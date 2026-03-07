72 horas bajo tierra: Angustiante búsqueda del trabajador de 27 años atrapado tras el derrumbe en Guatemala

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales organizan el plan de trabajo en el puesto de comando instalado frente a la zona del derrumbe (Foto cortesía Bomberos Municipales).

Un accidente laboral ocurrido el miércoles 4 de marzo en la construcción del proyecto Cile Urban Village, en Avenida Las Américas y 11 calle, zona 14 de Ciudad de Guatemala, provocó el colapso de un talud que sepultó a cinco trabajadores, dejando un saldo preliminar de tres fallecidos, un herido de gravedad y un desaparecido.

Los equipos de emergencia han trabajado durante más de 72 horas en un terreno inestable, enfrentando condiciones que complican el rescate y la recuperación del joven de 27 años, Selvin Cua Chavac, quién aún permanece desaparecido bajo los escombros.

Desde el inicio de la emergencia, Bomberos Municipales desplegaron a 28 rescatistas especializados, quienes instalaron un puesto de comando en la zona para coordinar las acciones. La operación combina el uso de maquinaria pesada para remover grandes volúmenes de tierra con trabajo manual a cargo de los llamados “casco rojo”, quienes solo pueden ingresar cuando el área es declarada segura.

“Ya se ha organizado a los grupos de trabajo para completar las labores necesarias en el sitio una vez que la maquinaria permita el ingreso seguro”, detallaron portavoces del cuerpo de socorro.

Un portavoz de los Bomberos Municipales informa sobre las labores de búsqueda y rescate de una persona desaparecida en una construcción en la Avenida Las Américas, zona 14. Se han desplegado 28 elementos y se espera la llegada de maquinaria pesada para asegurar el área.

Las víctimas del siniestro fueron identificadas como Gregorio García (62 años), Miguel Ángel Tovar, Fernando Neftalí Véliz Baldizón y Víctor Hugo Charuc Jiatas (35 años). Charuc Jiatas fue rescatado con vida, aunque permanece en estado delicado en un centro asistencial.

Según las autoridades, Selvin Cua Chavac, tras más de 48 horas bajo tierra, las probabilidades de supervivencia son mínimas. Por lo que, consideran que el joven también perdió la vida.

Condiciones del terreno y responsabilidades en el colapso de Cile Urban Village

El área afectada corresponde a la edificación de dos torres de apartamentos, parte del desarrollo inmobiliario Cile Urban Village. De acuerdo con un reporte de Prensa Libre, el terreno donde ocurrió el desastre presenta alta inestabilidad, lo que ha obligado a los equipos a adoptar medidas adicionales para garantizar la seguridad de los rescatistas.

Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) acudió para evaluar los riesgos y elaborar un informe técnico sobre la vulnerabilidad del suelo, a pedido del comandante del incidente.

Investigación, responsabilidades y avances en las labores de rescate

La investigación sobre las causas del derrumbe ha puesto en foco la responsabilidad en materia de seguridad. Según la Municipalidad de Guatemala, el proyecto contaba con licencia de construcción vigente y dictamen técnico favorable de la Conred, aunque la institución aclaró que su evaluación se limita al cumplimiento de la Norma de Reducción de Desastres número 2 (NRD-2) y no abarca las condiciones específicas del suelo.

Personal técnico y trabajadores inspeccionaron el área afectada por el colapso de tierra en la obra de la Zona 14, donde se produjo el derrumbe que dejó cuatro víctimas mortales (Foto cortesía Ministerio de Trabajo).

Vecinos del sector habían presentado denuncias por trabajos fuera del horario permitido. La municipalidad informó a Prensa Libre que estos reportes se relacionaban con la convivencia vecinal y no con la seguridad estructural de la obra. Las autoridades insisten en que la evaluación técnica del terreno, el diseño y los sistemas constructivos son obligaciones del desarrollador y los profesionales responsables del proyecto.

La zona permanece bajo resguardo mientras se elabora el informe técnico final que determinará las causas exactas del colapso. El caso ha generado preocupación en el sector de la construcción y entre los familiares de las víctimas, quienes permanecen en el lugar a la espera de noticias.