Guatemala

La municipalidad de Guatemala suspende obra en zona 14 tras deslizamiento mortal

El juzgado municipal ordenó detener todas las actividades y señalizar el inmueble después del colapso que causó varias muertes, mientras se intensifican los operativos para encontrar al trabajador aún desaparecido en el área afectada

El deslizamiento en la obra
El deslizamiento en la obra de la Zona 14 dejó a un quinto trabajador soterrado, con equipos de rescate a la espera de maquinaria especializada para continuar la búsqueda. (Cortesía: Bomberos Municipales)

La suspensión de la licencia de construcción y la declaración de “insegura y peligrosa” para una obra en la avenida Las Américas y 11 calle de la zona 14 de la ciudad de Guatemala han sido ordenadas tras el deslizamiento de tierra que dejó varios trabajadores fallecidos y uno desaparecido. El Juzgado de Asuntos Municipales de la Municipalidad de Guatemala tomó la decisión al identificar deficiencias críticas en la seguridad del proyecto, con el objetivo de prevenir nuevos riesgos en una de las áreas residenciales y comerciales de mayor densidad de la capital, informó este domingo el medio TV Azteca Guatemala.

El accidente laboral ocurrió el miércoles 4 de marzo, cuando cinco trabajadores quedaron soterrados bajo la tierra mientras realizaban labores de construcción. El saldo confirmado por los Bomberos Municipales, citado por Prensa Libre, es de cuatro víctimas mortales: tres cuerpos recuperados tras horas de trabajo de los socorristas, además de una persona que falleció durante las labores de rescate y otra que resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Al 8 de marzo se mantenía la búsqueda intensificada para localizar a un trabajador desaparecido. Según el reporte de Prensa Libre, el obrero identificado como Selvin Cua Chavac, de 27 años, seguía bajo los escombros. Las acciones de rescate combinan la labor de socorristas y el uso de maquinaria pesada proporcionada por la empresa constructora. La municipalidad recomendó a las personas evitar transitar por la zona debido al riesgo de nuevos deslaves, y mantiene un aviso frente al inmueble con la advertencia de inseguridad en tanto persista la emergencia.

Falencias de seguridad y suspensión del proyecto inmobiliario

La obra, que cuenta con licencia aprobada por la municipalidad e implica la construcción de dos torres de apartamentos, fue intervenida de manera inmediata tras la tragedia. El Juzgado de Asuntos Municipales dispuso la paralización de todos los trabajos y requirió colocar señalización visible a la comunidad, como respuesta a las deficiencias encontradas en los sistemas de seguridad tras el colapso.

El Juzgado de Asuntos Municipales
El Juzgado de Asuntos Municipales de la Ciudad de Guatemala ordenó la paralización inmediata de la construcción de la 11 calle y avenida Las Américas, zona 14. Foto cortesía Canal Antigua

La municipalidad confirmó la licencia vigente pero informó que toda actividad en el área está suspendida por resolución judicial, conforme reportó Prensa Libre. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) evaluará el estado de la obra para determinar las causas del deslizamiento y definir responsabilidades, proceso que puede derivar en sanciones o cambios en la normativa de construcción local.

Reclamos y demandas de familiares de los trabajadores

Familiares de los trabajadores fallecidos llegaron al sitio para exigir justicia y apoyo para los gastos funerarios, de acuerdo con lo publicado por TV Azteca Guatemala. Aunque las autoridades no han detallado montos ni asumido compromisos oficiales, los allegados de las víctimas resaltaron los riesgos y la falta de condiciones de seguridad en proyectos de gran escala.

La atención pública sigue en las labores de búsqueda y en las condiciones de supervisión de estándares constructivos en zonas urbanas con alta demanda en la ciudad de Guatemala. Esta representaría la primera situación de dicha índole en la nación guatemalteca en lo transcurrido de 2026.

