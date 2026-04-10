Guatemala

La participación de Guatemala en Agritrade 2026 genera más de Q63 millones en oportunidades comerciales

El evento reunió a empresas nacionales que concretaron una amplia agenda de reuniones de negocios, promoviendo nuevos acuerdos de exportación y una mayor presencia de productos en mercados internacionales

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Más de una decena de empresas nacionales lograron acuerdos comerciales de alto valor. Productos innovadores y demanda internacional marcan una nueva etapa para el sector agrícola del país (Foto cortesía Ministerio de Economía)
Más de una decena de empresas nacionales lograron acuerdos comerciales de alto valor. Productos innovadores y demanda internacional marcan una nueva etapa para el sector agrícola del país (Foto cortesía Ministerio de Economía)

La participación de Guatemala en la Feria Agrícola Agritrade 2026 generó oportunidades comerciales por más de Q63 millones, potenciando la oferta agrícola nacional y su posicionamiento en nuevos mercados internacionales. Según informó este miércoles el Ministerio de Economía, la feria se confirmó como plataforma de impulso al sector exportador, con cifras que reflejan la expansión de los productos guatemaltecos en el escenario global.

Durante el evento, realizado del 18 al 20 de marzo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, empresas guatemaltecas informaron Q63.043.742,52 en oportunidades comerciales tras mantener 97 citas de negocios, según datos del Ministerio de Economía y la Agencia Guatemalteca de Noticias. Este volumen de posibles acuerdos para la exportación resalta frente a una feria que reunió a 12 empresas nacionales —ocho ubicadas fuera de la capital—, acompañadas por la ministra Gabriela García.

Al explicar los resultados concretos de la participación del país en Agritrade 2026, el Ministerio de Economía señaló que se sostuvieron 97 reuniones comerciales para 12 empresas nacionales, lo que generó oportunidades valoradas en más de Q63 millones. Los productos ofertados amplían el alcance del sector agroexportador guatemalteco con potenciales operaciones en mercados internacionales.

La participación de Guatemala en AGRITRADE 2026 permitió generar oportunidades comerciales para la oferta agrícola nacional, destacando productos que continúan abriendo espacio y posicionándose en distintos mercados internacionales.(Anuncio oficial del Ministerio de Economía)
La participación de Guatemala en AGRITRADE 2026 permitió generar oportunidades comerciales para la oferta agrícola nacional, destacando productos que continúan abriendo espacio y posicionándose en distintos mercados internacionales.(Anuncio oficial del Ministerio de Economía)

El evento consolidó a Guatemala en el sector regional de agronegocios

La Feria Agrícola Agritrade 2026 se posiciona como la única plataforma especializada en agronegocios de Centroamérica. De acuerdo con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), el espacio permitió la exhibición de productos de alta demanda en el mercado global, entre ellos mango, aguacate, mora, arándanos deshidratados, café verde y tostado, fresa, papaya, arvejas, frambuesa, limón, plátano, ejotes, piña, banano, rambután y cacao.

El área de exhibición reunió a 167 expositores en ocho pabellones que presentaron innovaciones en frutas, vegetales, plantas ornamentales, flores y productos diferenciados como miel y cacao, además de alternativas procesadas y servicios asociados de transporte y logística. Entre los participantes destacaron productores de Alta Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, El Progreso, Izabal, Jalapa, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos y Suchitepéquez.

Según Agexport, la producción prevista del sector de frutas alcanzará 737.920 quintales en 1.881 manzanas. Para el sector de vegetales se estima una proyección de 75.635 quintales distribuidos en 493 manzanas. En productos diferenciados, la estimación llega a 11.292 quintales en 878 manzanas de cultivo.

El portafolio de frutas abarca limón criollo, limón persa, banano, rambután, piña, pulpa de maracuyá, aguacate hass y mora. La variedad de vegetales incluye ejote francés, okra, espárragos, arveja china, elote blanco, elotín, brócoli y col de Bruselas. De acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias, estos productos mantienen altos estándares y calidad reconocidos en mercados internacionales.

12 empresas guatemaltecas, 8 de ellas del interior del país, sostuvieron 97 citas de negocio, reportando oportunidades comerciales por Q63,043,742.52. (Foto cortesía Ministerio de Economía)
12 empresas guatemaltecas, 8 de ellas del interior del país, sostuvieron 97 citas de negocio, reportando oportunidades comerciales por Q63,043,742.52. (Foto cortesía Ministerio de Economía)

La edición 2026 de Agritrade incorporó el denominado Agroencuentro, orientado a potenciar los productos diferenciados y con valor agregado, como el cacao y la semilla de marañón. Ambos insumos sobresalen debido al crecimiento de su demanda en nichos que exigen atributos únicos y procesos avanzados. Cacao y miel figuran entre las ofertas que aumentan su participación en el comercio mundial.

La participación de Guatemala en Agritrade 2026 refleja la apuesta continua del sector agroexportador por diversificar mercados y desarrollar nuevos negocios. El evento, organizado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), robustece la posición estratégica del país como generador de oportunidades en un entorno de transformación del comercio internacional.

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