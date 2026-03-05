Guatemala: Un fallecido y varios soterrados tras derrumbe en construcción

Equipos de respuesta rápida utilizan cuerdas, herramientas manuales y dispositivos avanzados para localizar sobrevivientes. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Una operación de emergencia a gran escala se desarrolla en la capital guatemalteca. El cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales (conocida como Cascos Rojos) trabaja intensamente en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, tras reportarse el colapso de una obra en construcción que dejó a varios trabajadores soterrados bajo toneladas de tierra.

De acuerdo con el medio Prensa Libre, al menos cinco personas quedaron bajo tierra mientras realizaban labores de construcción. El mismo medio señala que los cuerpos de socorro rescataron con vida a uno de ellos y confirmaron la muerte e otro, en plena labor de búsqueda. Hasta el momento se desconocen las causas del deslizamiento.

La emergencia mantiene en vilo a las autoridades locales. En los videos captados desde el lugar del siniestro, se observa el momento exacto en que los rescatistas logran extraer a algunas víctimas de entre los escombros. Sin embargo, la institución ha confirmado que los trabajos continúan sin descanso en el perímetro afectado al momento del derrumbe.

“El personal de Cascos Rojos permanece en el punto crítico realizando excavaciones manuales y utilizando equipo especializado; la prioridad absoluta es localizar a cualquier persona que aún pueda estar atrapada”, informaron fuentes oficiales desde el lugar.

La inestabilidad del terreno representa un desafío constante para los rescatistas, quienes deben asegurar pararse en terreno propicio mientras avanzan en la búsqueda de los afectados. La zona permanece acordonada para facilitar el ingreso de ambulancias y maquinaria de soporte.

Bomberos Municipales Departamentales lideran las maniobras de rescate con protocolos de emergencia en la capital guatemalteca. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Labores de rescate activas y coordinadas

El personal de los Cascos Rojos ha comenzado de inmediato las labores de búsqueda y rescate en la zona del colapso. En un video compartido por los propios socorristas, se deja en evidencia la tensión del momento, se observa cómo el terreno de la construcción colapsó, creando una fosa profunda.

Un grupo numeroso de bomberos con casco rojo está trabajando activamente, utilizando una camilla de rescate con una polea y extraer a un hombre que, aunque con algunas dificultades, logra moverse ligeramente. Otros rescatistas están posicionados sobre una orilla empinada y suelta, asegurándose de que la extracción se realice de manera segura.

De igual forma, compañeros de los heridos realizan apoyo a las autoridades para rescatar lo más pronto posible afectadas por el deslizamiento.

Los equipos de respuesta han intervenido con maniobras de alto riesgo y utilización de tecnología especializada para salvar vidas. (Cortesía: Bomberos Municipales)

En otra secuencia del video, se puede ver una operación coordinada para elevar a un trabajador lesionado. Un bombero, usando el equipo de protección adecuado, asiste a un hombre acostado en una camilla de rescate especial que está asegurada. Esta estructura está suspendida por cables de una grúa grande, elevando a la víctima desde el área del derrumbe hacia una posición más segura.

La maniobra subraya la complejidad de la operación de rescate, que continúa de manera ininterrumpida.

A lo largo del procedimiento, se observa la presencia de personal médico preparado para intervenir en caso de que el estado del lesionado requiera atención inmediata durante el traslado. La coordinación entre bomberos, paramédicos y operadores de maquinaria resulta fundamental en este tipo de escenarios, donde el tiempo y la seguridad son factores determinantes para el éxito de la intervención.