Guatemala

El gobierno de Guatemala despliega a toda la Policía Nacional Civil durante la Semana Santa

La movilización del personal responde al aumento de visitantes y actividades religiosas, con el objetivo de resguardar rutas, sitios turísticos y eventos multitudinarios mediante operativos y presencia preventiva en puntos estratégicos del país

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Dos hombres de espaldas, con gorras y camisetas de la PNC Grupo de Búsqueda y Rescate, miran a través de binoculares el despliegue de personal y vehículos azules en un exterior
Dos miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate de la PNC de Guatemala observan el despliegue de personal y vehículos durante la presentación del plan de seguridad para Semana Santa 2026.

En la presentación oficial del “Plan Semana Santa Segura”, celebrada en la Subdirección General de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil de Guatemala, las autoridades confirmaron que todo el personal policial será desplegado para proteger a la población y a los visitantes durante la temporada.

Según información brindada por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda a medios presentes, la medida busca garantizar el resguardo en rutas nacionales, principales destinos turísticos y espacios de alta afluencia de personas, con especial énfasis en la prevención de incidentes durante eventos procesionales y actividades sociales.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Estuardo Custodio Boteo, señaló que el 100% del cuerpo policial estará implicado en la operación, que incluirá campamentos preventivos y cobertura en playas públicas, ríos, lagos y el Centro Histórico.

De acuerdo con lo comunicado en el acto, la institución implementará torres de vigilancia y puntos de monitoreo estratégico, apoyados por policías salvavidas, paramédicos y unidades especializadas capaces de atender emergencias médicas y de seguridad.

Oficiales de la PNC de Guatemala, algunos en camisetas grises y otros en uniformes, posan junto a vehículos todo terreno azules y negros. Varios sostienen salvavidas naranjas
La Policía Nacional Civil de Guatemala presentó oficialmente el plan logístico y el despliegue de personal que brindará seguridad durante la Semana Santa de 2026.

El despliegue de recursos logísticos para Semana Santa abarca la instalación de grúas, ambulancias y servicios de asistencia ante pinchazos, con el propósito de facilitar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos en carretera. Para denuncias o emergencias, la PNC ha habilitado los números 110, 1561 y 4028 1451, disponibles para atención confidencial, según reiteró el ministro Villeda durante la exposición del plan.

La totalidad del personal policial será movilizada en la Semana Mayor

La cobertura, informada por el ministro Villeda y por el director general de la PNC al anunciar el plan, incluye la distribución estratégica de agentes en todo el país, manteniendo operativos permanentes y servicios preventivos a lo largo de la temporada. La decisión implica movilizar a la totalidad de la fuerza policial en horarios y sitios clave, en respuesta a la alta movilidad turística esperada en la Semana Santa, especialmente hacia puntos de interés como el Centro Histórico y playas.

Una fila de agentes de policía guatemaltecos uniformados con equipo táctico negro y boinas, sosteniendo rifles, listos para un despliegue
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala en formación durante la presentación del plan logístico y el despliegue de seguridad para la Semana Santa 2026.

El viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, y el director general adjunto de la PNC, Héctor González Prera, participaron junto a la cúpula policial en la presentación, donde se puntualizó que la institución cuenta con recursos tecnológicos y logísticos modernos para asegurar la cobertura eficiente de los eventos y la rápida respuesta ante cualquier eventualidad.

Para atender emergencias en sitios turísticos, la PNC dispondrá de policías salvavidas y paramédicos capacitados, en tanto que el apoyo en vías nacionales contemplará la presencia de servicios de grúas y ambulancias, mecanismos que buscan evitar la congestión y proporcionar auxilio inmediato a quienes lo requieran. Este operativo busca reforzar la tranquilidad de las familias guatemaltecas, resaltó el ministro Villeda, quien subrayó el impacto del despliegue policial: “La policía está presente en las playas, ríos, lagos y otros centros turísticos, y esto se refleja en la tranquilidad de las familias que regresan a sus casas sin novedad”.

La estrategia de cobertura incluye también la vigilancia reforzada en eventos religiosos de gran concurrencia, como los cortejos procesionales, donde tanto la prevención de delitos como la atención a emergencias médicas constituyen prioridades del dispositivo.

El operativo prioriza la asistencia ciudadana y la prevención de delitos

Según explicó el director general Custodio Boteo a medios nacionales, el liderazgo de la Policía Nacional Civil se expresa en la adopción de estrategias innovadoras para la protección de los guatemaltecos y de los turistas extranjeros.

Entre los recursos dispuestos se destacan la instalación de torres de vigilancia en zonas críticas y la atención de asistencia técnica y sanitaria, a fin de responder eficazmente a incidentes que puedan ocurrir durante la alta movilidad que caracteriza a la Semana Mayor.

Los mecanismos de denuncia permanecerán accesibles para toda la ciudadanía a través de los números 110 y 1561, habilitados para recibir reportes confidenciales. El plan, vigente durante toda la Semana Santa, busca consolidar la percepción de seguridad en los principales destinos turísticos y vías nacionales de Guatemala, con un enfoque preventivo sostenido.

Marco Antonio Villeda, David Estuardo Custodio Boteo y las autoridades policiales reafirmaron que la atención y el resguardo durante las celebraciones religiosas y el turismo de temporada constituyen una prioridad institucional, sustentada en el despliegue de recursos humanos, tecnológicos y logísticos a lo largo del país.

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