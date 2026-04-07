Los accidentes de tránsito generan bloqueos y cierres en rutas principales de Guatemala

Los accidentes de tránsito en Guatemala registrados en las últimas horas han provocado bloqueos en rutas clave./(Provial)

Durante las últimas horas, Guatemala ha experimentado una serie de incidentes viales que han provocado el cierre temporal y el bloqueo parcial de diversas rutas clave, especialmente en el contexto de regreso a las labores tras la Semana Santa. El Departamento de Protección Vial (Provial) ha reportado múltiples accidentes y obstrucciones, afectando tanto la circulación local como el tránsito hacia zonas turísticas y de comercio.

Entre los casos más relevantes, destaca el accidente registrado en el kilómetro 284 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en la jurisdicción de Puerto Barrios, Izabal. Un tráiler con contenedor se salió de la pista, lo que obligó a un cierre momentáneo en ambos sentidos mientras grúas realizaban maniobras para retirar el vehículo. Este incidente generó largas filas de automóviles y camiones, complicando el flujo hacia el Caribe guatemalteco.

En otro punto estratégico, el kilómetro 22 de la ruta que conecta la aldea El Tablón con Villa Canales, en jurisdicción de Guatemala, un bus extraurbano se precipitó fuera de la calzada, cayendo en una hondonada. Aunque el vehículo terminó fuera de la vía, personal de Provial se mantuvo en el lugar para señalizar el área y advertir a los conductores acerca de la peligrosidad del tramo, recomendando máxima precaución.

La ruta al Atlántico volvió a ser escenario de complicaciones en el kilómetro 65, jurisdicción de La Chifurnia, El Progreso, donde un tráiler volcó y bloqueó el carril derecho en dirección norte. Las autoridades mantuvieron la obstrucción mientras se realizaban las labores de asistencia y limpieza, permitiendo el paso solo por uno de los carriles y generando congestión vehicular en una de las arterias más transitadas del país.

Los desperfectos mecánicos también han ocasionado bloqueos en algunas vías principales del país./(Provial)

Simultáneamente, en la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), a la altura del kilómetro 57.5 en Chimaltenango, una colisión entre un pickup y un bus extraurbano derivó en el cierre parcial del paso hacia oriente. El flujo de vehículos se vio afectado durante varias horas, mientras que agentes de Provial gestionaron el tránsito y coordinaron las labores de remoción de los automotores siniestrados.

En Totonicapán, un tráiler varado por desperfectos mecánicos en el kilómetro 185 de la CA-1 Occidente obstruyó el carril derecho con dirección a oriente. Personal de Provial brindó asistencia vial en el lugar para evitar accidentes secundarios y garantizar la seguridad de los automovilistas.

El occidente del país también registró incidentes. En el kilómetro 146 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de San Antonio, Suchitepéquez, la salida de pista de un camión ocasionó solo daños materiales, pero bloqueó momentáneamente el paso hacia occidente. Las tareas de señalización y remoción se mantuvieron hasta restablecer la circulación habitual.

Estado actualizado de bloqueos

Según las últimas dos actualizaciones de Provial, publicadas alrededor del mediodía del martes 7 de abril, se reportan dos bloqueos activos en la red vial nacional y un punto habilitado. La información, disponible en el sitio oficial de Provial (pro vial.gob.gt/bloqueos), muestra que los bloqueos corresponden principalmente a accidentes y vehículos varados que requieren intervención especializada para su retiro. El monitoreo en tiempo real es accesible para la ciudadanía a través de la plataforma web y la línea de emergencia 1520.

La plataforma web de Provial y la línea 1520 permiten consultar en tiempo real el estado actualizado de bloqueos en la red vial nacional./(Provial)

Las jurisdicciones con mayor afectación durante esta jornada han sido Izabal, El Progreso, Chimaltenango, Totonicapán y Suchitepéquez, sumando incidentes tanto por colisiones como por desperfectos mecánicos y salidas de pista. El personal de Provial se mantiene desplegado en los puntos críticos para brindar asistencia y prevenir nuevos accidentes.

Accidentalidad durante Semana Santa

El repunte de accidentes de tránsito al finalizar la Semana Santa es una tendencia que se repite año tras año en Guatemala, dada la alta movilidad de personas hacia destinos turísticos y familiares. Según datos oficiales recientes, el número de accidentes registrados en la Semana Santa supera el centenar, con un saldo de decenas de lesionados y varios fallecidos. Las autoridades reiteran el llamado a la prudencia al volante, el respeto de los límites de velocidad y la revisión mecánica de los vehículos antes de emprender cualquier viaje.

Provial insiste en la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de salir y atender las recomendaciones de los agentes viales. El objetivo es reducir la siniestralidad y evitar mayores afectaciones en la infraestructura vial nacional.