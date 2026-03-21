Guatemala

Guatemala entrega a “Chele Peña” a autoridades de EE.UU. por delitos relacionados con narcotráfico

Las autoridades guatemaltecas entregaron a la persona señalada en una investigación sobre redes internacionales de estupefacientes, luego de coordinar el traslado desde un centro penitenciario bajo estricta custodia y cooperación bilateral

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Baldemar Roque Negrete, alias 'Chele
Baldemar Roque Negrete, alias 'Chele Peña', fue extraditado desde Guatemala a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. (Cortesía: Sistema Penitenciario de Guatemala﻿)

El hondureño Baldemar Roque Negrete, conocido como “Chele Peña”, fue extraditado este viernes desde la Fuerza Aérea Guatemalteca a los Estados Unidos para responder cargos federales por narcotráfico, según informó el Ministerio de Gobernación de Guatemala por medio de un comunicado de prensa.

Entre el año 2016 y agosto de 2019, las autoridades guatemaltecas vincularon a Roque Negrete con una organización dedicada al tráfico de drogas a través de rutas coordinadas en el Sur, Centro y Norteamérica.

Según datos oficiales citados por el Ministerio, el extraditado habría dirigido, administrado y supervisado actividades criminales en ese periodo, lo que representa para la justicia estadounidense un patrón operativo transfronterizo que motivó la petición de extradición ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

Este viernes, después de ser trasladado desde el Centro de Detención Preventiva para Hombres Mariscal Zavala por el Grupo élite del Sistema Penitenciario guatemalteco, agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) recibieron a Roque Negrete.

El Ministerio de Gobernación precisó que el acusado, de 43 años, también empleaba múltiples identidades y nombres. Autoridades mecionaron que era conocido de hasta 4 maneras distintas: Alex Javier Cardona Estrada, Byron Leonel Reyes Castillo, Auner Montoya Ordóñez y Lucas Waldemar Roque Negrete.

La captura de “Chele Peña” ocurrió el pasado 26 de enero del presente año durante un operativo antinarcótico en el departamento de Zacapa. Es importante mencionar que el implicado fue el primer extraditable de Guatemala en este año.

La captura de 'Chele Peña'
La captura de 'Chele Peña' ocurrió durante un operativo antinarcótico en Zacapa el pasado 26 de enero. (Cortesía :Ministerio de Gobernación Guatemala)

Hasta el jueves 12 de marzo de este año, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un total de 18 extraditables. Se espera que en los meses siguientes la cuenta aumente.

Roque Negrete enfrentará cargos por narcotráfico en Texas

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación guatemalteco, Estados Unidos imputa a Roque Negrete por conspiración, manufactura y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, con la agravante de conocimiento sobre la importación ilegal a territorio estadounidense.

El procedimiento judicial estadounidense contempla su presentación inmediata ante la corte norteamericana, con la DEA encargada de la custodia y el traslado bajo el marco de cooperación bilateral contra las redes de narcotráfico regional.

Durante un operativo realizado en la calzada Miguel García Granados en Zacapa, las fuerzas de seguridad capturaron a Roque Negrete. El implicado es requerido por la justicia estadounidense en el marco de una investigación sobre el envío de grandes cargamentos de cocaína a través de América, utilizando diversas identidades para ocultar sus actividades.

Su llegada a la Corte Distrital del Distrito Este de Texas marca un nuevo capítulo en la cooperación judicial para frenar el flujo transnacional de estupefacientes hacia Estados Unidos.

El Ministerio de Gobernación de
El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que la DEA recibió a Roque Negrete en la pista de la Fuerza Aérea Guatemalteca. (Cortesía: Ministerio de Gobernación Guatemala)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que personal de la DEA permanecerá responsable del traslado y custodia del extraditado durante todo el proceso judicial en territorio estadounidense.

Según el Ministerio de Gobernación, la entrega de Baldemar Roque Negrete a las autoridades norteamericanas se ejecutó a bordo de un avión oficial del gobierno federal de EE.UU.

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