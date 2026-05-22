Terminal 1 del aeropuerto de Tocumen opera con normalidad tras incendio en local de comidas

El incendio se registró en el área del food court de la Terminal 1 y fue controlado por el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto. Captura de video de Instagram

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó este viernes que las terminales 1 y 2 operan con normalidad luego del incendio registrado la noche del miércoles en el área del food court de la Terminal 1, una situación que obligó a activar protocolos de emergencia y reorganizar temporalmente las operaciones para garantizar la continuidad del principal centro de conexiones aéreas de Panamá.

La administración aeroportuaria indicó que actualmente todas las puertas de embarque, áreas de atención a pasajeros y servicios operativos funcionan con normalidad. El único espacio que permanece cerrado es el food court de la Terminal 1, mientras se completan las evaluaciones técnicas y de seguridad correspondientes.

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Los pasajeros que utilizan la Terminal 1 continúan teniendo acceso a restaurantes, cafeterías y kioscos ubicados a lo largo de la instalación, por lo que los servicios de alimentos y bebidas se mantienen disponibles pese al cierre temporal de la zona afectada por el incendio.

Las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen operan con normalidad tras la emergencia registrada la noche del miércoles. EFE

El incidente se produjo la noche del miércoles en el área de comidas de la Terminal 1. Según informó Tocumen en un primer comunicado, el fuego fue controlado con éxito por unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) del aeropuerto, evitando su propagación hacia otras áreas de la terminal. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.

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Como medida preventiva, durante la emergencia se trasladaron operaciones y vuelos hacia la Terminal 2 y otras áreas habilitadas del complejo aeroportuario. Además, se recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos mientras se ejecutaban los protocolos de contingencia.

La rápida intervención de los equipos de emergencia permitió mantener en funcionamiento el aeropuerto mientras se atendía la situación. Tocumen señaló que la activación inmediata de los protocolos de seguridad aeroportuaria y continuidad operacional hizo posible proteger a pasajeros, colaboradores y usuarios sin necesidad de suspender completamente las actividades aéreas.

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José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó que la rápida respuesta de los bomberos aeroportuarios permitió controlar el incendio y evitar que se propagara hacia otras áreas de la Terminal 1. Cortesía Tocumen

Como parte de las acciones implementadas, se reasignaron puertas de embarque en el Muelle Norte, las áreas satélite y la Terminal 2. También se reorganizaron operaciones de llegada y salida de aeronaves para minimizar las afectaciones a los viajeros. Las medidas especiales estuvieron vigentes desde las 6:50 p.m. hasta pasada la 1:30 a.m.

Durante ese período, el aeropuerto gestionó más de 14,500 pasajeros correspondientes al quinto y sexto banco de conexiones. De ese total, cerca de 5,100 pasajeros viajaron en vuelos que registraron algún nivel de demora y aproximadamente 50 perdieron conexiones debido a los ajustes operativos realizados durante la contingencia.

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José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, destacó que la prioridad fue salvaguardar la seguridad de los pasajeros y mantener condiciones operativas seguras. Asimismo, señaló que la rápida respuesta de los bomberos aeroportuarios y la activación de los protocolos permitieron reducir significativamente el impacto sobre las operaciones del aeropuerto.

La capacidad operativa del aeropuerto fue uno de los factores que facilitó la respuesta ante la emergencia. Tocumen cuenta actualmente con 54 puertas de embarque distribuidas entre sus dos terminales. De ellas, 34 se encuentran en la Terminal 1 y las restantes 20 en la Terminal 2, lo que permitió redistribuir pasajeros y operaciones mientras se controlaba la situación en el área afectada.

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La Terminal 1 concentra 34 de las 54 puertas de embarque que posee actualmente el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Reuters

Las autoridades aeroportuarias destacaron que todas las puertas de embarque de la Terminal 1 permanecen habilitadas y operando normalmente. Esto significa que los viajeros pueden utilizar sus vuelos programados sin restricciones derivadas del incidente, más allá del cierre temporal de la zona de comidas afectada por el fuego.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. Paralelamente, personal técnico realiza inspecciones en el área afectada para verificar las condiciones estructurales y de seguridad antes de autorizar la reapertura del food court.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen reiteró que las operaciones continúan desarrollándose con normalidad y que la situación se encuentra completamente bajo control. La administración destacó que la coordinación entre los equipos de emergencia, seguridad y operaciones permitió mantener activo el principal hub aéreo de Panamá y uno de los centros de conexión más importantes de América Latina.