibles daños colaterales en operaciones conjuntas.

La postura de México

La administración de Trump también ha presionado a México, país vecino de Guatemala, para que acepte operaciones similares a las implementadas en Ecuador. “Eso vulneraría la soberanía de nuestro país”, declaró Sheinbaum, según recogió The New York Times.

De acuerdo con lo señalado por legisladores guatemaltecos, cualquier nuevo acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos deberá someterse a la revisión y aprobación del Congreso, en cumplimiento de los controles constitucionales. Mientras tanto, la Junta Directiva permanece a la espera de recibir información oficial del Ejecutivo para analizarla en el pleno.

Temas Relacionados

Gobierno de GuatemalaEstados UnidosCrimen OrganizadoCooperación Internacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Baja la población de fumadores en Panamá, pero los jóvenes se decantan por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores

En la nación canalera el consumo de tabaco provoca anualmente unas mil muertes

Baja la población de fumadores en Panamá, pero los jóvenes se decantan por los cigarrillos electrónicos y los vapeadores

Gobierno de Laura Fernández nombra nuevos embajadores ante la OEA y la ONU

Las autoridades informaron la designación de dos exministros y un empresario para representaciones multilaterales, asegurando que los elegidos cumplen los estándares establecidos por la Ley Fundamental y los requisitos diplomáticos requeridos

Gobierno de Laura Fernández nombra nuevos embajadores ante la OEA y la ONU

La misión del FMI inicia revisión económica anual en Guatemala enfocada en estabilidad financiera y nuevas medidas antilavado

La misión del Fondo Monetario Internacional evalúa el desempeño macroeconómico de Guatemala y el avance de reformas clave, incluyendo la nueva ley antilavado, en el marco de la consulta del Artículo IV iniciada el 27 de mayo

La misión del FMI inicia revisión económica anual en Guatemala enfocada en estabilidad financiera y nuevas medidas antilavado

Taxista informal condenado a 30 años de prisión por exhibir material pornográfico a dos hermanas menores de edad en Costa Rica

Un tribunal en Heredia condenó a un vecino de Santa Bárbara, quien trasladaba a las víctimas a la escuela, tras comprobarse cinco delitos de difusión de pornografía infantil

Taxista informal condenado a 30 años de prisión por exhibir material pornográfico a dos hermanas menores de edad en Costa Rica

¿Quiénes son las “Muchachas del 18″?, las nicaragüenses que resisten al régimen de Ortega

Una reciente publicación analiza la trayectoria de un grupo de mujeres jóvenes que, tras el estallido social de 2018, se reorganizó para continuar la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y desde el exilio

¿Quiénes son las “Muchachas del 18″?, las nicaragüenses que resisten al régimen de Ortega

TECNO

Qué significa que una persona escucha siempre la misma música, según la IA

Qué significa que una persona escucha siempre la misma música, según la IA

Experimento social logra que 32.000 escolares dejen el celular durante 21 días

Activision anuncia el fin del soporte de Warzone para PS4 y Xbox One: todo lo que necesitas saber

Más de 33.000 objetos de alta velocidad amenazan nuestra tecnología en la órbita terrestre

Usuarios de Android Auto disponen ahora de una solución práctica para escuchar radio en movimiento

ENTRETENIMIENTO

La historia real detrás de la icónica escena final en ‘Titanic’

La historia real detrás de la icónica escena final en ‘Titanic’

La precuela de ‘Rambo’ protagonizada por Noah Centineo ya tiene fecha de estreno

‘Backrooms: Sin Salida’: esta fue la inspiración detrás de la película

La idea de Tom Holland que influyó en la nueva película de ‘Spider-Man’

Chace Crawford reveló la verdad sobre los romances en Gossip Girl: “Todos estaban solteros o saliendo”

MUNDO

Costarricense Esteban Chaves dirigirá análisis de datos en organismo internacional contra ensayos nucleares

Costarricense Esteban Chaves dirigirá análisis de datos en organismo internacional contra ensayos nucleares

Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania

JD Vance dijo que Estados Unidos e Irán continúan negociando pero no está claro “cuándo o si se firmará”

Estados Unidos ofrece USD 15 millones por información sobre las finanzas de la Guardia Revolucionaria iraní

Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas