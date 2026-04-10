Guatemala

El gobierno de Guatemala impulsa descentralización y reactivación de obras en Retalhuleu

La administración central, bajo la conducción de Bernardo Arévalo, promueve proyectos que benefician la infraestructura, la educación y el turismo en la región, fortaleciendo la cooperación entre diversos actores locales y estatales

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Grupo de personas, incluyendo a Joaquín Barnoya, camina por una carretera de asfalto, algunos visten ropa tradicional. Hay árboles y un puente al fondo
Presidente Bernardo Arévalo camina junto a un grupo de personas, muchas de ellas con vestimenta tradicional, durante una movilización social en la carretera. (Secretaría de la Comunicación Social)

El gobierno de Guatemala avanza en la descentralización con nuevos proyectos dirigidos a educación, infraestructura vial y turismo en Retalhuleu. La visita del presidente Bernardo Arévalo por dos días al departamento abrió una etapa enfocada en instalar gobiernos departamentales para acercar los servicios y la coordinación del Ejecutivo a nivel local. De acuerdo con datos recogidos por Canal de Gobierno, el objetivo fundamental de esta iniciativa es fortalecer la colaboración con las municipalidades y la sociedad civil, canalizar obras de inversión y dar respuesta directa a los retos en infraestructura, educación y desarrollo económico.

Uno de los resultados palpables de este proceso ha sido la entrega de becas del programa Nuestro Futuro, que benefició a diez jóvenes de Retalhuleu en la convocatoria más reciente. Ocho participaron en un encuentro donde debatieron cómo el apoyo recibido repercute en sus expectativas académicas. Según información oficial, el 14 de abril abrirá una nueva convocatoria de becas, con un llamado especial a la juventud local para que participe.

La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, expuso los alcances de la intervención estatal durante una conferencia de prensa, deteniéndose especialmente en las mejoras para la infraestructura vial de Retalhuleu. Zea confirmó la actual ejecución de nueve proyectos relacionados con carreteras, que incluyen dos nuevas construcciones y un proyecto de estudios preliminares para la ampliación de la CA2 Occidente, entre los kilómetros 172 y 198 en La Asintal, con un tramo de casi 23 kilómetros.

carreteras de la costa sur en Guatemala
foto panorámica de una de las carreteras de la costa sur. (fotografía: Agencias de Gobierno

Tres proyectos presupuestados desde el Congreso se reactivan y comienzan inspecciones técnicas en Retalhuleu

La ministra explicó que, bajo el marco del artículo 16 de la Ley de Presupuesto 2026, el Congreso asignó tres proyectos de inversión específicos para Retalhuleu. Desde la próxima semana, personal técnico de la Dirección General de Caminos recorrerá la zona a fin de preparar y consolidar la formulación técnica de estos proyectos. Entre los planes se cuentan la ampliación de la CA2 Occidente (kilómetro 178 a 182,5) con la construcción de dos distribuidores de tránsito y el mejoramiento de rutas en zonas rurales como San José Chiquito, Aldea Sibana, La Lolita, cantón San Antonio, El Mangal y Santa Cruz Muluá.

Zea precisó que algunos proyectos suspendidos en años anteriores han sido reactivados, con el inicio de obras en campo previsto en un plazo de dos a tres semanas, sobre todo en sectores costeros como Acapán y El Manchón, así como en el tramo La Asintal a Colomba, Costa Cuca, y la conexión hacia Quetzaltenango.

Desde Canal de Gobierno se indicó que, bajo la administración de Bernardo Arévalo, se consolida la presencia de una administración departamental sólida. El gobierno impulsa inversiones en infraestructura vial, otorga becas universitarias para fortalecer la educación y destina recursos al sector turístico. Además, retoma obras suspendidas por gestiones previas y mantiene la presencia constante de técnicos estatales para facilitar la ejecución de los proyectos.

Obras civiles aceleran plazos y priorizan patrimonio, educación y recuperación vial

Más allá de las infraestructuras viales, Norma Zea detalló que una de las prioridades presidenciales es la construcción de un instituto regional en el municipio de San Felipe. Con los estudios geotécnicos y levantamientos topográficos finalizados, está previsto que la licitación comience a finales de mayo; el inicio de la obra se proyecta para julio o agosto de este año.

En paralelo, se reportan avances en la restauración del edificio patrimonial de correos, el cual fue dañado por un incendio. Se estima que en dos o tres semanas comenzará la reparación de la cubierta por parte de la empresa autorizada. También se ejecutan remozamientos en dos escuelas rurales mixtas —en El Codo, parcelamiento El Rosario y caserío Los Ángeles, Champerico— y se entregan módulos educativos al Instituto Tecnológico Industrial El Asintal y la Escuela Oficial Rural Mixta La Bendición, en Agracia. Otro proyecto prioritario es la reposición del mercado municipal de San Felipe, con la espera de la entrega de los estudios finales del alcalde para arrancar la ejecución.

En cuanto al mantenimiento vial, la ministra reconoció la imposibilidad de iniciar varios proyectos el año pasado; no obstante, desde enero se reactivaron y actualmente progresan dos proyectos de bacheo en diversos segmentos de la red provincial. Subrayó que la adjudicación abarca grupos de rutas, no solo tramos individuales.

Durante el desarrollo de la jornada, Bernardo Arévalo y Norma Zea enfatizaron su disposición a fortalecer la coordinación entre el gobierno central, las municipalidades y la sociedad civil, integrando las necesidades de grupos productivos —como los pescadores de Champerico impactados por la sequía— y potenciando el turismo mediante infraestructura estratégica, como se observa en los trabajos de supervisión de puentes sobre la ruta CRREU01 que facilitan el acceso a la Playa El Manchón.

La serie de anuncios hechos en Retalhuleu, informados por Canal Antigua, expone una política activa marcada por la descentralización, la reactivación de obras y la dinamización de la educación, la infraestructura vial y la economía en el departamento.

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