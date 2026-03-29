El paso procesional transforma el Centro Histórico durante el Domingo de Ramos en Guatemala

Fieles católicos observan y participan en el majestuoso Cortejo procesional de Jesús de los Milagros, que recorre las calles en un día soleado, llevando la imagen sagrada en un anda elaborada. (cucurucho Informativo)

El Domingo de Ramos da inicio a la Semana Santa en la Ciudad de Guatemala, una celebración que transforma la dinámica urbana con procesiones multitudinarias, cierres viales y un despliegue sin precedentes de autoridades, feligreses y agrupaciones comunitarias. Estos rituales, liderados por cortejos como el de Jesús de las Palmas y el Nazareno de los Milagros, convierten el Centro Histórico en epicentro del fervor religioso y el patrimonio guatemalteco, generando repercusiones en la movilidad, la vida cotidiana y la convivencia ciudadana, de acuerdo con declaraciones de Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), al medio local.

Procesiones que recorren la ciudad durante 18 horas, la movilización de miles de devotos y la coordinación de agentes de la PMT definen el ambiente durante la Semana Santa. El cortejo de Jesús Nazareno de los Milagros atraviesa las zonas 1 y 2, acompañado por el tradicional escuadrón de romanos. La logística implica cierres viales y la confección de alfombras previas al paso de las imágenes religiosas.

Fieles católicos observan y participan en el majestuoso Cortejo procesional de Jesús de los Milagros, que recorre las calles en un día soleado, llevando la imagen sagrada en un anda elaborada. (cucurucho Informativo)

La procesión de Jesús de las Palmas, o la de la Burriquita, con una tradición de más de 130 años, recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén. Su salida está programada a las 6:45 desde la Rectoría San Miguel Capuchinas, con regreso previsto a las 14:00. La imagen del Señor San José inicia a las 6:30 y finaliza su recorrido a la 1:00 del lunes. Autoridades y residentes colaboran en la confección de alfombras y en asegurar la continuidad de la celebración, según el medio local.

Un análisis directo de la distribución horaria que rige la circulación en la ciudad durante estos días evidencia que la congestión vehicular alcanza su pico entre el Lunes Santo y el Domingo de Resurrección, indicó Montejo. Este periodo coincide con la gran afluencia de público en el Aeropuerto Internacional La Aurora, centros comerciales, el Zoológico La Aurora y el Irtra Petapa.

El mensaje “Vengan a mí” y el papel social del Domingo de Ramos

El paso procesional frente a la Catedral Metropolitana constituye uno de los momentos centrales de la jornada, reuniendo a una multitud de fieles y subrayando el valor simbólico de la celebración. Se prevé la intervención del arzobispo Gonzalo de Villa y Vázquez, quien, según radio Estrellas, transmitió a los asistentes: “Que la paz del Señor, que entra triunfante en Jerusalén, [...] esté presente para darnos paz a todos en nuestros corazones y para que seamos transmisores de la paz del Señor a los demás.”

Durante la procesión, los elementos visuales como la figura postrada y el manto extendido a los pies de la imagen refuerzan los valores de humildad. Gerardo, integrante del cortejo procesional, destacó en Radio María la intervención de niños como símbolo de sencillez, y recordó el mensaje esencial del Domingo de Ramos: “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados.” Para la Rectoría San Miguel Capuchinas, la procesión constituye una invitación para quienes buscan renovación espiritual y sentido de comunidad.

Fotografía: Radio Punto

Operativos de tránsito y rutas alternas durante las procesiones

La actividad religiosa altera la circulación habitual en la ciudad. Montejo explicó que los equipos de monitoreo acompañan los cortejos y que la preparación de alfombras por agrupaciones católicas, que inicia varias horas antes, obliga a anticipar cierres de rutas antes del paso de las imágenes. Las autoridades piden a los automovilistas que utilicen vías alternas como la Avenida Elena, el bulevar La Asunción, la Calle Martí y el Puente Olímpico para evitar retrasos.

La línea 7 del Transmetro modifica su servicio, suspendiendo temporalmente estaciones como San Juan de Dios, Pasaje Aycinena, Colón, La Merced, Cruz Roja, Archivo General y Santuario de Guadalupe, producto de los cortejos del Santuario Arquideocesano del Señor San José y la Rectoría San Miguel Capuchinas, según información de Transmetro.

Además, se anticipa tránsito lento en la ruta Interamericana hacia San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala debido al aumento del turismo en Semana Santa, de acuerdo con Montejo.

Una imagen de la Virgen María adorna el cortejo procesional del Templo de la Merced durante la Semana Santa en la histórica Ciudad de Antigua Guatemala, con detalles florales y un mensaje devocional.

Las rutas del Domingo de Ramos como motor de movilización social

El Domingo de Ramos transforma el Centro Histórico en un escenario de manifestaciones de fe que, desde hace más de un siglo, reúnen a comunidades enteras. El recorrido abarca destinos emblemáticos como Santo Domingo y la Catedral Metropolitana, y representa uno de los periodos de mayor movilización y participación comunitaria en Guatemala.