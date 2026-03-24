El Congreso de Guatemala juramenta a magistrados de la nueva Corte de Constitucionalidad

Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala son juramentados oficialmente en una ceremonia solemne ante el Congreso. (Congreso de la República de Guatemala)

El Congreso de la República de Guatemala juramentó este martes a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que desempeñarán funciones durante el periodo 2026-2031, un acto que la presidencia del órgano legislativo calificó como un paso fundamental para asegurar la estabilidad democrática del país.

El nuevo tribunal constitucional asume sus funciones tras ser integrado conforme a los requisitos constitucionales y legales vigentes, con una composición de cinco magistrados titulares y cinco suplentes designados por representantes de los distintos poderes y sectores del Estado.

De acuerdo con el Decreto número 8-2026, leído durante la sesión solemne por el diputado Juan Carlos Rivera Esteve, primero secretario de la junta directiva, el nombramiento de los magistrados fue aprobado como una medida de urgencia nacional.

El texto indica que la decisión fue respaldada por el voto favorable de al menos dos tercios de los diputados presentes y que, tras su publicación en el Diario Oficial, la disposición entro en vigor.

La Corte de Constitucionalidad recién conformada por los magistrados titulares Dina Josefia Ochoa Estrellat, Roberto Molina Barreto, Gladys Anabella Murillo Lucía, Julia Marisol Rivera Aguilar y Astrid Janeth Leal Rodríguez. Los magistrados suplentes designados para el periodo son Claudia Elizabeth Bonilla Gómez Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, María Magdalena Jotó Cuchuan, José Luis Aguirre Cobán y Luis Fernando Barreto Quiñones.

La integración del tribunal responde a los lineamientos fijados en los artículos 171 literal A y 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en los artículos 150 y 157 de la Ley de Amparo, Ejecución Personal y de Constitucionalidad, según figura en el decreto aprobado por el Congreso de la República de Guatemala.

Diputados y Diputadas del Congreso de la República de Guatemala de pie con la mano en el pecho entonando el Himno Nacional de Guatemala durante la juramentación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Congreso de la República de Guatemala)

El procedimiento contempló la intervención de diversos órganos: el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Congreso de la República, el presidente de la República, el Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Cada instancia realizó sus respectivas designaciones de magistrados titulares y suplentes, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Amparo, Ejecución Personal y de Constitucionalidad, destaca el mismo decreto leído en la sesión solemne del órgano legislativo.

El presidente del Congreso de la República, Luis Alberto Contreras, dirigió el acto de juramentación, haciendo hincapié en la importancia institucional del evento. En su intervención, Contreras expresó: “La instalación de la Corte Constitucional representa el gran avance de nuestra institución política. De ahora en adelante, el sistema de democracia guatemalteca se verá fortalecido y dependiente de operadores totalmente atentos a un texto constitucional que se va a encargar de proteger los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos”, según consta en el discurso recogido durante la transmisión de la sesión a través de los canales oficiales del Congreso.

Presidente del Congreso, Luis Contreras desde el podio en su discurso durante la juramentación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el Congreso. (Congreso de la República de Guatemala)

El mismo presidente legislativo subrayó que el consenso alcanzado por la legislatura ha sido resultado de un “ambiente respetuoso”, concluyendo que: “La democracia se fortalece cuando prevalecen los intereses generales del país por encima de cualquier diferencia”. Contreras reiteró que el Pleno del Congreso de Guatemala confía en que la nueva Corte de Constitucionalidad será “un centro de alto nivel y no la espada de nuestra democracia”, evocando el compromiso de los magistrados con la protección del Estado de derecho.

El proceso legislativo y la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad

El Decreto número 8-2026, por el cual se formalizó la integración del tribunal, fue aprobado el 17 de marzo de 2026 en el Palacio del Organismo Legislativo, tras un solo debate y bajo la declaración de urgencia nacional. La ley establece que el tribunal constitucional debe estar conformado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, cada uno seleccionado por uno de los órganos representativos antes mencionados.