Un accidente entre bus y tráiler deja heridos en la Ruta al Atlántico en Guatemala

Brigadas de Provial atienden hecho de tránsito sobre km. 227 de la ruta al Atlántico CA-9 Norte (Aldea El Gran Cañón, Morales, Izabal). Se alterna el paso de vehículos, solo daños materiales.

Un accidente de tránsito de gravedad se registró durante la noche del sábado en el kilómetro 227.5 de la Ruta al Atlántico (CA-9 Norte), específicamente en la jurisdicción de la aldea El Gran Cañón, Morales, Izabal, provocando millonarias pérdidas materiales y dejando múltiples pasajeros heridos. El siniestro, que ocurrió cuando un autobús extraurbano con varios pasajeros a bordo —perteneciente a la empresa Fuente del Norte— impactó contra la parte trasera de un vehículo pesado, obligó a interrumpir totalmente el tránsito hacia el sur, en dirección a Ciudad de Guatemala.

Los cuerpos de seguridad y emergencia movilizaron recursos y personal para atender a los afectados. Según reportes de Provial y los bomberos voluntarios, los heridos en estado crítico fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, entre ellos hospitales ubicados en Morales e incluso Puerto Barrios. La magnitud del percance requirió el despliegue de grúas de gran capacidad para retirar los vehículos siniestrados y liberar la principal arteria de conexión hacia el Atlántico, según confirmaron los equipos de socorro movilizados por Provial.

El accidente involucró a un bus y un tráiler en la principal carretera hacia el Atlántico

Un bus extraurbano de la empresa Transportes Fuente del Norte procedente de Petén, que tenía como destino la ciudad capital, colisionó poco antes de la medianoche contra un tráiler en movimiento. Según información reunida por Provial, el impacto afectó principalmente la estructura frontal del autobús, provocando lesiones graves en varios pasajeros y episodios de crisis nerviosa en otros ocupantes, según reportes de medios digitales de Morales, Izabal.

Los paramédicos, respaldados por bomberos municipales departamentales, debieron emplearse a fondo para estabilizar a los heridos entre los restos del vehículo de pasajeros. Las autoridades de la Policía Nacional Civil y brigadas de Provial se hicieron presentes para resguardar el área, conducir la investigación de las causas —donde no se descartan factores como exceso de velocidad o fallas mecánicas— y redirigir el flujo vehicular, que permaneció bloqueado en sentido sur durante varias horas, lo que generó filas extensas de unidades de carga y vehículos particulares.

Los informes preliminares recogidos en la escena por las autoridades detallan que varios ocupantes del bus figuraron entre los lesionados de consideración, mientras que otros fueron asistidos con crisis nerviosa dada la violencia del impacto.

La noche del sábado, se reporta un aparatoso accidente en Aldea Gran Cañón, entre el kilómetro 227 y 228 en Guatemala, donde un autobús tipo Pullman sufrió un incidente. crédito Ultimo Minuto Amates Izabal

El tramo del accidente es considerado uno de los más peligrosos para el transporte pesado

El kilómetro 227 de la CA-9 Norte, escenario del incidente, es reconocido por su intenso tránsito de transporte pesado y siniestralidad frecuente, según señalaron equipos de Provial desplegados tras la colisión. Durante la intervención, las brigadas instaron a los conductores a extremar las precauciones: “Se recomienda reducir la velocidad, especialmente en curvas y pendientes pronunciadas, y abstenerse de rebasar en zonas de línea continua”, advirtieron en el reporte.

Las lluvias que antecedieron al accidente mantuvieron el asfalto especialmente resbaladizo durante la noche, lo que elevó el riesgo para la movilidad y complicó las labores de emergencia. Provial reiteró que la investigación seguirá centrada en la dinámica precisa del choque y en la revisión técnica de los vehículos involucrados.

Las primeras pesquisas para determinar las responsabilidades y causas exactas continúan bajo custodia de la Policía Nacional Civil y las brigadas de Provial, con atención especial a la posibilidad de exceso de velocidad o fallos mecánicos como factores detonantes del choque.

El saldo reportado por los cuerpos de socorro incluyó “varios pasajeros gravemente heridos” y una cantidad todavía por determinar de personas trasladadas a centros médicos locales, como confirmaron los bomberos voluntarios y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en sus reportes oficiales, de acuerdo con diversos medios digitales de Morales, Izabal.

La autoridad advirtió a la población sobre la persistencia del bloqueo parcial en este tramo estratégico de la principal vía de acceso a la capital del país, reiterando la necesidad de cautela ante las condiciones de la ruta y la concentración de tránsito pesado.