Guatemala

La Universidad de San Carlos de Guatemala anuncia reapertura parcial del campus central el 10 de abril

El ingreso a las instalaciones estará restringido a la avenida Petapa, mientras la entrada por el Anillo Periférico seguirá cerrada debido a trabajos en infraestructura y medidas de seguridad implementadas tras recientes protestas en el recinto universitario

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Ministerio Público y antimotines mantienen presencia en la USAC, Guatemala
Agentes fiscales aun verifican estado de instalaciones de la San Carlos: (fotografía: Prensa Comunitaria)

Después de varios días de bloqueos y disturbios originados por la reelección de Walter Mazariegos como rector para el periodo 2026-2030, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) informó que las actividades académicas y administrativas en el campus central de zona 12 se reanudarán este viernes 10 de abril bajo ciertos protocolos de acceso y nuevas medidas de seguridad.

La reapertura se produce tras un periodo de suspensión derivado de protestas y trabajos de infraestructura que han modificado las condiciones regulares de acceso al centro universitario, según la comunicación oficial de la USAC difundida por sus redes sociales y ratificada por el Consejo Superior Universitario.

En consecuencia, únicamente será posible el ingreso al campus a través de la avenida Petapa, mientras que la entrada por el Anillo Periférico continuará cerrada. La institución comunicó que esta medida corresponde tanto a la necesidad de garantizar la seguridad como a la realización de trabajos específicos en los accesos y espacios internos del campus.

El Consejo Superior Universitario de la USAC autorizó, desde el 6 de abril, la continuidad de la modalidad virtual para actividades administrativas y académicas, como estrategia preventiva ante riesgos a la integridad de estudiantes y trabajadores, así como para evitar interferencias en el desarrollo laboral y posibles inconvenientes derivados de la ejecución de obras en la infraestructura.

El retorno a la presencialidad incluye restricciones de acceso y modalidades virtuales

A partir del 10 de abril de 2026, el personal docente, administrativo y estudiantil podrá retomar sus actividades dentro del campus central únicamente según el requerimiento específico de cada unidad académica y administrativa, de acuerdo con el comunicado compartido por el Consejo Superior Universitario en sus canales oficiales.

Las unidades que requieran ingreso para laboratorios, clínicas, prácticas profesionales o el ejercicio profesional supervisado (EPS) deberán respetar lo dispuesto por la dirigencia de la universidad.

Durante la fase más intensa de bloqueos, coincidente con la publicación de los resultados que dieron continuidad al rectorado de Mazariegos, la USAC implementó la virtualidad total para minimizar riesgos y permitir la continuidad académica.

Esta disposición se mantendrá mientras persistan los trabajos de exploración y mejora estructural en el campus, una condición que también abarca la responsabilidad de las autoridades de cada unidad en la supervisión del ingreso y de las actividades de quienes permanezcan dentro de la universidad.

Hombres trabajando en la mejora de un portón de metal con alambre de púas en un día soleado. Un soldador y otro trabajador, con máquina de soldar naranja en primer plano
Trabajadores refuerzan las estructuras de los portones de ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala con metal y alambre de púas, en medio de un clima de tensión. (Prensa Comunitaria)

Impacto institucional y proyectos de modernización

La Universidad de San Carlos de Guatemala, como la única universidad pública de Guatemala, recordó en su mensaje institucional que la suspensión parcial de actividades y las limitaciones de acceso tienen lugar en un contexto de modernización y mejora institucional.

En ese marco, la USAC recibió recientemente dos certificados de acreditación internacional: uno otorgado por el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior (HCERES) y otro por el Alto Consejo de Evaluación y Acreditación Internacional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL C).

La universidad detalló la ejecución de tres macroproyectos prioritarios en la zona 12: una torre de parqueos, cuatro viaductos para optimizar el ingreso al campus central y un pozo mecánico de agua, según la información publicada por la USAC el 9 de abril.

Además, se reportó el avance en el modelo educativo integral y en procesos administrativos de mejora continua, iniciativas que forman parte de la estrategia institucional para alcanzar altos estándares de calidad y sostenibilidad a largo plazo.

A raíz de los recientes acontecimientos, la USAC recalcó su compromiso histórico con la sociedad de Guatemala, con más de trescientos cincuenta años de labor en la formación de profesionales y la generación de conocimiento alineado a las necesidades del país.

Entre tanto, el anuncio de acciones en contra del proceso de reelección continúa en las diferentes instancias legales en el país.

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