Guatemala

Guatemala: Las autoridades efectúan operativo de registro en prisión de Fraijanes

El ejército, en coordinación con otras fuerzas, inicia una revisión en el centro penitenciario con el objetivo de mantener el control interno y evitar que se presenten situaciones fuera de la norma

Guardar
Las autoridades de Guatemala ejecutan una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres 'Reinstauración Constitucional', ubicado en Fraijanes. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Las autoridades de Guatemala realizan este miércoles una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional”, en Fraijanes, con el apoyo del Ejército de Guatemala y la participación de fuerzas de seguridad civil, en una operación destinada a reforzar los protocolos de control y seguridad, prevenir actividades ilícitas y garantizar el orden institucional. De acuerdo con información publicada por el ejercito de Guatemala, en las redes sociales, la intervención comienza e incluirá la inspección de celdas y el conteo de los internos, mientras efectivos militares aseguran el perímetro del penal.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y paquetes con presunta marihuana. Los objetos confiscados serán entregados a las autoridades competentes para los procedimientos legales. La institución militar reiteró que sus acciones se desarrollan bajo el marco legal vigente y en favor de la seguridad ciudadana.

El operativo cuenta con el apoyo del Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad civil para fortalecer los controles penitenciarios. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
El operativo cuenta con el apoyo del Ejército de Guatemala y fuerzas de seguridad civil para fortalecer los controles penitenciarios. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Otros operativos

Una serie de acciones coordinadas entre autoridades de Guatemala durante el primer trimestre de 2026 permitió el decomiso de armas, drogas y dispositivos de comunicación en al menos cuatro centros penitenciarios. Según información oficial, los operativos ejecutados en Escuintla, Alta Verapaz, San Marcos e Izabal, contaron con la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y el Ministerio Público.

El operativo más relevante tuvo lugar el 15 de marzo en la cárcel ahora denominada Renovación I, en Escuintla, antes conocida como “El Infiernito”. De acuerdo con la PNC, el registro permitió la incautación de tres armas de fuego, 198 municiones y 52 teléfonos celulares, entre ellos un dispositivo satelital, junto a siete routers. Este despliegue, calificado por las autoridades como uno de los más amplios del año, se realizó de manera simultánea con una intervención en la Cárcel de Mujeres de San Marcos, donde el objetivo principal fue neutralizar el ingreso y uso de objetos ilícitos.

Preliminarmente se ha logrado el decomiso de: Teléfonos celulares, dinero en efectivo, paquetes que contienen presunta marihuana. (Cortesía: Ejército de Guatemala)
Preliminarmente se ha logrado el decomiso de: Teléfonos celulares, dinero en efectivo, paquetes que contienen presunta marihuana. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

Días después, el 26 de marzo, Cobán, Alta Verapaz fue escenario de otra requisa de alto perfil, esta vez con la colaboración directa del Ejército de Guatemala y representantes del Ministerio Público. Durante la revisión, los agentes localizaron 31 envoltorios con cocaína, marihuana, televisores y bocinas, ampliando el registro de incautaciones en establecimientos penitenciarios, según confirmó la PNC a medios locales.

En el caso de Puerto Barrios, Izabal, la intervención del 25 de marzo reunió a más de 200 agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades describieron la acción como una medida para reforzar la seguridad interna y prevenir la operación de estructuras criminales desde el interior de la prisión. Este operativo se suma a una secuencia iniciada el 6 de enero, con la primera requisa del año en Renovación I.

Temas Relacionados

Centro de Detención Preventiva FraijanesFraijanesSeguridad PenitenciariaEjército de GuatemalaGuatemala

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

Un incremento responsable, estratégico y sostenible se ha convertido en un desafío

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

El icónico desayuno costarricense ocupa el puesto 22 en la lista global de TasteAtlas, destacando por su sabor, tradición y arraigo cultural

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

La notoriedad salvadoreña, reforzada por cifras récord de turismo, motiva la reflexión de un creador digital sobre el reconocimiento global que recibe el país fuera de la región centroamericana.

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

TECNO

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

MUNDO

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”