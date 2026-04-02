Guatemala: Las autoridades efectúan operativo de registro en prisión de Fraijanes

Las autoridades de Guatemala ejecutan una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres 'Reinstauración Constitucional', ubicado en Fraijanes. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala realizan este miércoles una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional”, en Fraijanes, con el apoyo del Ejército de Guatemala y la participación de fuerzas de seguridad civil, en una operación destinada a reforzar los protocolos de control y seguridad, prevenir actividades ilícitas y garantizar el orden institucional. De acuerdo con información publicada por el ejercito de Guatemala, en las redes sociales, la intervención comienza e incluirá la inspección de celdas y el conteo de los internos, mientras efectivos militares aseguran el perímetro del penal.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y paquetes con presunta marihuana. Los objetos confiscados serán entregados a las autoridades competentes para los procedimientos legales. La institución militar reiteró que sus acciones se desarrollan bajo el marco legal vigente y en favor de la seguridad ciudadana.

El operativo cuenta con el apoyo del Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad civil para fortalecer los controles penitenciarios. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Otros operativos

Una serie de acciones coordinadas entre autoridades de Guatemala durante el primer trimestre de 2026 permitió el decomiso de armas, drogas y dispositivos de comunicación en al menos cuatro centros penitenciarios. Según información oficial, los operativos ejecutados en Escuintla, Alta Verapaz, San Marcos e Izabal, contaron con la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y el Ministerio Público.

El operativo más relevante tuvo lugar el 15 de marzo en la cárcel ahora denominada Renovación I, en Escuintla, antes conocida como “El Infiernito”. De acuerdo con la PNC, el registro permitió la incautación de tres armas de fuego, 198 municiones y 52 teléfonos celulares, entre ellos un dispositivo satelital, junto a siete routers. Este despliegue, calificado por las autoridades como uno de los más amplios del año, se realizó de manera simultánea con una intervención en la Cárcel de Mujeres de San Marcos, donde el objetivo principal fue neutralizar el ingreso y uso de objetos ilícitos.

Preliminarmente se ha logrado el decomiso de: Teléfonos celulares, dinero en efectivo, paquetes que contienen presunta marihuana. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Días después, el 26 de marzo, Cobán, Alta Verapaz fue escenario de otra requisa de alto perfil, esta vez con la colaboración directa del Ejército de Guatemala y representantes del Ministerio Público. Durante la revisión, los agentes localizaron 31 envoltorios con cocaína, marihuana, televisores y bocinas, ampliando el registro de incautaciones en establecimientos penitenciarios, según confirmó la PNC a medios locales.

En el caso de Puerto Barrios, Izabal, la intervención del 25 de marzo reunió a más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades describieron la acción como una medida para reforzar la seguridad interna y prevenir la operación de estructuras criminales desde el interior de la prisión. Este operativo se suma a una secuencia iniciada el 6 de enero, con la primera requisa del año en Renovación I.