Guatemala

El gobierno de Guatemala activa operativo Sinaprese 2026 para la Semana Santa en el parque Tikal

La red nacional de prevención arranca con la movilización de instituciones estatales y la instalación de puntos de atención en rutas clave, a fin de resguardar a residentes y turistas durante el mayor periodo de desplazamiento anual

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Lanzan el programa SINAPRESE en parque Tikal, Petén Guatemala
Fotografías: Ministerio de Gobernación y CONRED

En el Parque Nacional Tikal, autoridades guatemaltecas encabezaron el lanzamiento del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) 2026, un operativo que desde el 26 de marzo y hasta el 5 de abril activa una red de acciones coordinadas para proteger la seguridad y el bienestar tanto de la población local como de visitantes extranjeros en todo el país. El plan, presentado oficialmente en uno de los destinos turísticos más concurridos de Guatemala, responde al incremento de desplazamientos durante la Semana Mayor y moviliza a más de 30 instituciones estatales bajo la coordinación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), según informó el propio sistema en el acto de apertura al que asistieron los máximos representantes de los ministerios de Gobernación, Defensa, Salud Pública y Comunicaciones.

El dispositivo Sinaprese 2026 desplegará 135 puestos de gestión institucional distribuidos en rutas estratégicas, así como 16 bahías de prevención y asistencia turística en puntos neurálgicos del país. De acuerdo con la información proporcionada por el Sistema CONRED, estos espacios funcionarán en horario de 8:00 a 17:00 horas y ofrecerán servicios de atención prehospitalaria, información preventiva, seguridad, asistencia vial y orientación para viajeros nacionales y extranjeros.

En la ceremonia institucional realizada en Petén, la secretaria ejecutiva de CONRED, Claudinne Ogaldes, estuvo acompañada por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, el titular de Defensa Henry Saenz, la ministra de Comunicaciones Norma Zea y el ministro de Salud Pública Joaquín Barnoya. Las autoridades realizaron un recorrido por una de las bahías de prevención, similares a las desplegadas en otros puntos estratégicos del país.

Lanzan el programa SINAPRESE en parque Tikal, Petén Guatemala
Fotografías: Ministerio de Gobernación y CONRED

El operativo desplegado involucra a más de 30 instituciones y 130 puestos de atención

Durante el periodo de vigencia del plan, el Sinaprese 2026 suma la fuerza operativa de la Policía Nacional Civil de Guatemala a la labor conjunta de entidades del Estado, según precisó el sistema CONRED. El objetivo central es coordinar acciones interinstitucionales orientadas a la prevención, atención y respuesta ante emergencias, focalizadas especialmente en rutas y centros turísticos de alta concurrencia. Se trata, según la entidad, de un “esfuerzo articulado” que fortalece la capacidad nacional de respuesta frente a incidentes derivados del intenso movimiento de personas en Semana Santa.

Un elemento diferencial de este esquema preventivo son las 16 bahías de prevención y asistencia turística, distribuidas estratégicamente en el territorio. Estos puntos no solo brindan atención prehospitalaria, sino que funcionan como centros de información y orientación para viajeros, a fin de promover el turismo responsable y el cumplimiento de recomendaciones oficiales. La atención se concentra en el horario de mayor tránsito, de 08:00 a 17:00 horas, con personal capacitado asignado a cada puesto.

El propio Sistema CONRED detalló que en la edición 2026 de Sinaprese, adicional a la red de bahías turísticas, se han dispuesto más de 130 puestos de gestión institucional y prevención para cubrir las principales vías y lugares de alto flujo. Cada uno de estos espacios cuenta con protocolos de actuación ante emergencias y mecanismos de enlace con el resto de instituciones participantes.

Sinaprese 2026 prioriza la prevención y la respuesta rápida en Semana Santa

La activación del Sinaprese coincide con el periodo de mayor movilidad del año en Guatemala, cuando miles de guatemaltecos y turistas extranjeros transitan por carreteras y espacios recreativos. En este marco, la CONRED hace un llamado explícito a la ciudadanía para informarse por canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número nacional 119.

Lanzan el programa SINAPRESE en parque Tikal, Petén Guatemala
Fotografías: Ministerio de Gobernación y CONRED

Como explicó la secretaria ejecutiva Claudinne Ogaldes, el objetivo es “fortalecer el trabajo interinstitucional y salvaguardar la vida de la población durante la Semana Mayor”. El plan también busca “promover la cultura de prevención y la colaboración ciudadana”, según precisó CONRED en el lanzamiento.

En respuesta a la pregunta central sobre el alcance de este operativo: el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) 2026, encabezado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala, se desplegará del 26 de marzo al 5 de abril con la participación de más de 30 instituciones estatales, 135 puestos de atención y 16 bahías de prevención turística, cubriendo rutas, centros vacacionales y principales sitios de afluencia para minimizar riesgos y atender emergencias durante la Semana Santa.

El operativo, inaugurado oficialmente en el parque nacional Tikal y con presencia de las principales autoridades de Gobierno, representa el mayor despliegue preventivo nacional en la temporada, con un enfoque en la asistencia directa, la orientación y la protección de los ciudadanos y turistas en todo el país.

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