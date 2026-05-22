Sentencian a 30 años de prisión a “homeboy” de la mara 18 y a cinco pandilleros más en El Salvador

Los condenados fueron capturados durante el régimen de Excepción implementado en 2022 en la región de Santa Ana Este./ (Centros Judiciales El Salvador)

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana sentenció a 30 años de prisión a José Emmanuel Aguilar Campos, alias Harry Potter, por el delito de agrupaciones ilícitas.

La condena recayó sobre uno de los principales cabecillas que, según la acusación, ejercía el rango de homeboy en una estructura criminal que operaba en el cantón San Jacinto, jurisdicción de Coatepeque, en el occidente de El Salvador.

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El fallo, reportado por Centros Judiciales El Salvador, atribuye a Aguilar Campos un papel central en la organización, y agrava su sentencia por la presencia de tatuajes alusivos a la pandilla.

Junto a Aguilar Campos, el tribunal impuso penas de 20 años de cárcel a otros cinco implicados: René Alonso Rojas Palma (alias Pepe), Elmer Mauricio Cáceres Díaz (alias Tino), Cristian Abidan Mancía Mancía (alias Tarzán o Cripta) y José Lito Escobar Mojica (alias White), todos identificados como miembros activos de la pandilla 18 Sureños.

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En la vista pública, el juez valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyeron testimonios y documentos que evidenciaron la participación de los acusados en la estructura delictiva.

Según la información difundida por Centros Judiciales El Salvador, los detenidos fueron capturados el 21 de abril de 2022, durante la aplicación del Régimen de Excepción implementado en el país.

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El informe detalla que los condenados fungían como integrantes activos de la estructura criminal en la región de Santa Ana Este.

La sentencia detalló que la agravación de la pena para Aguilar Campos se fundamentó en la evidencia de tatuajes relacionados con la pandilla, los cuales fueron considerados como símbolo de pertenencia y liderazgo dentro de la organización.

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Centros Judiciales El Salvador subrayó que todos los imputados ostentaban el rango de “homeboys”, lo que implicaba una posición de responsabilidad y control sobre las actividades ilícitas en la zona.

Cinco miembros de la pandilla 18 Sureños reciben penas de 20 años de cárcel por su participación en estructura criminal de San Jacinto, Coatepeque. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución judicial se inscribe dentro de las acciones emprendidas por las autoridades salvadoreñas para combatir el accionar de las pandillas en el territorio nacional, en el marco de una ofensiva legal que ha derivado en la captura y procesamiento de miles de sospechosos bajo cargos de organizaciones terroristas y delitos conexos.

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Otros pandilleros en proceso judicial

En paralelo a estos procesos, otro caso de alto impacto se desarrolla en el oriente del país. Un total de 13 integrantes de la clica Los Ángeles de la Mara Salvatrucha (MS-13) enfrentan una vista pública en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel por su presunta participación en crímenes cometidos contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con información divulgada por Radio YSKL, el fiscal acreditado al caso explicó que la acusación recae sobre hechos ocurridos entre 2012 y 2015 en municipios del departamento de Usulután. Los imputados, según la Subdirección contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Público, están vinculados a un homicidio consumado contra un agente policial y dos tentativas de homicidio contra otros dos agentes de la PNC.

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El fiscal asignado al proceso detalló que, además de estos hechos, a los demás procesados se les imputa el delito de organizaciones terroristas, sustentado en pruebas documentales y testimoniales que les atribuyen distintos roles dentro de la estructura de la Mara Salvatrucha.

Fiscalía General de la República presenta pruebas clave, incluyendo testimonios, que vinculan a los acusados con actividades delincuenciales./(Radio YSKL)

“Estamos realizando una vista pública en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, en el cual se está juzgando alrededor de quince miembros de la estructura criminal de la clica LA, que operaba en el sector o en municipios del departamento de Usulután”, explicó el fiscal en declaraciones recogidas por Radio YSKL.

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El representante de la Fiscalía también enfatizó en la importancia de la prueba recabada. “Con la prueba se pretende declarar responsables a estas personas para que el tribunal emita una sentencia de carácter condenatoria luego de verificar toda la prueba con la que cuenta el Ministerio Público Fiscal”, dijo. Los hechos atribuidos a la estructura incluyen delitos graves cometidos en el contexto de la confrontación con las fuerzas de seguridad estatal.

La vista pública contra los miembros de la clica Los Ángeles se desarrolla como parte de los esfuerzos coordinados entre la Fiscalía y el sistema judicial para desarticular organizaciones criminales que han tenido incidencia en ataques a funcionarios y agentes del orden en el país.

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Las autoridades continúan impulsando procedimientos judiciales enmarcados en el combate a la criminalidad organizada, con énfasis en la persecución penal de estructuras de pandillas que operan en diversas regiones de El Salvador.