Un accidente en la ruta a El Salvador deja múltiples lesionados y afecta el tránsito en Villa Canales, Guatemala

Personal de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional Civil asisten en la escena de un accidente de autobús volcado al borde de una carretera. (Bomberos Voluntarios y Conred)

Un grave accidente de tránsito ocurrido la mañana del martes 31 de marzo en el kilómetro 38 y 40 de la ruta a El Salvador, jurisdicción de Villa Canales, dejó más de treinta personas heridas tras la volcadura de un autobús extraurbano procedente de San José Pineda, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, con destino a la ciudad capital.

El siniestro ocasionó una fuerte movilización de socorristas y autoridades, quienes advirtieron complicaciones severas en la circulación debido al cierre de varios carriles.

En el lugar de los hechos, equipos de los Bomberos Voluntarios provenientes de al menos siete compañías —incluyendo la 62a. Compañía de Barberena, 127a. de San José Pinula, 69a. de aldea Don Justo, 54a. de Villa Canales, 10a. y la Central de la ciudad capital— brindaron atención prehospitalaria inmediata a las víctimas, varias de ellas atrapadas en el interior del colectivo, con lesiones de consideración y múltiples traumas.

La información fue confirmada por los equipos de emergencia y recogida por medios locales, de acuerdo con información proporcionada por el cuerpo de Bomberos y Conred en redes sociales.

Durante el operativo, los paramédicos lograron estabilizar a los afectados y coordinaron el traslado urgente de al menos 30 heridos a los hospitales Roosevelt, General San Juan de Dios y Hospital Regional de Cuilapa, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

El Protocolo de Respuesta Directa fue activado para gestionar la atención primaria y salvaguarda de los lesionados, mientras la identidad de los pacientes no se había confirmado hasta el cierre de este reporte.

Por causa directa de este accidente, las vías permanecieron bloqueadas en el sector, según informaron agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales y brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial). Se dispuso la habilitación de un carril reversible y la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) para garantizar el orden en el área, aunque la congestión vehicular permaneció elevada.

Las autoridades recomendaron a los conductores que transitan hacia el oriente de Guatemala mantener la precaución y facilitar el paso a las ambulancias y equipos de rescate, mientras se realizaban maniobras para retirar la unidad volcada.

Equipos de Bomberos Voluntarios y Conred atienden un accidente de autobús, donde un vehículo grande está volcado en el lateral de la carretera, con unidades de emergencia presentes. (Bomberos Voluntarios y Conred)

Más de 20 heridos y colapso vial tras la volcadura del autobús en Villa Canales

El percance generó un despliegue simultáneo de Bomberos Voluntarios de distintas jurisdicciones y la coordinación interinstitucional con la PNC, la PMT y Provial, quienes debieron atender a los pasajeros víctimas con lesiones en diversas partes del cuerpo.

El bus extraurbano, que transitaba con destino a la ciudad capital, quedó volcado y obstruyendo los carriles principales, lo cual forzó la implementación de desvíos y regulaciones de tránsito de emergencia.

Las versiones recogidas indican que el número preliminar de hospitalizados ascendió a más de 20 personas, algunas de ellas con heridas de gravedad tras permanecer atrapadas entre los asientos y la estructura del autobús. El accidente, cuyas causas aún se investigan, generó además una sobrecarga en el flujo vehicular y una alerta a todos los viajeros en esa vía para extremar precauciones.

La Policía Municipal de Tránsito señaló que la ruta CA-1 Oriente, a la altura de Villa Canales, permaneció obstruida varias horas, mientras las autoridades y socorristas ejecutaban el retiro y limpieza del lugar. Al concluir el operativo, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial recomendó circular con paciencia y atender las señalizaciones preventivas mientras persistan los trámites de remoción y las investigaciones sobre el origen del suceso.

Miembros de los Bomberos Voluntarios de Guatemala inspeccionan un autobús verde con la parte trasera abierta en una calle, tras un incidente no especificado. (Bomberos Voluntarios y Conred)

Marco López, portavoz de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), brindó detalles sobre las complicaciones para la circulación vial que se presentan en el sector del accidente.

Explicó que quedó obstruida la vía hacia el occidente, por lo que brigadas de esa entidad brindan seguridad vial y han activado un carril reversible. Según reporta Emisoras Unidas.