El presidente Steinmeier de Alemania y Arévalo de Guatemala acuerdan ampliar la cooperación bilateral en energía, infraestructura y lucha anticorrupción

Fotografías: Radio Nacional TGW

En la primera visita oficial de un presidente federal alemán a Guatemala en casi cuatro décadas, Frank-Walter Steinmeier y Bernardo Arévalo de León formalizaron el fortalecimiento de los lazos diplomáticos, económicos y culturales, con la mira puesta en ampliar la cooperación bilateral en áreas clave como la energía, la seguridad y la infraestructura.

La delegación alemana, integrada por representantes empresariales y del Gobierno federal, busca capitalizar las oportunidades de inversión y desarrollo frente a los retos y transformaciones del comercio global, según destacaron ambos mandatarios durante la conferencia conjunta, transmitida por canales oficiales.

El presidente Arévalo subrayó el carácter histórico de la visita, que coincide con el bicentenario de la llegada de los primeros alemanes al país y los 180 años de relaciones diplomáticas. Este contexto permitió resaltar no solo la relevancia simbólica, sino la potencialidad concreta de un diálogo renovado entre los dos Estados. De acuerdo con Arévalo, Alemania se ha posicionado como uno de los socios europeos más destacados para el sector productivo guatemalteco, lo que ha facilitado el crecimiento del comercio bilateral e impulsado la presencia de empresas alemanas, “fuente de empleo y desarrollo”.

La relación diplomática se refuerza con el propósito de promover nuevas iniciativas, tanto en el ámbito económico como en el intercambio académico y cultural entre ambos países.

Cooperación histórica y nuevas áreas prioritarias

Desde finales de la década del setenta, los programas de cooperación alemana han contribuido en Guatemala al fortalecimiento institucional, la protección medioambiental —incluyendo la reducción de la vulnerabilidad ambiental y la gestión sostenible de recursos— así como en el resguardo del patrimonio cultural, el desarrollo rural, la gobernanza democrática y la reducción de la pobreza, según explicó Arévalo. Además, la formación técnica y la adopción del modelo de educación dual, especialmente a nivel universitario, se integran a esta colaboración.

Respecto a las prioridades de cooperación, Arévalo indicó que existen negociaciones abiertas para proyectos en seguridad y energía, con especial interés en las licitaciones de grandes iniciativas energéticas. Destacó que “Alemania es un país que tiene grandes empresas especializadas en el desarrollo de distintos tipos de energía y nosotros esperamos que ese interés se manifieste de manera concreta en oportunidades de inversión en nuestro país”.

Durante el encuentro, Guatemala y Alemania acordaron fortalecer la cooperación en energía e infraestructura, reafirmando el compromiso conjunto contra la corrupción y a favor del Estado de derecho. Las iniciativas actuales y la participación de una delegación empresarial alemana alimentan procesos para nuevos proyectos de inversión y transferencia tecnológica.

Al respecto, Steinmeier señaló que “para las empresas alemanas lo decisivo es la fiabilidad de un lugar de inversión, la ausencia de corrupción y también la previsibilidad”. Ratificó el respaldo de su Gobierno al combate contra la corrupción en Guatemala y el apoyo institucional a través del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, la Cooperación y Desarrollo y la agencia GIZ, sumado a la colaboración con la Unión Europea en la observación de nombramientos judiciales.

Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia

Sectores estratégicos y oportunidades de inversión alemana

Arévalo remarcó la posición de Guatemala como plataforma de acceso comercial no solo al mercado nacional sino a toda Centroamérica y América del Norte, impulsada por el acuerdo con los Estados Unidos de América, que ofrece arancel cero a más del 70 % de las exportaciones guatemaltecas hacia ese país. El presidente precisó: “Hay áreas muy importantes ya dentro de nuestro país, como el mercado energético, la expansión de exportaciones y el inicio de inversiones en grandes obras de infraestructura pública”.

El jefe de Estado especificó el impulso a proyectos como la expansión de puertos, la reconstrucción del ferrocarril, la construcción del metro y la modernización de aeropuertos. Estas iniciativas, señaló, abren oportunidades a firmas alemanas interesadas en participar en la transformación productiva: “Son grandes proyectos en donde estamos seguros que firmas alemanas podrán encontrar mucho interés para participar y apoyarnos en esa forma de desarrollo”, expresó Arévalo.

Steinmeier manifestó el interés alemán en fomentar tanto la participación de grandes empresas como la de medianas compañías, capaces de asumir proyectos de menor escala con potencial para expandirse en el ámbito centroamericano. Animó a Guatemala a ganar visibilidad en Alemania, presentando su potencial en foros, ferias y eventos empresariales: “Guatemala, con sus ventajas, también debe ser más visible en Alemania”.

Fotografías: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Cultura, migración y cooperación ambiental

Steinmeier anunció que Alemania será invitada de honor en la Feria del Libro de Guatemala, hecho que ilustra el fortalecimiento del intercambio cultural. Reconoció además la labor del Colegio Alemán de Guatemala, que celebra 125 años, como un punto de encuentro y símbolo de cercanía.

En materia migratoria, Arévalo mencionó el desarrollo de mecanismos para promover la movilidad laboral regular y destacó que algunas pruebas piloto ya han generado resultados alentadores, con la meta de “ampliar estas oportunidades sobre la base de estas experiencias”.

La delegación alemana ratificó su disposición a apoyar a Guatemala frente a los desafíos del cambio climático —que afecta de manera pronunciada a países centroamericanos— a través de programas de cooperación y asistencia técnica, alineados con los objetivos compartidos de protección ambiental y fortalecimiento del multilateralismo internacional.