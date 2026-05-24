Guatemala

¿Quién era Betsy? La maestra asesinada por presuntos vendedores de pan en Guatemala

Las detenciones se produjeron tras un operativo en Santa Lucía Milpas Altas, donde las autoridades identificaron a los sujetos que habrían usado la fachada de vendedores ambulantes para cometer el ataque fatal contra la víctima

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El asesinato de Betsy Lucía Sequen Herrera conmociona a la comunidad educativa y social de Santa Lucía Milpas Altas. (Foto cortesía redes sociales)
El asesinato de Betsy Lucía Sequen Herrera conmociona a la comunidad educativa y social de Santa Lucía Milpas Altas. (Foto cortesía redes sociales)

Un caso que estremeció Guatemala este fin de semana, tras reportarse el violento ataque que cobró la vida de Betsy Lucía, una maestra rural guatemalteca que fue atacada en su vivienda por dos presuntos vendedores de pan.

La tarde del sábado, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima. Betsy Lucía Sequen Herrera de 29 años, quién residía en la zona 1 del municipio de Santa Lucía Milpas Altas, en el departamento de Sacatepéquez. Según los informes oficiales, Betsy fue atacada al abrir la puerta de su vivienda a dos hombres que se hicieron pasar como vendedores de pan.

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Los agresores, luego de que la víctima salió, le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga antes de que los vecinos pudieran intervenir.

Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes intentaron salvar a Betsy Lucía, pero las heridas resultaron fatales. (Foto cortesía)
Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes intentaron salvar a Betsy Lucía, pero las heridas resultaron fatales. (Foto cortesía)

Tras los disparos, vecinos alertaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes acudieron rápidamente para brindarle asistencia médica. Betsy fue trasladada a un centro asistencial en un intento por salvarle la vida, pero no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas. La noticia de su fallecimiento generó consternación en la comunidad, donde era reconocida por su labor como maestra y su participación en proyectos sociales. Betsy era madre de dos hijos, su muerte provocó numerosas muestras de solidaridad y condolencias en redes sociales, donde amigos, familiares y vecinos lamentaron lo ocurrido. La Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas publicó una esquela en sus plataformas oficiales, sumándose a las expresiones de duelo.

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La maestra Betsy Lucía fue atacada mortalmente por dos presuntos vendedores de pan en su propia vivienda. (Foto cortesía)
La maestra Betsy Lucía fue atacada mortalmente por dos presuntos vendedores de pan en su propia vivienda. (Foto cortesía)

Dos sujetos capturados por el crimen

En respuesta al ataque, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo en la zona. Como resultado, dos individuos fueron capturados y señalados como presuntos responsables del asesinato de Betsy. Los detenidos fueron identificados como Emilio “N”, de 25 años, conocido como “Primo”, y un adolescente de 14 años, su hijastro. De acuerdo con la información policial, ambos utilizaban la fachada de vendedores de pan para recorrer distintas calles del municipio y cometer actos de sicariato.

El informe detalla que los sospechosos transitaban en motocicleta con un canasto de pan, lo que les permitía acercarse a las viviendas sin levantar sospechas. El día del crimen, los dos sujetos llegaron hasta la casa de Betsy, tocaron la puerta y al ser atendidos, dispararon varias veces a quemarropa. Tras el ataque, emprendieron la huida, pero fueron localizados aproximadamente a un kilómetro del lugar del hecho, gracias a la colaboración de los vecinos y la respuesta inmediata de la PNC.

Alias 'Primo', uno de los detenidos, ya cuenta con antecedentes por atentado en 2020 y es investigado por otros hechos violentos recientes. (Cortesía: PNC de Guatemala)
Alias 'Primo', uno de los detenidos, ya cuenta con antecedentes por atentado en 2020 y es investigado por otros hechos violentos recientes. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Durante la detención, la policía confiscó dos pistolas sin registro legal, una de marca Bryco Arms, otra Zigana, junto a dos tolvas y diez municiones. También fue incautada la motocicleta que presuntamente utilizaron para desplazarse y cometer el ataque. Emilio “N” quedó bajo custodia policial y el menor fue remitido al juzgado correspondiente, donde enfrentarán cargos por el asesinato de la maestra.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los motivos que llevaron al crimen de Betsy Lucía Sequen Herrera y verificar si los capturados están implicados en otros hechos violentos en la zona. El caso sigue bajo análisis de las instancias judiciales y policiales de Guatemala.

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