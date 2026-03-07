Guatemala

72 horas bajo tierra: Angustiante búsqueda del trabajador de 27 años atrapado tras el derrumbe en Guatemala

La angustia se intensifica en la zona 14. Tras cumplirse más de 72 horas del trágico derrumbe en la construcción del proyecto Cile Urban Village

Guardar
Integrantes del Cuerpo de Bomberos
Integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales organizan el plan de trabajo en el puesto de comando instalado frente a la zona del derrumbe (Foto cortesía Bomberos Municipales).

Un accidente laboral ocurrido el miércoles 4 de marzo en la construcción del proyecto Cile Urban Village, en Avenida Las Américas y 11 calle, zona 14 de Ciudad de Guatemala, provocó el colapso de un talud que sepultó a cinco trabajadores, dejando un saldo preliminar de tres fallecidos, un herido de gravedad y un desaparecido.

Los equipos de emergencia han trabajado durante más de 72 horas en un terreno inestable, enfrentando condiciones que complican el rescate y la recuperación del joven de 27 años, Selvin Cua Chavac, quién aún permanece desaparecido bajo los escombros.

Desde el inicio de la emergencia, Bomberos Municipales desplegaron a 28 rescatistas especializados, quienes instalaron un puesto de comando en la zona para coordinar las acciones. La operación combina el uso de maquinaria pesada para remover grandes volúmenes de tierra con trabajo manual a cargo de los llamados “casco rojo”, quienes solo pueden ingresar cuando el área es declarada segura.

“Ya se ha organizado a los grupos de trabajo para completar las labores necesarias en el sitio una vez que la maquinaria permita el ingreso seguro”, detallaron portavoces del cuerpo de socorro.

Un portavoz de los Bomberos Municipales informa sobre las labores de búsqueda y rescate de una persona desaparecida en una construcción en la Avenida Las Américas, zona 14. Se han desplegado 28 elementos y se espera la llegada de maquinaria pesada para asegurar el área.

Las víctimas del siniestro fueron identificadas como Gregorio García (62 años), Miguel Ángel Tovar, Fernando Neftalí Véliz Baldizón y Víctor Hugo Charuc Jiatas (35 años). Charuc Jiatas fue rescatado con vida, aunque permanece en estado delicado en un centro asistencial.

Según las autoridades, Selvin Cua Chavac, tras más de 48 horas bajo tierra, las probabilidades de supervivencia son mínimas. Por lo que, consideran que el joven también perdió la vida.

Condiciones del terreno y responsabilidades en el colapso de Cile Urban Village

El área afectada corresponde a la edificación de dos torres de apartamentos, parte del desarrollo inmobiliario Cile Urban Village. De acuerdo con un reporte de Prensa Libre, el terreno donde ocurrió el desastre presenta alta inestabilidad, lo que ha obligado a los equipos a adoptar medidas adicionales para garantizar la seguridad de los rescatistas.

Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) acudió para evaluar los riesgos y elaborar un informe técnico sobre la vulnerabilidad del suelo, a pedido del comandante del incidente.

Investigación, responsabilidades y avances en las labores de rescate

La investigación sobre las causas del derrumbe ha puesto en foco la responsabilidad en materia de seguridad. Según la Municipalidad de Guatemala, el proyecto contaba con licencia de construcción vigente y dictamen técnico favorable de la Conred, aunque la institución aclaró que su evaluación se limita al cumplimiento de la Norma de Reducción de Desastres número 2 (NRD-2) y no abarca las condiciones específicas del suelo.

Personal técnico y trabajadores inspeccionaron
Personal técnico y trabajadores inspeccionaron el área afectada por el colapso de tierra en la obra de la Zona 14, donde se produjo el derrumbe que dejó cuatro víctimas mortales (Foto cortesía Ministerio de Trabajo).

Vecinos del sector habían presentado denuncias por trabajos fuera del horario permitido. La municipalidad informó a Prensa Libre que estos reportes se relacionaban con la convivencia vecinal y no con la seguridad estructural de la obra. Las autoridades insisten en que la evaluación técnica del terreno, el diseño y los sistemas constructivos son obligaciones del desarrollador y los profesionales responsables del proyecto.

La zona permanece bajo resguardo mientras se elabora el informe técnico final que determinará las causas exactas del colapso. El caso ha generado preocupación en el sector de la construcción y entre los familiares de las víctimas, quienes permanecen en el lugar a la espera de noticias.

Temas Relacionados

Zona 14SoterradosGuatemalaSelvin Cua ChavacConstrucción

Últimas Noticias

El presidente Bukele recibe inusual solicitud de periodista español durante cumbre en Miami

Un comunicador español abordó al mandatario salvadoreño durante un encuentro internacional de seguridad, pidiéndole apoyo frente al gobierno de Pedro Sánchez en España, de acuerdo con un video difundidas en redes sociales

El presidente Bukele recibe inusual

La policía guatemalteca captura a dos presuntos agresores sexuales en Quiché

Las autoridades detuvieron a dos hermanos acusados de atacar a cuatro adolescentes a la salida de clases en Nebaj, reflejando la persistencia de la violencia sexual en comunidades rurales de Guatemala.

La policía guatemalteca captura a

De El Salvador a Milano: El día que un pandillero le disparó, David Chávez lo encaminó a los Juegos de Invierno

El 7 de enero de 2015, la vida de David Chávez se detuvo momentáneamente por un disparo en la espalda. Tenía 14 años y solo ayudaba a su familia a mover unos muebles cuando la violencia intentó arrebatarle el futuro

De El Salvador a Milano:

Kristi Noem presenta el Escudo de las Américas como alianza para defender la soberanía y la seguridad regional

La cumbre realizada en Florida reunió a autoridades de varios países para formalizar una alianza orientada a robustecer la defensa fronteriza, enfrentar el crimen trasnacional y promover iniciativas de desarrollo entre los gobiernos participantes.

Kristi Noem presenta el Escudo

Honduras: Asfura aboga por una agenda común de seguridad y política en el foro “Escudo de las Américas”

El mandatario hondureño calificó el encuentro en Florida como “clave” para definir el rumbo de la cooperación regional, priorizando la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad junto a otros diez líderes del continente

Honduras: Asfura aboga por una

TECNO

Qué significan los errores de

Qué significan los errores de Netflix R40, R12 o R25-1 en la pantalla de tu dispositivo

Así es Pomelli, la IA de Google para creadores de contenido y pequeñas empresas

Nintendo celebra el Día de Mario con ofertas en estos juegos por tiempo limitado

APK Xuper TV: el término que jamás debes buscar en Google o tu información estará en peligro

Este juego de Steam puede ser tuyo gratis y para siempre: solo tienes hasta el 9 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez estuvo a punto

Jennifer Lopez estuvo a punto de renunciar a todo tras su divorcio de Marc Anthony hace más de una década

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, reacciona a su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

El lado menos conocido de Tombstone: así vivió Kurt Russell los conflictos que marcaron el rodaje

Lady Gaga da pistas sobre la fecha de su boda con Michael Polansky

Por qué Diane Kruger no permite que su hija, Nova utilice redes sociales

MUNDO

Mapas y números de la

Mapas y números de la primera semana de guerra en Medio Oriente

El presidente Bukele recibe inusual solicitud de periodista español durante cumbre en Miami

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

Estados Unidos e Israel atacaron un depósito de petróleo en Teherán

El presidente de Irán pidió disculpas a los países vecinos por los ataques y desató una crisis interna en el régimen