Panamá y Marruecos activan una nueva ruta diplomática y comercial

Carlos A. Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, encabezó la primera reunión de consultas políticas con Marruecos en Rabat. Tomada de Cancillería

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacóel fortalecimiento de las relaciones entre Panamá y Marruecos, un país que, según afirmó, ha brindado un respaldo importante al país en distintos frentes, incluido el sector agropecuario.

“Marruecos es un país que nos ha apoyado muchísimo”, señaló Moltó al referirse a la donación de fertilizantes gestionada por el Gobierno panameño y a las oportunidades de cooperación económica que ambas naciones buscan ampliar.

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El titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) destacó además el trabajo diplomático realizado por la Cancillería y por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, para fortalecer los vínculos con el país africano.

Moltó subrayó que existe un creciente interés por profundizar las relaciones comerciales. También mencionó la misión integrada por representantes gubernamentales y empresarialesque se encuentra en Marruecos para explorar nuevas oportunidades de negocios.

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Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias de Panamá, destacó el potencial de cooperación económica y comercial entre Panamá y Marruecos. EFE

“Hay muchísimo que podemos aprovechar de ambas naciones y complementarnos”, expresó Moltó, quien considera que las fortalezas logísticas y comerciales de ambos países abren espacios para incrementar el intercambio económico y atraer nuevas inversiones.

Las declaraciones del ministro coincidieron con la celebración en Rabat de la primera reunión de consultas políticas entre Panamá y Marruecos, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos A. Hoyos, y el viceministro de Relaciones Bilaterales y Asuntos Regionales de Marruecos, Fouad Yazourh. Durante el encuentro, ambas delegaciones revisaron la agenda bilateral y reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación entre los dos países.

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Como parte de la jornada, Hoyos firmó junto con la ministra marroquí de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria, Fatim-Zahra Ammor, un Memorando de Entendimiento en materia de turismo que busca impulsar el desarrollo del sector, promover el intercambio de experiencias y estrechar los lazos entre ambas naciones.

“El acuerdo no solo une a dos destinos excepcionales, sino que abre oportunidades para el intercambio cultural, la inversión y el desarrollo sostenible”, afirmó Hoyos durante la firma del documento.

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Marruecos confirmó el envío de 1,000 toneladas de fertilizantes destinadas a apoyar a pequeños productores panameños. Reuters

Uno de los temas destacados durante las consultas fue la cooperación en materia agropecuaria. Marruecos confirmó oficialmente el envío de un embarque de 1,000 toneladas de fertilizantes destinado a apoyar al sector agrícola panameño, una iniciativa que el Gobierno considera estratégica en momentos en que los precios internacionales de estos insumos enfrentan presiones por las tensiones geopolíticas y los conflictos en Medio Oriente.

La donación forma parte de una hoja de ruta de cooperación suscrita entre ambos países en junio de 2025 y contempla la entrega anual de 1,000 toneladas de fertilizantes durante el período comprendido entre 2026 y 2028.

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Además, incluye asistencia técnica para la elaboración de un mapa de fertilidad de los suelos panameños, una herramienta que permitirá optimizar la planificación agrícola y mejorar la productividad del sector.

De acuerdo con información del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el primer cargamento salió de Marruecos en abril y se esperaba su llegada a Panamá durante el mes de mayo. Los fertilizantes serán destinados principalmente a pequeños productores y programas de agricultura familiar, considerados fundamentales para la seguridad alimentaria nacional.

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El puerto de Tánger Med y el Canal de Panamá fueron resaltados como plataformas estratégicas para el comercio internacional. Reuters

Durante las consultas políticas también se resaltó el valor estratégico que tienen ambos países dentro de las rutas globales del comercio. Las delegaciones destacaron el papel del puerto marroquí de Tánger Med como uno de los principales centros logísticos de África y puerta de entrada al Mediterráneo, mientras que Panamá fue reconocido por la relevancia del Canal de Panamá como eje fundamental para el transporte marítimo internacional.

Asimismo, ambas partes coincidieron en la necesidad de ampliar los intercambios comerciales, promover alianzas con el sector privado y desarrollar nuevos mecanismos que faciliten el flujo de bienes, servicios e inversiones entre ambos mercados.

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Las delegaciones también expresaron interés en fortalecer la diplomacia cultural y ampliar los espacios de cooperación en distintos ámbitos, con el objetivo de construir una relación más dinámica y capaz de responder a los desafíos del entorno internacional. Al cierre de la reunión, Panamá y Marruecos reafirmaron su voluntad de seguir identificando nuevas áreas de colaboración que contribuyan al desarrollo económico y al bienestar de sus ciudadanos.