La policía de Guatemala ejecuta la captura de Wilber Romero Mora por pedido de justicia de Estados Unidos

Un operativo conjunto permitió ubicar al señalado como dirigente de una red internacional de drogas, cuya extradición es requerida en relación con delitos vinculados a la fabricación y traslado ilegal de cocaína en la región

Wilber Antonio Romero Mora, alias
Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, fue detenido en el departamento de Escuintla con fines de extradición a Estados Unidos

En el marco de una serie de operativos recientes que buscan frenar el avance del narcotráfico en Guatemala, Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, fue detenido en el departamento de Escuintla con fines de extradición a Estados Unidos, país en el que enfrenta cargos federales por conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína destinadas a ese territorio.

La captura de Romero Mora representa la decimosexta aprehensión con fines de extradición realizada en Guatemala en 2026, cifra que refleja el aumento de las acciones coordinadas contra redes criminales internacionales, según reportó la Policía Nacional Civil.

La detención se ejecutó este 6 de marzo en el kilómetro 99 de la autopista a Puerto Quetzal, tras un operativo de inteligencia llevado a cabo entre el 5 y 6 de marzo en los departamentos de Escuintla y Santa Rosa. Investigadores lograron ubicar el vehículo en el que se trasladaba Romero Mora, donde fueron decomisados un automóvil y un teléfono móvil.

De los 16 extraditables capturados durante el año, diez están implicados en delitos vinculados al narcotráfico, mientras que los otros seis enfrentan cargos por diversas infracciones. La coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil fue clave en el desarrollo de estas operaciones, que forman parte de una estrategia de seguridad identificada como #SeguridadConTransparencia.

Romero Mora es considerado cabecilla de una red transnacional de narcotráfico

La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas requiere la extradición de Romero Mora. Las imputaciones incluyen “conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención, conocimiento y tenencia de causa razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente hacia los Estados Unidos”, además de la fabricación y distribución directa de la droga y el cargo adicional de “ayudar e instigar” en la comisión de estos delitos, según informó el Ministerio Público.

La investigación coordinada por el Ministerio Público permitió identificar a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, con operaciones documentadas desde 2013 hasta julio de 2021. Esta red operaba a lo largo de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, enviando grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, país en el que la oferta y demanda sostenida de estupefacientes continúa alimentando la expansión de organizaciones delictivas en la región.

Las autoridades guatemaltecas atribuyen a Romero Mora una responsabilidad central en la administración, dirección y facilitación de actividades logísticas y estratégicas de la banda en Guatemala y otras zonas. Además, el Ministerio Público detalló que el detenido es hermano de Xiomara “N”, alias “Reyna del Sur”, otra figura señalada en entornos del narcotráfico.

El proceso judicial continuará con la puesta a disposición de Romero Mora ante la justicia guatemalteca, que deberá resolver la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno estadounidense.

Formalizan la extradición de un presunto líder narco ante cortes estadounidenses

Las autoridades de Guatemala extraditaron el jueves a Elmer Antonio Pacán Barrios, conocido como “Chepio”, a Estados Unidos, donde lo requiere la justicia por delitos de narcotráfico. Debe comparecer ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por cargos vinculados al tráfico internacional de drogas.

La acusación formal detalla dos delitos principales: conspirar para fabricar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína con intención de enviarla ilegalmente a Estados Unidos, y fabricar y distribuir más de 5 kilogramos de cocaína sabiendo que sería importada a territorio estadounidense.

De 2017 a 2024, investigaciones señalan que Pacán Barrios operó como uno de los líderes de una organización de tráfico de drogas basada en Guatemala, la cual coordinaba grandes envíos de cocaína hacia Estados Unidos desde su centro de operaciones en Los Amates, Izabal. El detenido se sometió a aceptación de cargos, lo que permitió acelerar el proceso de extradición.

La captura se produjo el 16 de noviembre de 2025 en Santa Cruz del Quiché, Quiché, mediante una orden vigente por delitos relacionados con narcotráfico.

