Guatemala

Los bancos en Guatemala cerrarán sucursales del 1 al 6 de abril por Semana Santa

Las entidades bancarias suspenderán la atención presencial durante esos días, mientras que las plataformas electrónicas y las redes de cajeros se mantendrán operativas, según comunicó la autoridad supervisora del sector financiero

Guardar
Letrero de piedra con "SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SIB" en letras doradas frente a un edificio con fachada de vidrio y personas caminando en Guatemala
La Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB), ubicada en la capital, es la entidad encargada de supervisar el sistema bancario y financiero del país.

Los bancos en Guatemala suspenderán la atención presencial entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril de 2026, conforme a la disposición oficial aprobada por la Junta Monetaria y comunicada por la Superintendencia de Bancos (SIB). A partir del mediodía del 1 de abril, las sucursales permanecerán cerradas por la Semana Santa, reanudándose el servicio el lunes 6 de ese mes, según la información difundida por la SIB.

Pese al cierre de agencias físicas, la banca en línea, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos funcionarán con normalidad, de acuerdo con lo informado por la Superintendencia. Algunas instituciones mantendrán activas agencias especiales dentro de centros comerciales, aunque solo brindarán servicios limitados.

La SIB recomendó a los usuarios gestionar pagos y otros trámites bancarios con anticipación antela suspensión de la atención presencial. Para consultar los horarios especiales y puntos disponibles, los usuarios pueden revisar el listado publicado en el sitio web de la Superintendencia, así como informarse a través de los canales oficiales de cada banco.

La suspensión podría impactar en transacciones como depósitos y transferencias, por lo que se sugiere considerar los horarios de cierre al planificar operaciones durante la Semana Mayor de 2026.

Documento oficial de la Superintendencia de Bancos de Guatemala con el logo SIB azul y dorado, informando sobre el cierre del sistema bancario y oficinas por Semana Santa
La Superintendencia de Bancos de Guatemala informa que el sistema bancario cerrará el miércoles 1 de abril al mediodía y permanecerá inactivo los días 2 y 3 de abril por Semana Santa. (Superintendencia de Bancos)

La Semana Santa de 2026 congrega a miles en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala

La Semana Santa de 2026 en Guatemala se anuncia como uno de los eventos de mayor impacto religioso y cultural del país, marcada por la intensificación de las procesiones y manifestaciones de fe que transformarán el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala entre el 29 de marzo y el 5 de abril de 2026. Esta celebración, profundamente enraizada en la identidad nacional, involucra la coordinación de más de 20 cortejos procesionales, que recorrerán los principales templos de la zona 1, y congregarán a miles de fieles para perpetuar un legado transmitido a lo largo de generaciones.

Según el calendario litúrgico cristiano, citado por Agencia Guatemalteca de Noticias, la Semana Santa de 2026 se regirá por el ciclo lunar, siendo el Domingo de Ramos el 29 de marzo y el Domingo de Pascua el 5 de abril. El evento no solo destaca por su importancia espiritual, sino también por su dimensión social, pues la programación incluye una de las agendas procesionales más extensas de la última década, con cortejos que alcanzan hasta 13.5 horas de recorrido continuo en templos emblemáticos como la Parroquia La Merced y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario Templo de Santo Domingo.

El calendario religioso inició en 2026 con el Miércoles de Ceniza el 18 de febrero, seguido del Primer Domingo de Cuaresma el 22 de febrero. Luego avanza por los cinco domingos cuaresmales y culmina en los días más solemnes de la tradición católica guatemalteca: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo.

Se detalla que la fórmula para definir las fechas parte del equinoccio de primavera —el 21 de marzo— y localiza la primera luna llena posterior para establecer el Domingo de Resurrección, por lo que la Semana Santa puede variar cada año entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

La Semana Santa guatemalteca de 2026 reunirá más de 20 cortejos procesionales simultáneos, una manifestación que combina devoción religiosa, arte popular e identidad colectiva y constituye uno de los principales eventos organizativos y de fe en el calendario nacional. Según información recogida por el medio oficial AGN.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloSuperintendencia de Bancos

Últimas Noticias

El Ministerio Público de Honduras incauta drogas estimadas en más de 14 millones de dólares con la Operación Trueno II

El despliegue de fuerzas combinadas permitió la incautación de miles de envoltorios de sustancias ilícitas y vehículos, así como la captura de presuntos integrantes de un grupo señalado por tráfico y lavado de activos

El Ministerio Público de Honduras incauta drogas estimadas en más de 14 millones de dólares con la Operación Trueno II

Detienen en Costa Rica a extraditable número 18 solicitado por Estados Unidos: estaría vinculado a red internacional de narcotráfico

El sospechoso fue capturado en la Zona Sur y es requerido por el estado de Texas; autoridades ya iniciaron el proceso judicial para su envío a EE.UU

Detienen en Costa Rica a extraditable número 18 solicitado por Estados Unidos: estaría vinculado a red internacional de narcotráfico

La expansión del crimen organizado y las drogas sintéticas preocupa a líderes legislativos de Centroamérica y el Caribe

Un grupo de representantes parlamentarios ha señalado la necesidad de respuestas legales compartidas ante la expansión de delitos y sustancias ilícitas, advirtiendo sobre los riesgos sociales y el debilitamiento institucional en países de la región

La expansión del crimen organizado y las drogas sintéticas preocupa a líderes legislativos de Centroamérica y el Caribe

Auge turístico obliga a El Salvador a reforzar recursos en nuevos puntos para las vacaciones de Semana Santa

El despliegue de más de cien mil personas para el Plan Verano 2026 refleja la expansión del turismo en El Salvador, que obliga a las autoridades a reforzar la seguridad y la atención en playas, montañas y eventos religiosos durante la Semana Santa.

Auge turístico obliga a El Salvador a reforzar recursos en nuevos puntos para las vacaciones de Semana Santa

Yailin “La Más Viral” enfrenta un nuevo proceso judicial tras ser detenida con armas de fuego en República Dominicana

La justicia dominicana evalúa medidas restrictivas que podrían afectar la carrera internacional de la artista, mientras su equipo legal busca evitar el impedimento de salida del país

Yailin “La Más Viral” enfrenta un nuevo proceso judicial tras ser detenida con armas de fuego en República Dominicana

TECNO

El impresionante récord de Chery que hace temblar a las marcas tradicionales y acelera su expansión global

El impresionante récord de Chery que hace temblar a las marcas tradicionales y acelera su expansión global

“Las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”, advirtió un divulgador tecnológico tras el fallo contra Meta y YouTube

¿Tu televisor es un cuadro? El truco para llevar el arte a casa con un SmartTV

Mejor que un iPhone: el Nokia 1100 revive gracias a su batería que dura semanas

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

ENTRETENIMIENTO

El momento en que una concursante de Miss Grand Tailandia perdió sus carillas dentales frente al público

El momento en que una concursante de Miss Grand Tailandia perdió sus carillas dentales frente al público

The Killers encabezará show previo de la final de la Champions League 2026 en Budapest

La emotiva sorpresa que BTS preparó para sus fanáticos en el show de Jimmy Fallon

Fox McCloud aterriza en ‘Super Mario Galaxy: la película’ y desata teorías de un gran crossover al estilo ‘Super Smash Bros’

Rumores, inteligencia artificial y humor: así enfrentó Shaquille O’Neal la polémica con Sabrina Carpenter

MUNDO

De la Antártida a Etiopía: cuáles son los 8 lagos más salados del planeta

De la Antártida a Etiopía: cuáles son los 8 lagos más salados del planeta

El petróleo subió casi 6% y Wall Street registró una fuerte caída en medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente

Donald Trump dijo que siguen las negociaciones con Irán y que Estados Unidos no atacará instalaciones energéticas durante otros diez días

Zelensky llegó a Arabia Saudita para ofrecer tecnología antidrones a cambio de misiles

Ucrania golpea la infraestructura petrolera rusa y amenaza los beneficios de Moscú por la guerra en Irán