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Familias ucranianas exigieron en Kiev el veto a una ley que permitiría declarar muertos a soldados desaparecidos

El proyecto de ley generó preocupación entre allegados de militares y civiles, quienes temen que la iniciativa cierre investigaciones y limite derechos de quienes siguen sin ser localizados en el contexto de la guerra

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Cientos de personas se movilizaron en Kiev para exigir el veto al Proyecto de Ley Núm. 13646 (Reuters)
Cientos de personas se movilizaron en Kiev para exigir el veto al Proyecto de Ley Núm. 13646 (Reuters)

Manifestantes ucranianos se concentraron en Kiev y exigieron al gobierno el veto de una ley que permitiría a los tribunales declarar muertos legalmente a soldados desaparecidos antes de confirmarse su fallecimiento.

Familias y allegados de militares encabezaron la protesta, con el temor de que el texto implique la pérdida de derechos y el cierre de las investigaciones sobre el paradero de sus seres queridos.

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Entre los presentes, Mariana Yatselenko, una ciudadana de 27 años afirmó que las familias buscan que los desaparecidos no sean equiparados con los muertos y reclamó que se mantenga su búsqueda activa.

Las autoridades ucranianas reconocieron que más de 90.000 personas figuran como desaparecidas en el registro nacional, que incluye tanto a militares como a civiles ausentes desde el inicio de la guerra en 2022, aunque algunos casos se remontan a 2014.

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El registro se implementó en mayo de 2023 y recopiló información de años anteriores.

Por otro lado, esta jornada el ministerio de Defensa ruso indicó que interceptó 217 drones ucranianos en varias regiones, incluidas Moscú y San Petersburgo. Ucrania mantuvo su ofensiva y lanzó ataques con drones contra infraestructuras petroleras en territorio ruso, especialmente en la ciudad de Yaroslavl, ubicada a unos 700 kilómetros de la frontera.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, explicó que estos ataques buscan llevar la guerra al territorio ruso y privar a Moscú de recursos económicos para financiar la invasión. Los ataques a refinerías y otras instalaciones petroleras se intensificaron desde principios de este año y formaron parte de la estrategia ucraniana para debilitar la capacidad militar rusa.

“Estamos llevando a la guerra de vuelta a casa, a Rusia, y es algo completamente justo”, aseguró Zelensky, después de reunirse con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Sirski, y repasar los ataques con drones de largo alcance que apuntaron a instalaciones rusas de refinación y exportación de petróleo, en particular las de Yaroslavl.

Zelensky defendió los ataques ucranianos a infraestructuras rusas como respuesta a la invasión (EFE)
Zelensky defendió los ataques ucranianos a infraestructuras rusas como respuesta a la invasión (EFE)

“Estamos preparando otras formas de nuestras sanciones de largo alcance y ataques de alcance medio en respuesta a los ataques rusos contra nuestras ciudades y comunidades”, agregó el mandatario ucraniano.

Las hostilidades continuaron en distintas zonas del país. Bombardeos rusos afectaron la región de Sumy, donde 11 personas, entre ellas un niño, resultaron heridas. En Jersón, un hombre murió por el impacto de un dron ruso. Naciones Unidas reportó un aumento del 21% en las víctimas civiles ucranianas durante los primeros cuatro meses del año, con 815 muertos y 4.174 heridos.

En el plano diplomático, los esfuerzos para alcanzar una solución negociada permanecen estancados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lamentó que las conversaciones del último año no lograron avances y afirmó que actualmente no existen negociaciones en curso, aunque podrían reanudarse si surge una oportunidad.

“A pesar de filtraciones que no son ciertas, a pesar de informaciones que circulan sobre que estamos forzando a los ucranianos a adoptar esta o aquella posición, si vemos una oportunidad de reunirnos y hablar de forma productiva, no contraproducente, y que tenga posibilidades de ser fructífera, estamos preparados para desempeñar ese papel”, declaró Rubio.

Por otro lado, bajo este contexto de la guerra, Estados Unidos aprobó una venta de armas a Ucrania por USD 108 millones, destinada a sostener el sistema de misiles de defensa aérea Hawk. El Departamento de Estado comunicó la entrega de componentes, repuestos y apoyo logístico.

En el terreno, las fuerzas ucranianas recuperaron más de 400 kilómetros cuadrados en el sur desde fines del año pasado, apoyadas en tecnología avanzada de drones y misiles. También se negó a las tropas rusas el uso de servicios satelitales como Starlink para guiar sus propios drones.

(Con información de AP)

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