El presidente del Congreso sostiene encuentro con líderes del transporte por alza en combustibles en Guatemala

Fotografías: Congreso de la República

Luis Contreras, presidente del Congreso de la República, sostuvo un encuentro tras la sesión semanal de la instancia de Jefes de Bloques con representantes de transportistas, a raíz del incremento reciente en el precio de los combustibles.

Durante la convocatoria fijada para el martes 24 de marzo de 2026, se abordará la posible implementación de un subsidio para los combustibles, junto a otras alternativas aún en revisión legislativa, con el objetivo de atender el impacto económico sobre la población, según informó la Presidencia del Congreso.

El debate reunirá a la Junta Directiva del Congreso junto a delegados del Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria, quienes analizarán iniciativas destinadas a mitigar el alza de los combustibles. Los líderes del sector transporte reconocieron la disposición de Contreras para mantener un diálogo abierto en busca de soluciones.

La cita se realizará en el Salón Mayor de Protocolo, Casa Larrazábal, a partir de las 9:00 horas, en presencia de funcionarios de las entidades mencionadas.

PDH monitorea paso de caravana de transportistas en la capital

En tanto, el departamento de Mediación del Observatorio del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) documentó el paso de la caravana de transportistas en la ciudad de Guatemala durante una protesta por el aumento de los precios del combustible.

Durante el recorrido, el PDH centró su labor en verificar que las fuerzas de seguridad cumplieran los protocolos y respetaran los marcos legales para salvaguardar los derechos humanos de quienes participaron, según su informe.

Fotografías: PDH Guatemala

El desplazamiento de la caravana generó bloqueos y movilizaciones en diversos puntos de la capital, incluyendo los accesos a calzada Roosevelt, calzada Aguilar Batres y las rutas hacia el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República de Guatemala, ambos ubicados en la zona1.

La gremial de transportistas mantiene protesta frente al Palacio Nacional

Representantes de la gremial de transportistas Astrapigua se instalaron este lunes frente al Palacio Nacional de la Cultura para exigir respuestas inmediatas del presidente Bernardo Arévalo y sus funcionarios, tras reiterar que las autoridades han desatendido sus demandas previas. La movilización, que se autodefine como marcha pacífica y vigilada por la Policía Nacional Civil, busca acciones urgentes del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Comunicaciones, con la advertencia de mantener el plantón hasta que el Ejecutivo ofrezca una solución.

Fotografías: PDH Guatemala

Durante la jornada, William Barrera, representante de Astrapigua, señaló que hasta el momento “no nos ha atendido el secretario, no nos mueve, no vamos a pasar”, y agregó que la dirigencia permanecerá en el lugar hasta alcanzar un compromiso del Ejecutivo. Barrera insistió: “necesitamos una decisión pronta” de las autoridades responsables. La convocatoria logró la presencia de transportistas provenientes principalmente del sur del país, y la intención declarada es sostener la protesta indefinidamente si no se entabla un diálogo efectivo con el gobierno.

La protesta de Astrapigua tiene como ejes centrales la revisión de las tarifas en el sector de transporte, el refuerzo de la seguridad en las rutas y la eliminación de trámites burocrático considerados excesivos. “El gobierno no ha mostrado avances”, expresó la gremial al recordar que estos planteos llevan meses sin una respuesta concreta, pese a haber sido planteados en repetidas ocasiones, según medios de comunicación locales. Los antecedentes inmediatos incluyen manifestaciones similares durante los últimos dos meses en distintos puntos del país, en las que la mesa de diálogo terminó sin acuerdos.