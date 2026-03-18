El presidente guatemalteco Arévalo sanciona la normativa que otorga autonomía a la PGN tras tres décadas

Foto de archivo: Presidente Bernardo Arévalo se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, promulgó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que por primera vez en treinta y dos años dota de un marco normativo propio a la institución responsable de la defensa jurídica del Estado.

Este avance llega tras décadas de funcionamiento sin una ley que definiera la organización y atribuciones de la PGN, cuyas autoridades aspiran ahora a consolidar un papel más robusto dentro del sistema de justicia nacional.

Según detalló recientemente el procurador general Julio Roberto Saavedra Pineda en una actividad pública celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, el nuevo decreto —publicado oficialmente este lunes como 7-2026 del Congreso— marca un antes y un después en la estructura y misión de la entidad.

En palabras de Saavedra, la entrada en vigor de esta ley regulariza finalmente “el funcionamiento de la institución después de más de tres décadas sin una normativa propia”, un vacío legal que condicionó el desarrollo institucional desde la reforma constitucional de 1994. Hasta ese año, el Ministerio Público —órgano encargado de la persecución penal en Guatemala— permanecía bajo la dirección del procurador general; pero la reforma separó ambas instituciones, dejando a la PGN sin marco propio y bajo una estructura provisional.

Saavedra subrayó que treinta y dos años sin normativa interna limitaron la capacidad de respuesta y la integración funcional de la PGN. Esta ausencia, según sus declaraciones, afectó la defensa estratégica de los intereses estatales y la protección de los sectores más vulnerables, especialmente la niñez y la adolescencia.

“La vigencia de esta ley permitirá contar con una institución fortalecida, comprometida con la justicia y con la construcción de una sociedad democrática”, afirmó el funcionario.

Treinta y dos años sin ley propia limitaron el desarrollo de la PGN

Durante más de tres décadas, la Procuraduría General de la Nación funcionó sin un instrumento legal que delimitara su jerarquía interna y competencias específicas.

Saavedra recordó que este vacío se remonta a la reforma constitucional de 1994, cuando el Ministerio Público y la PGN se dividieron funcionalmente.

El último antecedente de un cambio normativo importante fue en 1948, cuando el entonces presidente Juan José Arévalo Bermejo —papá del actual mandatario— sancionó la Ley Orgánica del Ministerio Público, entidad que hasta ese momento reportaba directamente al procurador general.

Procurador General de la Nación, Julio Saavedra

“Treinta y dos años después de la reforma constitucional, su hijo, el presidente constitucional Bernardo Arévalo, sancionó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación”, enfatizó el procurador Julio Saavedra. Añadió: “Este hecho tiene además un significado histórico. No es casualidad. Así estaba llamado a suceder”.

Principales funciones y estructura de la PGN bajo la nueva ley

La ley establece un catálogo detallado de atribuciones para la Procuraduría General de la Nación orientadas a reforzar su función en la defensa legal del Estado de Guatemala.

Entre las funciones principales están asesorar jurídicamente a las entidades estatales, representar provisionalmente a personas ausentes o incapaces, ejercer la representación legal de niñas, niños y adolescentes, actuar como querellante adhesivo en casos donde la víctima sea menor de edad o incapaz, y representar de manera provisional a adultos mayores o personas con discapacidad en situación de riesgo.

En el ámbito estructural, la ley diseña una PGN compuesta por el procurador general, la consultoría del Estado, la secretaría general, la subprocuraduría de defensa del Estado, la subprocuraduría de la niñez y adolescencia, y una gerencia general.

El procurador general ostenta la atribución de ejercer la representación legal estatal, defender los intereses públicos ante la justicia y en procedimientos extrajudiciales, asesorar a las distintas entidades públicas y promover acciones legales cuando las prerrogativas estatales estén en riesgo.

La institucionalidad y la protección de la niñez como ejes del nuevo mandato

La entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación restituye el marco jurídico que la entidad no tenía desde 1994. Además, según las autoridades, representa un paso hacia el fortalecimiento institucional y la consolidación de una democracia incluyente.

El procurador Saavedra vinculó la ley con la campaña “Juntos salimos, juntos volvemos”, dedicada a la protección de niñas, niños y adolescentes en Guatemala. “La forma en que una sociedad cuida a su niñez refleja sus valores más profundos y define su futuro”, sostuvo Saavedra durante el acto de promulgación.

Procuraduría General de la Nación de Guatemala

Saavedra insistió en la responsabilidad compartida entre Estado, familias y sociedad para garantizar los derechos de la infancia y la juventud, y expresó que la sanción de la ley constituye un hito en el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad democrática tras años de retrocesos.

“Esta ley nos permite fortalecer esa búsqueda de justicia y esa construcción del futuro democrático que nos merecemos como guatemaltecos”, declaró.

Las autoridades tienen la expectativa de que la nueva normativa devuelva capacidad, independencia y eficacia a la Procuraduría General de la Nación, permitiéndole cumplir con su mandato de defensa jurídica estatal y protección de los sectores más vulnerables a nivel nacional.