El gobierno impulsa la recuperación del archivo del PNR en Guatemala para crear un registro nacional de víctimas

Representantes de COPADEH y personal de Naciones Unidas, colaboran en la revisión de documentos y registros para un programa de salud. (Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos)

La recuperación y organización del archivo histórico del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) avanza en Guatemala como respuesta a años de demandas de víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno que temen la pérdida de registros esenciales para la reparación y la dignificación.

El proceso, desarrollado bajo la coordinación de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), integra como objetivo prioritario la creación de un registro nacional de víctimas y la permanencia de mecanismos de participación, en cumplimiento de los lineamientos del nuevo Plan de Reparación y Dignificación para el periodo 2026–2036, según confirmó COPADEH tras una inspección institucional al repositorio.

El proyecto cuenta con el respaldo financiero del Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (PBF) y su ejecución está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en coordinación con COPADEH.

Durante la visita, el director ejecutivo de la COPADEH, Elvyn Díaz, remarcó el carácter interinstitucional de las tareas y subrayó que “esto se está logrando con el apoyo y el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social, en la línea del presidente de la República de Guatemala y su compromiso con las víctimas del Conflicto Armado Interno”, según indicó la COPADEH.

Representantes de COPADEH, colaboran en la revisión de documentos y registros para un programa de salud. (Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos)

El PNR fue creado en 2003, con la misión central de reparar a las víctimas civiles de violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Guatemala. Sin embargo, tras el cierre de la Secretaría de la Paz (SEPAZ), la coordinación del programa pasó al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que posteriormente inició su liquidación ante la falta de condiciones institucionales para mantenerlo. Este proceso generó inquietud entre los sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos por la posible pérdida de documentación crucial.

Actualmente, el plan global de recuperación contempla el trabajo de 12 archivistas financiados por PNUD y UNESCO, encargados de organizar, preservar y clasificar decenas de miles de documentos. Según COPADEH, este esfuerzo permitirá crear un registro nacional de víctimas y desplegar mecanismos de participación adecuados para las víctimas y sus organizaciones, en coherencia con el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2026–2036.

El archivo del PNR, eje estratégico para la reparación y la memoria

La preservación del archivo cobra especial dimensión porque documenta agravios no solo generales, sino con particular afectación hacia mujeres e indígenas, quienes fueron sometidos a violencia, exclusión y vulneraciones múltiples, según detalló COPADEH. Los fondos documentales, según el Plan de Reparación y Dignificación 2026–2036, serán digitalizados y organizados para facilitar la consulta y la integración de la información en las políticas de memoria histórica.

La subdirectora ejecutiva de la COPADEH, Flor de María Salazar, participó junto a otros funcionarios y representantes del Fondo de Desarrollo Social (FODES) y de las agencias de Naciones Unidas, destacando la importancia de la concurrencia técnica y el acompañamiento internacional. El director de FODES, Rubén Sánchez, formó parte de la comitiva durante la revisión de avances.

Representantes de COPADEH, colaboran en la revisión de documentos y registros para un programa de salud. (Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos)

Durante el recorrido, Díaz enfatizó la relevancia del respaldo técnico del equipo especializado del PNUD y la alineación del proyecto con los lineamientos recientes: “Hay un equipo calificado trabajando desde el PNUD y es importante recordar que esto forma parte del Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno 2026–2036. Uno de sus ejes estratégicos es precisamente el archivo, es decir, la conservación y digitalización de la documentación”.

Compromiso institucional y dinámicas de trabajo en equipo

El director ejecutivo de COPADEH concluyó la visita reafirmando la voluntad de fortalecer la colaboración estatal: “Desde la COPADEH tenemos toda la apertura y disposición de colaborar. Nuestra labor es coordinar con todas las instituciones del Estado, por lo que es fundamental que esto se convierta en una dinámica de trabajo en equipo”.

El avance en la recuperación y organización del archivo histórico del PNR representa un paso determinante para garantizar que los derechos de las víctimas sean reconocidos y para fortalecer la institucionalidad de la reparación y la memoria en Guatemala, según el balance presentado por COPADEH.