Guatemala

Tragedia aérea en Guatemala: Siniestro deja tres fallecidos y un sobreviviente

Las autoridades reportaron el fallecimiento de tres ocupantes y una persona herida de gravedad tras el desplome de una aeronave tipo Cessna 182, lo que activó protocolos de emergencia y movilización de equipos de rescate

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El siniestro de una aeronave
El siniestro de una aeronave privada en Esquipulas Palo Gordo de San Marcos, Guatemala, cobró la vida de tres personas y dejó un herido en estado crítico. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

Una jornada de luto envuelve al departamento de San Marcos en Guatemala tras confirmarse un fatal accidente aéreo ocurrido durante este sábado 14 de marzo. Una aeronave privada se desplomó en una zona de difícil acceso en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, dejando como saldo trágico la muerte de tres personas, entre ellas una mujer en estado de gestación, y un sobreviviente que fue trasladado a un centro asistencial.

Habitantes de la aldea Villa Hermosa, en el cantón Barrios, alertaron sobre un fuerte estruendo proveniente de las zonas montañosas que caracterizan la geografía de la región. La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) confirmó el hallazgo de los restos de una avioneta con las siglas TG-SCO en la zona.

De acuerdo con el Comunicado Oficial emitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora, la aeronave accidentada es una Cessna 182. Según la información preliminar, la unidad realizaba un vuelo privado cuando, por causas que aún son objeto de investigación, perdió altura y terminó colisionando contra el terreno accidentado.

La aeronave accidentada, modelo Cessna
La aeronave accidentada, modelo Cessna 182 con matrícula TG-SCO, se precipitó durante un vuelo privado en una zona de difícil acceso. (Cortesía: Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

Respuesta inmediata y escena del accidente

Tras recibir la alerta, personal de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, se activó un protocolo de movilización rápida hacia el punto del impacto. Debido a la topografía del terreno, las labores de aproximación requirieron un esfuerzo coordinado.

Al llegar a la zona del desastre, los socorristas localizaron la aeronave parcialmente destruida. El reporte médico y de rescate de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) detalló una escena desgarradora: en el lugar se confirmó el fallecimiento de tres de los cuatro ocupantes.

Las víctimas mortales han sido identificadas preliminarmente como dos adultos de sexo masculino y una mujer que se encontraba en estado de gestación.

En medio de la tragedia, los cuerpos de socorro lograron rescatar con vida a un cuarto ocupante, un hombre que presentaba un cuadro de politraumatismo severo. Tras ser estabilizado en el sitio mediante maniobras de soporte vital avanzado, fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Regional de San Marcos, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Las víctimas fatales incluyeron a
Las víctimas fatales incluyeron a dos hombres adultos y una mujer embarazada, mientras que el sobreviviente fue trasladado al Hospital Regional de San Marcos. (Cortesía: Ejercito de Guatemala)

“En el lugar, localizan a tres personas fallecidas, dos adultos de sexo masculino y una mujer en estado de gestación, una persona de sexo masculino con politraumatismo es estabilizada y movilizada hacia el hospital regional de San Marcos”, expresa el comunicado.

Apoyo militar y seguridad en el área

Dada la complejidad del evento, el Ejército de Guatemala desplegó elementos de la Brigada de Operaciones para Montaña. Según el informe castrense, los soldados brindaron apoyo fundamental a los cuerpos de socorro en las acciones de búsqueda, rescate y resguardo del perímetro.

La presencia militar en el área no solo facilitó el acceso a los rescatistas, sino que también aseguró la escena para evitar la alteración de pruebas críticas que permitan determinar qué falló durante el vuelo.

“El Ejército de Guatemala se mantiene al servicio de la población, colaborando estrechamente con las instituciones civiles en momentos de crisis”, señalaron las autoridades militares en su reporte de seguimiento.

Las tareas de rescate en
Las tareas de rescate en Villa Hermosa exigieron apoyo militar especializado y la activación de protocolos de emergencia para superar obstáculos logísticos. (Cortesía: Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales)

La Unidad de Investigación de Accidentes (UIA) de la DGAC ya se ha trasladado al departamento de San Marcos para iniciar con la recolección de escombros, bitácoras de vuelo y cualquier información técnica que permita esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Por el momento, la zona permanece bajo resguardo oficial mientras se espera la llegada de los peritos correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el posterior traslado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

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