Guatemala

Las fuerzas de seguridad y el ejército destruyen más de 637 mil arbustos de hoja de coca en operativo antinarcótico

Un operativo coordinado localizó plantaciones valuadas en más de dos millones de dólares, en el marco de una estrategia orientada a impedir la expansión de redes criminales en el territorio guatemalteco

Guardar
Miembros del Ejército y la
Miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala erradican extensos arbustos de cocaína como parte de una operación antinarcóticos en zonas rurales del país. (Ejército de Guatemala)

Unidades del Ejército de Guatemala y fuerzas civiles de seguridad erradicaron 637.160 arbustos de hoja de coca durante la última semana en la aldea Semox II, Chahal, Alta Verapaz, operación que incluyó la destrucción de 19 plantaciones ilícitas con un avalúo superior a Q15.929.000 (USD2.042.179,49), según datos oficiales.

Las autoridades atribuyen a este tipo de intervenciones un impacto directo en las estructuras del narcotráfico que operan en Guatemala, resaltando que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para impedir que redes de crimen organizado transnacional utilicen el territorio para la producción y distribución de drogas, tal como informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC comunicó que la operación incluyó agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), el Ejército de Guatemala y fiscales del Ministerio Público, y tuvo lugar en áreas montañosas del caserío Valle Verde y Semox I y II de Chahal, donde las plantas se hallaban en fase de aprovechamiento.

Con base en el reporte preliminar de las autoridades, se realizó el procedimiento legal para la destrucción e incineración de la plantación ilegal, asegurando la zona tras la intervención de las fuerzas del orden.

Miembros del Ejército y la
Miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala queman arbustos de cocaína erradicados como parte de operaciones antidrogas en el país. (Ejército de Guatemala)

Gobierno de Guatemala supera récord en incautación de drogas

Según detalló el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, durante su conferencia de prensa más reciente, Guatemala batió récords en la lucha contra el narcotráfico al superar por primera vez la incautación de 30 toneladas de estupefacientes, valoradas en más de Q3.000 millones,.

A este resultado se suma la destrucción de cinco narcolaboratorios y la erradicación masiva de cultivos prohibidos. El ministro Sáenz precisó que en los últimos años se desmantelaron más de 10 millones de arbustos de coca y seis millones de plantas de marihuana, cuyo valor asciende a Q100millones. El impacto del operativo se refleja también en la reducción de rutas aéreas ilícitas: solo una fue detectada en veintiséis meses, frente a setenta y tres vuelos ilegales localizados en el mismo periodo de años previos.

Durante este lapso, las autoridades capturaron a 80 personas solicitadas en extradición, indicó el funcionario. También participaron en los operativos los ministerios de la Defensa y de Gobernación, la Policía Nacional Civil y unidades como SGAIA,DIIC y DIPANDA. El gobierno sostiene que estas acciones contribuyen a fortalecer el perfil de Guatemala como socio confiable en materia de seguridad en la región, siempre según las cifras y valoraciones oficiales divulgadas por el ministro Sáenz.

Gobernación reporta eliminación de más de seis millones de plantas ilícitas en 2025

Más de 6.7 millones de plantas ilícitas fueron erradicadas en 2025 por las fuerzas de seguridad bajo coordinación del Ministerio de Gobernación (Mingob), en una operación nacional destinada a debilitar la producción de drogas desde su origen, según información oficial.

Las autoridades priorizaron la eliminación de cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca. Se logró suprimir 2.609.777 matas de marihuana, 4.582 de amapola y 4.088.739 arbustos de hoja de coca a lo largo del año, de acuerdo con los datos recopilados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La cifra consolidada asciende a 6.703.098 plantas destruidas durante el período. El Mingob informó que la erradicación constituye una herramienta para impedir que la droga avance hacia las fases de procesamiento y comercialización.

Miembros del Ejército y la
Miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala erradican arbustos de cocaína durante una operación contra el narcotráfico en una zona selvática del país. (Ejército de Guatemala)

Detalles de la operación y alcance anual

Durante las jornadas de erradicación organizadas en varios puntos del país, se reforzaron las acciones en departamentos identificados como principales áreas de cultivo. Las fuerzas de seguridad actuaron con apoyo de unidades especializadas, en coordinación con otros organismos estatales, siguiendo lineamientos oficiales.

Las campañas incluyeron capacitaciones para el personal y la actualización de tecnología para la identificación de plantaciones ilícitas, lo que optimizó las intervenciones y permitió alcanzar una cobertura nacional durante el año.

De acuerdo con los funcionarios, los resultados “evidencian una respuesta estatal sostenida contra el narcotráfico”, especialmente en regiones fronterizas donde históricamente se han ubicado los mayores volúmenes de producción.

Las intervenciones se concentraron en zonas donde investigaciones recientes indicaban un repunte en el cultivo de hojas de coca y marihuana, mientras que la amapola registró una baja. Esta estrategia estuvo basada en análisis de inteligencia y mapeo satelital. Datos publicados por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo Arévaloministerio de Gobernaciónministerio de la Defensa NacionalEjército de GuatemalaPNCdeGuatemala

Últimas Noticias

Condenan a 62 miembros de la MS-13 a penas de hasta 130 años en El Salvador

Las sentencias, dictadas tras un proceso en contra de integrantes de una estructura delictiva en San Vicente, incluyen penas máximas por homicidio, extorsión y delitos asociados, según la información proporcionada por las autoridades judiciales.

Condenan a 62 miembros de

Sistema de cuidados de Panamá enfrenta retos de financiamiento pese a su enfoque de derecho

La sostenibilidad económica y la calidad de los servicios emergen como principales desafíos, según especialistas y autoridades, quienes destacan la importancia de alianzas multisectoriales para lograr una aplicación efectiva de la ley

Sistema de cuidados de Panamá

El sistema hospitalario de Honduras busca reducir la mora quirúrgica de aproximadamente 20,000 pacientes con apoyo privado

Unos veinte mil pacientes esperan cirugías programadas desde hace más de noventa días por la falta de insumos, equipos y personal; un nuevo plan nacional usará hospitales privados para acelerar la atención y aliviar la emergencia actual

El sistema hospitalario de Honduras

Alza de petróleo y logística ponen en jaque la estabilidad de la industria plástica en El Salvador, según gremial Asiplastic

La industria del plástico en El Salvador ha entrado en una etapa de incertidumbre debido a la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio

Alza de petróleo y logística

El presidente de Alemania arriba a Guatemala tras cuatro décadas para realizar visita oficial de dos días

La llegada de Frank-Walter Steinmeier inaugura una agenda de cooperación económica, impulso al comercio e inversión y desarrollo institucional, según autoridades, con acuerdos que involucran sectores educativos, ambientales y de transparencia gubernamental

El presidente de Alemania arriba

TECNO

¿Fin del HDMI? Así es

¿Fin del HDMI? Así es la tecnología sin cable que lo remplaza para transmitir contenido en 4K

YouTube paga 8.000 millones de dólares a la industria musical: ¿Cómo funciona su nuevo modelo de ingresos?

Pasó 8 horas al día mirando contenido para adultos para entrenar una IA y le costó su salud mental

WhatsApp se viste de verde: cómo cambiar el logo y los chats al ‘Modo San Patricio’ en segundos

Ni amarillas ni azules: Por qué hoy 17 de marzo se regalan flores verdes y qué significa este gesto

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus revive las mejores

Miley Cyrus revive las mejores canciones de Hannah Montana en el 20° aniversario de la serie

Neil Patrick Harris defendió el polémico final de ‘How I Met Your Mother’

Michael B. Jordan: dónde ver las películas del ganador del Oscar a Mejor actor principal

Actriz de “Baywatch” fue arrestada por irrumpir en una granja y rescatar perros usados en experimentos científicos

Tom Welling confesó la verdadera razón por la que nunca usó el traje de Superman en Smallville

MUNDO

Las bolsas europeas avanzan pese

Las bolsas europeas avanzan pese a la volatilidad por el conflicto en Medio Oriente

El auge de los drones en las guerras despierta el interés por los sistemas de defensa con láser

La Guardia Revolucionaria iraní lanzó un nuevo tipo de misil en otra oleada de ataques contra Israel y bases de Estados Unidos

La Unión Europea ofreció asistencia a Ucrania para reparar el oleoducto Druzhba y desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros vetado por Hungría

El tribunal del Vaticano anuló el juicio contra el cardenal Becciu y ordenó repetir el proceso