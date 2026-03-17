Las fuerzas de seguridad y el ejército destruyen más de 637 mil arbustos de hoja de coca en operativo antinarcótico

Miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala erradican extensos arbustos de cocaína como parte de una operación antinarcóticos en zonas rurales del país. (Ejército de Guatemala)

Unidades del Ejército de Guatemala y fuerzas civiles de seguridad erradicaron 637.160 arbustos de hoja de coca durante la última semana en la aldea Semox II, Chahal, Alta Verapaz, operación que incluyó la destrucción de 19 plantaciones ilícitas con un avalúo superior a Q15.929.000 (USD2.042.179,49), según datos oficiales.

Las autoridades atribuyen a este tipo de intervenciones un impacto directo en las estructuras del narcotráfico que operan en Guatemala, resaltando que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para impedir que redes de crimen organizado transnacional utilicen el territorio para la producción y distribución de drogas, tal como informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC comunicó que la operación incluyó agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), el Ejército de Guatemala y fiscales del Ministerio Público, y tuvo lugar en áreas montañosas del caserío Valle Verde y Semox I y II de Chahal, donde las plantas se hallaban en fase de aprovechamiento.

Con base en el reporte preliminar de las autoridades, se realizó el procedimiento legal para la destrucción e incineración de la plantación ilegal, asegurando la zona tras la intervención de las fuerzas del orden.

Miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala queman arbustos de cocaína erradicados como parte de operaciones antidrogas en el país. (Ejército de Guatemala)

Gobierno de Guatemala supera récord en incautación de drogas

Según detalló el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, durante su conferencia de prensa más reciente, Guatemala batió récords en la lucha contra el narcotráfico al superar por primera vez la incautación de 30 toneladas de estupefacientes, valoradas en más de Q3.000 millones,.

A este resultado se suma la destrucción de cinco narcolaboratorios y la erradicación masiva de cultivos prohibidos. El ministro Sáenz precisó que en los últimos años se desmantelaron más de 10 millones de arbustos de coca y seis millones de plantas de marihuana, cuyo valor asciende a Q100millones. El impacto del operativo se refleja también en la reducción de rutas aéreas ilícitas: solo una fue detectada en veintiséis meses, frente a setenta y tres vuelos ilegales localizados en el mismo periodo de años previos.

Durante este lapso, las autoridades capturaron a 80 personas solicitadas en extradición, indicó el funcionario. También participaron en los operativos los ministerios de la Defensa y de Gobernación, la Policía Nacional Civil y unidades como SGAIA,DIIC y DIPANDA. El gobierno sostiene que estas acciones contribuyen a fortalecer el perfil de Guatemala como socio confiable en materia de seguridad en la región, siempre según las cifras y valoraciones oficiales divulgadas por el ministro Sáenz.

Gobernación reporta eliminación de más de seis millones de plantas ilícitas en 2025

Más de 6.7 millones de plantas ilícitas fueron erradicadas en 2025 por las fuerzas de seguridad bajo coordinación del Ministerio de Gobernación (Mingob), en una operación nacional destinada a debilitar la producción de drogas desde su origen, según información oficial.

Las autoridades priorizaron la eliminación de cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca. Se logró suprimir 2.609.777 matas de marihuana, 4.582 de amapola y 4.088.739 arbustos de hoja de coca a lo largo del año, de acuerdo con los datos recopilados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

La cifra consolidada asciende a 6.703.098 plantas destruidas durante el período. El Mingob informó que la erradicación constituye una herramienta para impedir que la droga avance hacia las fases de procesamiento y comercialización.

Miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala erradican arbustos de cocaína durante una operación contra el narcotráfico en una zona selvática del país. (Ejército de Guatemala)

Detalles de la operación y alcance anual

Durante las jornadas de erradicación organizadas en varios puntos del país, se reforzaron las acciones en departamentos identificados como principales áreas de cultivo. Las fuerzas de seguridad actuaron con apoyo de unidades especializadas, en coordinación con otros organismos estatales, siguiendo lineamientos oficiales.

Las campañas incluyeron capacitaciones para el personal y la actualización de tecnología para la identificación de plantaciones ilícitas, lo que optimizó las intervenciones y permitió alcanzar una cobertura nacional durante el año.

De acuerdo con los funcionarios, los resultados “evidencian una respuesta estatal sostenida contra el narcotráfico”, especialmente en regiones fronterizas donde históricamente se han ubicado los mayores volúmenes de producción.

Las intervenciones se concentraron en zonas donde investigaciones recientes indicaban un repunte en el cultivo de hojas de coca y marihuana, mientras que la amapola registró una baja. Esta estrategia estuvo basada en análisis de inteligencia y mapeo satelital. Datos publicados por la Agencia Guatemalteca de Noticias.