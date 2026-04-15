El gobierno de El Salvador solicita aprobación de préstamo por 75 millones de dólares para segunda etapa de “Doctor SV”

Doctor SV, ofrece atención en especialidades médicas, salud mental y nutrición. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

El gobierno de El Salvador ha remitido a la Asamblea Legislativa una solicitud para aprobar un préstamo de USD 75.000.000 suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuyo destino es la financiación del Programa para la Implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II.

La autorización legislativa para este financiamiento quedó establecida en el Decreto Legislativo No. 513 del 18 de febrero de 2026, según lo publicado en el Diario Oficial No. 36, Tomo No. 450 el 20 de febrero de 2026, acto que habilitó al Ejecutivo a formalizar el contrato con la CAF.

El Ministro de Hacienda firmó el contrato de préstamo el 8 de abril de 2026 conforme a la potestad otorgada por el mencionado decreto legislativo. Vale mencionar que en febrero de 2026 la Asamblea Legislativa aprobó la suscripción de préstamo. De aprobarse, posteriormente, se deberá aprobar la ratificación del mismo.

“En razón de que se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas por nuestra legislación, con la presente me permito enviar a ustedes el proyecto de Decreto de Aprobación y original del Contrato de Préstamo denominado ‘Programa para la Implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II’“, justificó en la solicitud el ministro de Hacienda Jerson Rogelio Posada.

Doctor SV ofrece atención médica asistida por Inteligencia Artificial para todos los salvadoreños. Foto Secretaría de Prensa Presidencia

La segunda fase de Doctor SV

La segunda fase de esta aplicación tecnológica tendrá un acceso descentralizado a los medicamentos, debido a que se prevé la instalación de 400 kioscos dispensadores, los cuales serán colocados en puntos estratégicos que tengan mayor núcleo poblacional.

La aprobación del préstamo con el CAF es parte del respaldo que los diputados han brindado a este proyecto, pues el 11 de noviembre de 2025, el pleno legislativo aprobó un dictamen a favor de que se le incorporaran a la cartera de Salud Pública $11,097,000 —provenientes de un préstamo suscrito en 2023 con el CAF por $77,000,000— con el propósito de implementar el programa de telemedicina.

Una parte de ese dinero se utilizó para contratar servicios de almacenamiento en la nube y ampliación de la conectividad en red, así como para consultorías de apoyo en protocolos clínicos y logísticos para la operación masiva del programa. También se invirtió en mobiliario, equipo informático y servicios de auditoría externa para verificar el buen uso de los recursos.

La noche de este 14 de abril, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, mencionó junto con los encargados del programa en una conversación transmitida en cadena nacional que Doctor SV utilizará la Inteligencia Artificial (IA)para el control y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

Un decreto validó la formalización del convenio entre la administración pública y la Corporación Andina de Fomento, permitiendo así la suscripción del acuerdo por parte del titular de Hacienda en abril de 2026.

El segmento incluye a quienes padecen enfermedades como: hipertensión, diabetes y afecciones renales, que requieren un seguimiento médico especializado.

En dicha conversación se divulgó que el programa informa a los pacientes sobre medicación, controles, análisis y, en caso de inasistencia, alerta a un equipo de profesionales para intervención directa y prevención del abandono terapéutico.

Al mismo tiempo, se anunció que, en la nueva etapa, se incorporan medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas, incluyendo insulina y fármacos destinados al control de la hipertensión.