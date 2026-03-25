Guatemala: OEA pide integridad en la nómina a Fiscal General durante reunión con el presidente Arévalo

La Misión Especial de la OEA se reunió con el presidente Bernardo Arévalo para evaluar la selección del nuevo Fiscal General en Guatemala. (Cortesía: OEA)

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo una reunión este miércoles con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en la capital del país centroamericano, para analizar el trabajo de la Comisión de Postulación en la conformación de la nómina final de seis aspirantes al cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público (MP), que debe ser entregada el próximo viernes 17 de abril.

La OEA identifica la transparencia y la integridad de los postulantes como elementos críticos para responder a la demanda ciudadana, según detalló la organización en sus canales oficiales.

El proceso, que ha enfrentado críticas por falta de independencia y episodios de interferencia política en años previos, se desarrolla bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, que ha elevado sus exigencias tras elecciones cuestionadas en 2022 por diversas irregularidades, ocasión en la que se eligió a Consuelo Porras como fiscal general por segundo período consecutivo.

Los representantes de la Misión de la OEA, Marcela Ríos, María Paulina Aguirre, María Teresa Mellenkamp y Carlos Casanova, junto al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. (Cortesía: OEA)

En el encuentro participaron como representantes del organismo, Marcela Ríos, María Paulina Aguirre, María Teresa Mellenkamp y Carlos Casanova, quienes enfatizaron ante el mandatario guatemalteco la necesidad de fortalecer la transparencia y la confianza institucional en el proceso de selección.

El organismo interamericano subrayó que la confianza institucional y la selección de figuras éticamente probadas marcarán la pauta para la legitimidad del MP en los próximos años.

“La integridad y el compromiso son condiciones indispensables para quienes aspiran a la jefatura del Ministerio Público”, afirmó la misión, ratificando la necesidad de que la lista elevada a Arévalo reúna no solo cumplimiento legal, sino una trayectoria ética incuestionable.

La OEA destacó la importancia de que estos perfiles cumplan tanto con los requisitos legales como con expectativas de integridad y compromiso, advirtiendo sobre el impacto geopolítico inmediato: cualquier déficit en la transparencia del proceso compromete la legitimidad institucional y puede intensificar la vigilancia internacional sobre Guatemala.

La OEA señaló que la confianza institucional y la ética incuestionable de los candidatos definirán la legitimidad del Ministerio Público en los próximos años. (Cortesía: OEA)

El proceso de postulación del Fiscal General ha sido objeto de observación internacional en etapas anteriores: la OEA enfatizó la necesidad de “fortalecer la confianza institucional” en esta coyuntura marcada por presiones políticas recurrentes y expectativas ciudadanas de reforma.

El respaldo de la organización regional llegó acompañado de cifras decisivas: la Comisión de Postulación debe entregar la lista definitiva de seis candidatos el 17 de abril.

El Tribunal Supremo Electoral abre la puerta a cooperación internacional

En paralelo, la OEA también realizó una visita protocolar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), liderado por Rosa Mariella Rivera Acevedo junto con los magistrados titulares Roberto Morales, Karin Romero, Quelvin Jiménez y Mario Velásquez.

Durante el encuentro, la misión propuso ampliar la cooperación institucional y técnica entre el TSE y la Secretaría General del organismo, anticipando un ciclo electoral que requerirá nuevos niveles de supervisión internacional.

El TSE comunicó su disposición a sumar iniciativas de cooperación técnica y agradecer el respaldo internacional, definiendo la asistencia de la OEA como “fundamental” para elevar los estándares democráticos guatemaltecos.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala recibió a la OEA y expresó apertura a profundizar la cooperación institucional y técnica en futuros procesos electorales. (Cortesía: OEA)

“La Misión transmitió sus deseos de éxito a las nuevas autoridades electorales, al tiempo que resaltó las oportunidades de cooperación que podría ofrecer la Secretaría General de la OEA para fortalecer las capacidades del TSE de cara a futuras elecciones”, señala el organismo.