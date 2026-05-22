Salud Pública y Sociedades Médicas vigilan leve repunte de COVID-19 y otros virus estacionales en República Dominicana

Un médico y una paciente con mascarillas quirúrgicas durante una consulta en una clínica pública de República Dominicana, mientras el doctor revisa datos de vigilancia epidemiológica en una computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, el panorama de la salud respiratoria en la República Dominicana ha captado la atención de la comunidad médica y las autoridades sanitarias.

La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax (SDNCT) confirmó un leve pero sostenido incremento en las consultas y diagnósticos de COVID-19 en el país.

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Si bien los especialistas aclaran que no se trata de un brote masivo o fuera de control, sí han emitido un llamado urgente a la población para no subestimar la enfermedad ni confundirla de manera ligera con una simple gripe estacional.

De acuerdo con los datos estadísticos y gráficos de la vigilancia clínica actual, el COVID-19 representa actualmente el 3.9% del total de las consultas por afecciones respiratorias en el territorio nacional.

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Aunque el porcentaje mayoritario de las consultas sigue liderado por condiciones habituales como el asma, la bronquitis aguda y otros procesos obstructivos, este casi 4% de incidencia de SARS-CoV-2 ha sido suficiente para encender las alarmas preventivas entre los médicos de primera línea.

La doctora Maribel Jorge, presidenta de la SDNCT, y la doctora Evangelina Soler explicaron a los medios locales, que a pesar de la baja severidad generalizada, este repunte ya está generando consecuencias tangibles: un incremento notorio en las consultas médicas, ausentismo laboral y escolar, así como algunas hospitalizaciones puntuales.

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Gráfica estadística muestra la coexistencia del COVID-19 (3.9%) junto a otras patologías respiratorias predominantes como el asma y la bronquitis aguda (Cortesía SDNCT).

Las especialistas hicieron especial énfasis en blindar y proteger a los grupos de riesgo más vulnerables, quienes tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones graves. Estos grupos incluyen:

Adultos mayores.

Mujeres embarazadas.

Pacientes con comorbilidades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer o estados de inmunodepresión.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de su boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 18, aportó un mensaje de equilibrio y tranquilidad a la ciudadanía. Las autoridades sanitarias confirmaron que la circulación del SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios se mantiene dentro de los niveles esperados para la temporada, descartando cualquier motivo de alarma epidemiológica extrema o saturación hospitalaria.

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El informe oficial explica que el COVID-19 coexiste en este momento con un complejo entramado de patógenos estacionales que circulan de manera habitual en el país. Entre ellos se encuentran:

Influenza A(H3N2) e Influenza A(H1N1).

Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Metapneumovirus, Adenovirus y Parainfluenza.

El Ministerio aclaró que el peligro real no radica en la agresividad de un solo virus, sino en la posibilidad de incrementos simultáneos de varias de estas afecciones, lo cual sí podría ejercer una presión innecesaria sobre la demanda en los centros de salud públicos y privados.

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Pacientes con mascarillas quirúrgicas mantienen distancia social en la sala de espera de un centro de salud de República Dominicana, donde un cartel del Ministerio de Salud Pública destaca medidas de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el COVID-19 y cómo se manifiesta actualmente?

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Aunque la emergencia internacional de la pandemia ha concluido, el patógeno continúa circulando de manera endémica a nivel global, mutando en diferentes variantes y subvariantes que modifican levemente su comportamiento.

En esta fase actual, los pacientes dominicanos están manifestando un cuadro clínico muy similar al de un resfriado común o un virus gripal fuerte, lo que incrementa el riesgo de automedicación y diagnóstico tardío. Los síntomas principales reportados por los especialistas incluyen:

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Rinitis (congestión y goteo nasal)

Dolor de garganta persistente

Fiebre variable

Dolores articulares y musculares generalizados

Tos y fatiga o cansancio extremo.

Para frenar la propagación y cuidar a los sectores más frágiles de la sociedad, la comunidad médica dominicana coincide en aplicar las siguientes directrices:

Diagnóstico oportuno: Ante la aparición de cualquier síntoma respiratorio, se exhorta a la población a realizarse la prueba diagnóstica correspondiente para identificar con precisión si se trata de COVID-19, Influenza u otro virus. Evitar la automedicación: Tomar fármacos sin supervisión médica puede enmascarar complicaciones severas. Prevención en el entorno: Mantener el aislamiento voluntario mientras duren los síntomas y extremar las medidas de higiene básicas (lavado de manos y ventilación de espacios) para cortar la cadena de transmisión en escuelas y lugares de trabajo.