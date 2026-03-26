Los bancos en Guatemala cerrarán sucursales del 1 al 6 de abril por Semana Santa

La Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), ubicada en la capital, es la entidad encargada de supervisar el sistema bancario y financiero del país.

Los bancos en Guatemala suspenderán la atención presencial entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril de 2026, conforme a la disposición oficial aprobada por la Junta Monetaria y comunicada por la Superintendencia de Bancos (SIB). A partir del mediodía del 1 de abril, las sucursales permanecerán cerradas por la Semana Santa, reanudándose el servicio el lunes 6 de ese mes, según la información difundida por la SIB.

Pese al cierre de agencias físicas, la banca en línea, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos funcionarán con normalidad, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia. Algunas instituciones mantendrán activas agencias especiales dentro de centros comerciales, aunque solo brindarán servicios limitados.

La SIB recomendó a los usuarios gestionar pagos y otros trámites bancarios con anticipación antela suspensión de la atención presencial. Para consultar los horarios especiales y puntos disponibles, los usuarios pueden revisar el listado publicado en el sitio web de la Superintendencia, así como informarse a través de los canales oficiales de cada banco.

La suspensión podría impactar en transacciones como depósitos y transferencias, por lo que se sugiere considerar los horarios de cierre al planificar operaciones durante la Semana Mayor de 2026.

La Superintendencia de Bancos de Guatemala informa que el sistema bancario cerrará el miércoles 1 de abril al mediodía y permanecerá inactivo los días 2 y 3 de abril por Semana Santa. (Superintendencia de Bancos)

La Semana Santa de 2026 congrega a miles en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala

La Semana Santa de 2026 en Guatemala se anuncia como uno de los eventos de mayor impacto religioso y cultural del país, marcada por la intensificación de las procesiones y manifestaciones de fe que transformarán el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026. Esta celebración, profundamente enraizada en la identidad nacional, involucra la coordinación de más de 20 cortejos procesionales, que recorrerán los principales templos de la zona 1, y congregarán a miles de fieles para perpetuar un legado transmitido a lo largo de generaciones.

Según el calendario litúrgico cristiano, citado por Agencia Guatemalteca de Noticias, la Semana Santa de 2026 se regirá por el ciclo lunar, siendo el Domingo de Ramos el 29 de marzo y el Domingo de Pascua el 5 de abril. El evento no solo destaca por su importancia espiritual, sino también por su dimensión social, pues la programación incluye una de las agendas procesionales más extensas de la última década, con cortejos que alcanzan hasta 13.5 horas de recorrido continuo en templos emblemáticos como la Parroquia La Merced y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo.

El calendario religioso inició en 2026 con el Miércoles de Ceniza el 18 de febrero, seguido del Primer Domingo de Cuaresma el 22 de febrero. Luego avanza por los cinco domingos cuaresmales y culmina en los días más solemnes de la tradición católica guatemalteca: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo.

Se detalla que la fórmula para definir las fechas parte del equinoccio de primavera —el 21 de marzo— y localiza la primera luna llena posterior para establecer el Domingo de Resurrección, por lo que la Semana Santa puede variar cada año entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

La Semana Santa guatemalteca de 2026 reunirá más de 20 cortejos procesionales simultáneos, una manifestación que combina devoción religiosa, arte popular e identidad colectiva y constituye uno de los principales eventos organizativos y de fe en el calendario nacional. Según información recogida por el medio oficial AGN.