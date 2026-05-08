República Dominicana

Narcolanchas interceptadas en las costas dominicanas: 1,295 paquetes de drogas incautados, detenidos y la pista de una red internacional

La operación conjunta entre organismos nacionales y la agencia antidrogas de Estados Unidos culminó con la detención de dos personas y la apertura de una investigación para esclarecer posibles nexos internacionales en el tráfico ilícito en el Caribe

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Mesa con paquetes de drogas incautadas en filas. Dos agentes de la Policía Nacional de República Dominicana con uniforme oscuro y chalecos al fondo. Logo policial a la izquierda.
Agentes de la Policía Nacional de República Dominicana presentan una mesa cubierta con múltiples paquetes de drogas incautadas, destacando el éxito de una operación contra el narcotráfico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuerzas de seguridad dominicanas incautaron 1, 295 paquetes de cocaína y marihuana en dos operaciones simultáneas en las costas del suroeste de República Dominicana, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el organismo antidrogas dominicano, en un comunicado difundido este jueves. Las embarcaciones, conocidas como narcolanchas, fueron interceptadas cerca de Pedernales y en ellas se detuvo a dos personas de nacionalidad venezolana y dominicana.

Dos operativos simultáneos en las costas de Pedernales

Según la DNCD, el primer operativo, realizado con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la agencia antidrogas estadounidense, permitió confiscar 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana. En paralelo, las autoridades neutralizaron una segunda embarcación, transportando 836 paquetes de presunta marihuana y 56 de cocaína, totalizando 892 paquetes incautados en este segundo caso.

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El organismo antidrogas dominicano indicó que tanto la fiscalía dominicana (Ministerio Público) como la DNCD abrieron una investigación para determinar si ambas operaciones están vinculadas a una misma estructura criminal internacional. La pesquisa también busca identificar y capturar a otros implicados, quienes serían puestos a disposición de la justicia, según el comunicado del organismo.

Autoridades de República Dominicana incautaron más drogas en operativos junto a la DEA. (Foto: DNCD)
Autoridades de República Dominicana incautaron más drogas en operativos junto a la DEA. (Foto: DNCD)

Trasfondo: el combate regional al narcotráfico

Las cifras oficiales divulgadas por la DNCD reflejan el volumen del narcotráfico enfrentado por las autoridades dominicanas. En lo que va de año, se han decomisado más de 15,000 kilos de drogas. El año pasado, las incautaciones alcanzaron los 48,000 kilos, dentro de una estrategia mantenida contra el crimen organizado, el narcotráfico y delitos asociados como el lavado de activos.

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El pasado 3 de mayo, la DNCD, junto a la Armada de República Dominicana (ARD), la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio Público, ejecutó un amplio operativo que derivó en el decomiso de 1,707.92 kilogramos de cocaína y la detención de ocho hombres de distintas nacionalidades también en la zona costera de Pedernales. Los implicados habrían utilizado embarcaciones rápidas y tecnología avanzada para intentar introducir la droga desde Sudamérica. Entre los arrestados figuran cinco ciudadanos venezolanos, un colombiano y dos dominicanos.

De acuerdo con los organismos intervinientes,las organizaciones delictivas emplean narcolanchas dotadas de potentes motores fuera de borda y tecnología de comunicación avanzadapara transportar grandes cantidades de drogas a territorio dominicano. Esta modalidad ha forzado a las autoridades a reforzar los controles en las costas y a intensificar la cooperación internacional, especialmente con la DEA y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS).

República Dominicana integra la coalición internacional antidrogas Escudo de las Américas, creada en 2023 para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes. Esta alianza, impulsada por la presidencia de los Estados Unidos, reúne a gobiernos latinoamericanos para coordinar acciones en la región. Desde agosto de 2025, el gobierno estadounidense mantiene una operación activa de interdicción de lanchas rápidas que, según la Casa Blanca, transportan drogas desde países al sur del continente con destino final en territorio estadounidense.

Las autoridades de República Dominicana incautaron más de 984 mil gramos de drogas en operativos realizados durante marzo en todo el país. (Foto: DNCD)
Las autoridades de República Dominicana incautaron más de 984 mil gramos de drogas en operativos realizados durante marzo en todo el país. (Foto: DNCD)

La agencia EFE reportó que, en el contexto de esta colaboración, las autoridades dominicanas han intensificado los patrullajes marítimos y las acciones conjuntas con organismos internacionales para frenar el tráfico de drogas en la zona del Caribe.

La DNCD subrayó que las operaciones en Pedernales forman parte de una estrategia sostenida para desmantelar redes transnacionales de tráfico de drogas. El organismo indicó que han iniciado una investigación para determinar la posible vinculación de otros individuos y estructuras criminales, según su comunicado recogido por EFE.

Los dos detenidos en este último caso de Pedernales permanecen bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales, sin que se haya divulgado por el momento la identidad de los implicados.

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