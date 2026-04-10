Guatemala

Guatemala: La OEA y la embajada de Canadá cuestionan la reelección de Mazariegos en la Usac

El reciente informe de la OEA, respaldado por la representación diplomática de Canadá, destaca preocupaciones sobre el proceso electoral universitario, la exclusión de opositores y el riesgo para la transparencia institucional en Guatemala

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Personas se reúnen en una calle adoquinada con edificios históricos y pancartas; una carpa blanca y un cielo de atardecer son visibles
Un grupo de personas se congrega en una calle empedrada rodeada de edificios antiguos y pancartas, al atardecer. (Radio Nacional TGW)

El reciente pronunciamiento de la embajada de Canadá y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto bajo escrutinio la legitimidad del proceso que llevó a Walter Mazariegos a la reelección como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

En medio de señalamientos de irregularidades, la comunidad universitaria y organismos internacionales exigen revisar el procedimiento y garantizar transparencia.

La misión especial de la OEA, encabezada por Carlos Ayala Corao, describió la situación en la Usac como uno de los desafíos institucionales más críticos del país.

El informe presentado ante el Consejo Permanente mencionó actos violentos contra integrantes de la universidad y la intervención del Consejo Superior Universitario, el cual desconoció resultados a favor de sectores opositores a la administración actual.

Embajada de Canadá se sumó al reclamo de la OEA y solicitó que la elección del rector sea “transparente y democrática”. El mensaje coincidió con una advertencia de la misión de la OEA: “Los hechos recientes podrían comprometer la legalidad, legitimidad y seguridad de la elección”. El organismo internacional alertó sobre el riesgo de consolidar procesos viciados, que finalmente fueron visibles en la reelección de Mazariegos.

El reciente pronunciamiento de la embajada de Canadá y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto bajo escrutinio la legitimidad del proceso que llevó a Walter Mazariegos a la reelección como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
El reciente pronunciamiento de la embajada de Canadá y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto bajo escrutinio la legitimidad del proceso que llevó a Walter Mazariegos a la reelección como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Reacción internacional y respuesta universitaria

En paralelo, estudiantes y egresados de la Universidad Da Vinci de Guatemala rechazaron los mecanismos considerados ilegítimos en la designación del rector en la Usac.

Diversas voces del ámbito académico y social insistieron en reconstruir la confianza en los procedimientos universitarios para devolver legitimidad a las decisiones institucionales.

El informe presentado ante la OEA señaló que Guatemala atraviesa una “etapa decisiva” marcada por la renovación de autoridades clave: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el fiscal general y el contralor general.

Protestas por elección de la rectoría de la Universidad San Carlos en Guatemala
Un sector conformado por estudiantes, egresados y catedráticos estableció una presencia pacífica en las inmediaciones del hotel en la Antigua Guatemala debido a inquietudes sobre la selección de nuevas autoridades académicas universitarias ((Foto EFE/ Alex Cruz))

En respuesta a las irregularidades detectadas por la misión especial de la OEA, se detalló que el proceso electoral en la Usac excluyó a sectores opositores, lo que puso en duda la legalidad del resultado y habilitó la continuidad de Mazariegos al frente de la universidad pese a las advertencias internacionales.

Evaluación de la OEA y desafíos institucionales

La representante de Guatemala ante la OEA, Claudia Escobar, y el propio Ayala Corao, expresaron que la renovación institucional en el país está acompañada de riesgos evidentes para la transparencia y la gobernabilidad.

El informe consignó antecedentes de politización que desembocaron en la criminalización de jueces, periodistas y miembros de la sociedad civil, así como en el debilitamiento de las garantías democráticas.

La misión de la OEA subrayó la necesidad de completar la integración de la Corte de Constitucionalidad, puntualizando que la toma de posesión, prevista para el 14 de abril, debe realizarse sin interferencias. Además, Ayala Corao remarcó que la Comisión de Postulación debe evaluar a los aspirantes a fiscal general con independencia, priorizando méritos y honorabilidad.

La OEA señaló que la confianza institucional y la ética incuestionable de los candidatos definirán la legitimidad del Ministerio Público en los próximos años. (Cortesía: OEA)
La OEA señaló que la confianza institucional y la ética incuestionable de los candidatos definirán la legitimidad del Ministerio Público en los próximos años. (Cortesía: OEA)

Al abordar lo sucedido en la Usac, la misión especial de la OEA determinó que la reelección de Walter Mazariegos como rector estuvo rodeada de irregularidades, violencia y exclusión de opositores, factores que impulsaron la intervención de organizaciones internacionales para exigir respeto a la legalidad.

Observación internacional y perspectiva democrática

La OEA interpretó la crisis en la Usac como un reflejo del actual estado de la democracia en Guatemala. Los pronunciamientos de actores internacionales han puesto el foco en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para asegurar que los procesos institucionales respondan a los principios de legalidad y transparencia.

La misión especial de la OEA confirmó una nueva visita a Guatemala del 14 al 16 de abril, con el objetivo de observar los procesos de elección y toma de posesión en las instituciones clave del país. La comunidad internacional y los sectores universitarios mantienen la atención sobre la evolución de estos hechos, convencidos de que el desenlace tendrá repercusiones en la gobernabilidad y la confianza pública en las instituciones guatemaltecas.

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