Guatemala

Tragedia en Palín-Escuintla: Sube a cuatro las víctimas y hecho revela riesgos del transporte pesado en Guatemala

La cuarta víctima murió en el hospital, indicaron las autoridades. El choque múltiple despertó preguntas sobre la revisión y control de unidades de carga y las medidas de prevención para evitar más siniestros en rutas clave

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Cabina de uno de los
Cabina de uno de los camiones involucrados en la colisión múltiple en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, tras el impacto que provocó el cierre total de la vía y dejó tres personas fallecidas (Foto cortesía @vichoguate).

Un accidente múltiple ocurrido el sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla provocó la muerte de 4 personas, el colapso del principal corredor logístico del sur de Guatemala y reavivó el debate sobre la seguridad del transporte pesado en la red vial nacional.

Equipos de la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), entidad responsable de la gestión del tránsito, y el Ministerio Público identificaron este domingo a las víctimas fatales: Marco Lorenzo Esturban Colindres, de 43 años y conductor del camión blanco; Fautino Ochoa Munguía, de 62 años, conductor del camión de volteo azul; Henrry Willian Dávila Apen, motociclista de 33 años; y Rosa Elvira Gómez García, de 48 años, quien falleció tras ser trasladada en estado crítico al Hospital Nacional Escuintla.

Rosa Elvira Gómez Garcia, de
Rosa Elvira Gómez Garcia, de 48 años, falleció en su ingreso al Hospital Nacional Escuintla, indicaron las autoridades. (Bomberos de Guatemala)

Un video viral, registrado por una de las víctimas, captó el instante en que un tráiler de gran tamaño perdió el control, cruzó el arriate central e invadió los carriles contrarios, embistiendo a otros vehículos y desatando la tragedia.

Las operaciones de rescate, coordinadas por el cuerpo de socorro Bomberos Voluntarios, requirieron equipo hidráulico para liberar a las víctimas atrapadas entre los hierros retorcidos de dos tráileres, dos camiones y un picop afectados, conforme detallaron los socorristas al medio.

El impacto provocó el cierre total de la carretera CA-9 Sur, eje vital entre Puerto Quetzal y la Ciudad de Guatemala. El tránsito se congestionó durante varias horas, con filas de vehículos pesados y automóviles particulares que se extendieron por varios kilómetros, dificultando la movilidad tanto al norte como al sur, de acuerdo con la información de las autoridades. Las labores para retirar escombros, aceite y combustible requirieron maquinaria especializada y prolongaron la interrupción del flujo vehicular durante toda la jornada.

La colisión, ocurrida el sábado
La colisión, ocurrida el sábado 14 de marzo en el kilómetro 53, involucró a varios vehículos de carga y particulares, ocasionando el cierre total de la vía principal entre Puerto Quetzal y la Ciudad de Guatemala. (Bomberos de Guatemala)

Investigaciones y causas preliminares del accidente

Peritajes preliminares citados por Infobae no descartan fallas en el sistema de frenos del tráiler involucrado o exceso de velocidad como causas. Estos factores son recurrentes en la zona por su pendiente y la alta afluencia de transporte pesado. Además, el accidente ocurrió durante un periodo de alta circulación por ser inicio de fin de semana, lo que intensificó la congestión y complicó las tareas de emergencia, según relataron las autoridades.

Videos y fotografías compartidos por testigos en redes sociales mostraron el estado de los vehículos y la complejidad de las maniobras de rescate. El Ministerio Público y la Provial permanecieron en el punto hasta completar las diligencias judiciales y técnicas: levantamiento de cuerpos, inspección de pruebas materiales y restablecimiento de la circulación, según reportó Infobae.

El camión involucrado en el
El camión involucrado en el accidente múltiple quedó con la cabina destrozada sobre la autopista Palín-Escuintla (Foto cortesía @vichoguate).

Debate sobre seguridad y transporte pesado en Guatemala

El incidente en la autopista Palín-Escuintla renueva la discusión sobre la eficacia del control a los vehículos de carga en las principales rutas nacionales y la persistencia de accidentes asociados a factores mecánicos y a las condiciones del tránsito en sectores de alta demanda.

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