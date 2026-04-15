Guatemala

El Congreso de Guatemala endurece las penas por relaciones sexuales entre adultos y menores, tras 17 años de vacío legal

La nueva legislación establece sanciones penales de hasta catorce años de prisión para mayores de edad involucrados con personas menores de catorce, mientras condiciona medidas educativas para adolescentes sin violencia según criterio judicial

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Cada quince minutos una menor de edad en Guatemala tenía relaciones sexuales con un adulto bajo la legislación previa, destacó el diputado oficialista Raúl Barrera durante la sesión plenaria. Foto generada por IA
Cada quince minutos una menor de edad en Guatemala tenía relaciones sexuales con un adulto bajo la legislación previa, destacó el diputado oficialista Raúl Barrera durante la sesión plenaria. Foto generada por IA

La aprobación de la Ley para Prevenir el Abuso Sexual Infantil en el Congreso de la República de Guatemala marca un cambio profundo en la protección de los menores, prohibiendo de manera expresa las relaciones sexuales entre adultos y personas menores de 14 años.

Esta reforma, respaldada por 126 votos a favor, surge como respuesta a un vacío normativo vigente desde 2009, que hasta ahora permitía la impunidad de adultos que mantenían relaciones sexuales con adolescentes de 14 años recién cumplidos, lo que generó una crisis social y legal, según las intervenciones consignadas de los mismos diputados en la plenaria del martes.

Cada quince minutos una menor de edad en Guatemala tenía relaciones sexuales con un adulto bajo la legislación previa, destacó el diputado oficialista Raúl Barrera durante la sesión plenaria.

El legislador enfatizó que esa permisividad se mantuvo durante casi dos décadas por una omisión en el Código Penal: aunque los matrimonios entre adultos y menores habían sido prohibidos, persistía la posibilidad de que adultos mantuvieran relaciones “consentidas” con adolescentes de 14 años, sin incurrir en delito, tal como lo señaló Barrera.

La reforma aprobada modifica los artículos 173 y 173 bis del Código Penal (Decreto 17-73), estableciendo penas de prisión que oscilan entre diez y catorce años para quien, siendo mayor de edad, mantenga relaciones sexuales con una persona menor de catorce años, aunque medie consentimiento y no exista violencia física o psicológica.

Vista general del hemiciclo del Congreso de Guatemala con numerosos diputados sentados y de pie; banderas de Guatemala y pantallas electrónicas visibles
Diputados guatemaltecos debaten y votan en el pleno del Congreso la aprobación de una ley fundamental para la prevención de la violencia sexual contra menores en el país. (Congreso de la República de Guatemala)

Además, el responsable no podrá beneficiarse de reducciones de pena ni de otras formas de privilegio judicial, se lee en el texto legal sancionado por el pleno legislativo.

El Congreso de Guatemala equipara la persecución del abuso a la prevención de embarazos en niñas

El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas había advertido sobre la gravedad del vacío normativo guatemalteco, instando en 2024 a proteger a los adolescentes de relaciones “asimétricas” y a asegurar mecanismos legales amplios para tutelar el interés superior del menor. La nueva ley incorpora esa recomendación al considerar que la mayoría de los embarazos en niñas y adolescentes de Guatemala son resultado de relaciones con adultos significativamente mayores, situación incompatible con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de la República y tratados internacionales.

Una mano presiona un botón negro en una consola de votación con pantalla en un hemiciclo legislativo, mostrando parte de un micrófono y texto en la pantalla
Un legislador en el Congreso de Guatemala participa en la votación para aprobar la ley de prevención de violencia sexual en menores. (Congreso de la República de Guatemala)

El articulado diferencia, bajo control judicial, entre la sanción penal a adultos y el tratamiento a relaciones no violentas entre adolescentes. Los adolescentes que mantengan relaciones sexuales entre sí, sin violencia ni abuso, enfrentan medidas socioeducativas como la educación sexual integral, contemplada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Un proceso parlamentario con mayorías sólidas y objetivos de política pública a largo plazo

El proceso de votación para la reforma al Código Penal estuvo jalonado por rondas de enmiendas, supleciones y votaciones parciales. El primer artículo del decreto se aprobó con 105 votos a favor, 25 en contra y 30 ausentes; el artículo cuarto, relativo a la agresión sexual contra menores, fue aprobado con 113 votos a favor y 16 en contra, manteniéndose la tendencia de respaldo mayoritario, conforme se detalla en las actas parlamentarias.

La nueva legislación introduce, además, un mandato para desplegar campañas educativas a nivel nacional, a fin de informar sobre el cambio legal y sus implicaciones. “A partir de la aprobación de este decreto, será delito que una persona de treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta años tenga relaciones sexuales con una niña de catorce, quince o dieciséis años, como siempre debió estar prohibido”, manifestó Barrera en la sala, llamando a que el Estado asuma el desafío de la prevención y sensibilización social.

Vista general de la sala de sesiones del Congreso de Guatemala con numerosos diputados sentados en escritorios de madera, frente a pantallas, durante una sesión
Diputados del Congreso de Guatemala sesionan durante la aprobación de una ley crucial para la prevención de la violencia sexual en menores, marcando un hito legislativo en el país. (Congreso de la República de Guatemala)

En el cierre del histórico debate, el presidente de la Comisión de Menores y la Familia, Mynor Mejía, enfatizó desde el estrado: “Hoy nuestros menores ya tienen una ley que los va a amparar, una ley que va a cuidar para que ninguna persona dañe la integridad de esos cuerpos que siempre fueron parte de placer de mucha gente enferma.

Lo que sí es cierto es que cada quince minutos violaban una niña. Y hoy, con esta ley, vamos a prevenir y vamos a proteger la niñez de este país”, según las actas oficiales del Congreso de la República.

La aprobación definitiva del Decreto 10-2026 implica la reforma de dos leyes clave: el Código Penal y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. El decreto remite sus efectos para inmediata sanción, promulgación y publicación, asegurando la vigencia de las reformas y redefiniendo el estándar de protección para miles de niñas, niños y adolescentes guatemaltecos.

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